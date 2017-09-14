|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 07 жов, 2025 14:44
Letusrock написав:
- в Перечин релокують краматорські підприємства (по виробництву вітроустановок), Перечин фактично стає Нью-Краматорськ
Это сильное преувеличение.
Такой заводик малая доля Краматорска.
- значна частина керівних посад в силових відомствах та тцк опиняється в руках тих же харківсько-донецьких, часто з "вірменськими" прізвищами
Каким образом?
Не сами же себя назначили?
Почему сменили старых?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 07 жов, 2025 15:43, всього редагувалось 1 раз.
2
2
6
Додано: Вів 07 жов, 2025 14:48
whois2010 написав:
Відносно крупний ритейлер, більше 200 магазинів по Україні. Звільнилися майже всі М18-22, на яких робили ставку після мобілізації основного складу працівників. Готуються на виїзд. Зарплатня до 50 тис. грн. у низових
- комірники, працівники складу і т.і. (не знаю - брутто, нетто).
Через недолугі рішення і заборони влади, молодь не наважується ризикувати статусом "вільної" людини і приймає відповідні рішення, поки шпаринку знов не закрили.
Это где такое счастье?
Я к вам приеду поработаю.
Или до 50 тыс. это на практике от 15 тыс.?
Додано: Вів 07 жов, 2025 14:53
jump написав:
Відкупитися від ТЦК на місці на вулиці коштує 500 євро, – старший лейтенант НГУ розповів розцінки у ТЦК.
Окрім того, військовий розповів, що "вийти з буса" коштує 1000 євро, відкупитися в ТЦК до оформлення документів коштує 10 000 євро, а після оформлення документів – 15 000 євро.
Не зрозуміло яка різниця "на вулиці" і "вийти з буса".
Якщо у тебе є 500 євро то ти платиш, навіщо тобі заходити в бус і там платити 1000?
Чи ти заходиш в бус і ви всі їдете за 1000 євро куди ти скажеш?
Хто в темі, посніть.
*і 500 євро виглядає щось підозріло мало. Я чув вже про розцінки $2000-$3000 "на вулиці".
Додано: Вів 07 жов, 2025 14:55
Letusrock написав: Hotab написав:
Якийсь відсоток по дорозі, більшість при прикритті обʼєктів.
d44 натякав що відсотки збиття "трохи" накручені для підтримки необхідного рівня потужності
Такой необходимости, скорее всего, нет.
Накручивать начинают с самого низа. Пока дойдёт до верха, уже всё достаточно накручено.
Это, конечно, предположение, но, думаю, недалеко от истины.
Додано: Вів 07 жов, 2025 15:15
UA написав: whois2010 написав:
Відносно крупний ритейлер, більше 200 магазинів по Україні. Звільнилися майже всі М18-22, на яких робили ставку після мобілізації основного складу працівників. Готуються на виїзд. Зарплатня до 50 тис. грн.
у низових - комірники, працівники складу і т.і. (не знаю - брутто, нетто).
Через недолугі рішення і заборони влади, молодь не наважується ризикувати статусом "вільної" людини і приймає відповідні рішення, поки шпаринку знов не закрили.
Зарплатня до 50 тис. грн. це реально так?
Подивився на ціну нормальної СК ковбаси (з мяса і без птахів) в онлайн супермаркета. 1000-1300 грн за кіло
.
Правільной дорогой ідете товаріщі!
Это не самая дорогая.
И сейчас уже и хорошая варенка 500+.
Додано: Вів 07 жов, 2025 15:24
whois2010 написав: whois2010 написав:
у низових - комірники, працівники складу і т.і.
Можливо брутто. У розмові прозвучало, що отримують під 50, але звільняються. Компанія міцна, схоже на правду
"під" це означає "до". Може для тієї компанії 25К це "під 50".
Не схоже на правду що на 50К не можуть знайти людей на низові.
Що за місто таке богате?
Додано: Вів 07 жов, 2025 15:26
andrijk777 написав: jump написав:
Відкупитися від ТЦК на місці на вулиці коштує 500 євро, – старший лейтенант НГУ розповів розцінки у ТЦК.
Окрім того, військовий розповів, що "вийти з буса" коштує 1000 євро, відкупитися в ТЦК до оформлення документів коштує 10 000 євро, а після оформлення документів – 15 000 євро.
Чи ти заходиш в бус і ви всі їдете за 1000 євро куди ти скажеш?
Именно так: бус (обычно) не сразу на подвал едет - еще счастливчиков по дороге подбирают. Если по "звонку другу" за время тура успевают найти нужную сумму - считай повезло...
2
Додано: Вів 07 жов, 2025 15:28
ЛАД написав: Letusrock написав: Hotab написав:
Якийсь відсоток по дорозі, більшість при прикритті обʼєктів.
d44 натякав що відсотки збиття "трохи" накручені для підтримки необхідного рівня потужності
......
Такой необходимости, скорее всего, нет.
Накручивать начинают с самого низа. Пока дойдёт до верха, уже всё достаточно накручено.
Это, конечно, предположение, но, думаю, недалеко от истины.
Там имелось в виду - "для поддержки у низов" уровня.
Додано: Вів 07 жов, 2025 15:30
Letusrock написав: d44 написав:
...до речі, вчора замислився. Нам доповідають (малюють таблицю) що під час чергової масованої атаки збито майже 80-90 відсотків. А поруч дают карту з маршрутами сотень цілей від східного кордону до аж Закарпатті. Туди ракети, туди шахеди, місця вільного від намальованих траєкторій немає вже. Питання - що, все збивають в кінцевій точці?
Ахтунг, для обробки інформації з цього абзацу потрібне критичне мислення.
Якого в тебе немає
Letusrock написав:
Не рекомендується для читання свідкам розвалу рф та шукачам останньої верби.
Але є різновиди вкидів )
2
2
Додано: Вів 07 жов, 2025 15:33
Letusrock написав:
Після квітня 2022 (розводняк з ТРО) на такі казочки ведеться все менше й менше народу
Ось і доказ, що у тебе відсутне критичне мислення ... про "розводняк з ТРО" - тупий вкид
Бо є ТРО в складі ЗСУ і там платять гроші, а є місцеве ТРО і там безкоштовно
Але деяким стояти на блок-постах закарпатського фронту задарма було в западло
