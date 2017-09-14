Додано: Вів 07 жов, 2025 15:54

andrijk777 написав: whois2010 написав: whois2010 написав: у низових - комірники, працівники складу і т.і. у низових - комірники, працівники складу і т.і.

Можливо брутто. У розмові прозвучало, що отримують під 50, але звільняються. Компанія міцна, схоже на правду Можливо брутто. У розмові прозвучало, що отримують під 50, але звільняються. Компанія міцна, схоже на правду

"під" це означає "до". Може для тієї компанії 25К це "під 50".

Не схоже на правду що на 50К не можуть знайти людей на низові.

Чомусь у читачів фіксація на сумі 50К, а не на факті звільнення працівників.Якщо рахувати 50К брутто (хоча в розмові було ДО 50К), то на руки людина отримує 38500. Це багато для комірника алкоскладу зі стажем 3 роки, наприклад? Судячі по спілкуванню, ніхто не працює на виробництві і не орієнтується, які з/п зараз є.У мене постійно розміщені вакансії, вказано від 30К з/п.По факту, вже писав, в серпні середня нетто 39К з копійками, у вересні 37К на руки. Черги я щось не бачу. Відділ по роботі з ветеранами в ОВА, волонтери/ВПО, робота.юа - ноль відгуків.Тепер увага. 19-ти річний хлопчик, який планує звільнитися до зими, завдяки напарнику-роботуну на відрядній формі оплати з робою у суботи за серпень отримав на руки 57221грн. У вересні він працював з більш врівноваженою людиною, тож з/п склала 34189грн на руки. Тобто ті самі "до 50К брутто". Не зважаючи на це, він планує втечу з неньки.У вересні якимось дивом відхватив двох нових працівників. Один ВПО, батько-одинак. Працював у кокурента з оплатою 20К. Тобто, ніхто моїх об'яв про "від 30К" не бачить. Працюють за 20К аж бігом.Інший толковий інженер-електронщик, співбесіда була ще в липні, але я не міг надати йому тоді бронювання. Зараз батько-одинак ВПО дає квоту під бронювання ще 1 людини, тож я перетелефонував і переманим цього електронщика до себе. Працював він (не у конкурентів) за 25К брутто.Планую, що працюючи зі мною, люди будуть отримувати не менше 35К на руки. Якось так.По зарплатам загалом. В одній і тій самій сфері є вилка. Роботодавці ще не зрозуміли, що зараз час працівника і його треба утримувати зарплатнею. Це стосується і працівників-жінок. Але дозріють до цього.