Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 15:35

  UA написав:
  whois2010 написав:Відносно крупний ритейлер, більше 200 магазинів по Україні. Звільнилися майже всі М18-22, на яких робили ставку після мобілізації основного складу працівників. Готуються на виїзд. Зарплатня до 50 тис. грн. у низових - комірники, працівники складу і т.і. (не знаю - брутто, нетто).
Через недолугі рішення і заборони влади, молодь не наважується ризикувати статусом "вільної" людини і приймає відповідні рішення, поки шпаринку знов не закрили.

Зарплатня до 50 тис. грн. це реально так?
Подивився на ціну нормальної СК ковбаси (з мяса і без птахів) в онлайн супермаркета. 1000-1300 грн за кіло.
Правільной дорогой ідете товаріщі! :mrgreen:

Багато цікавого дізнаюсь від ментопенса.
Виявляється, що низові працівники харчуються виключно сирокопченою ковбасою )

Ти б ще, з ціною Бентлі порівняв )
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 15:37

  Shaman написав:оце негативний сценарій, якому потрібно запобігти
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Уже третій тиждень найпотужніша атомна станція Європи працює на дизельних генераторах. 23 вересня після обіду росіяни відключили окуповану Запорізьку АЕС від української енергетичної системи.

...........
До перезапуску Запорізької АЕС Росія готується вже кілька місяців і не приховує цього. На початку червня Кремль офіційно повідомив МАГАТЕ про намір відключити станцію від української енергомережі. А вже у вересні росіяни знову відправили організації повідомлення про початок процесу. Місяць тому на станцію приїздив Сергій Кирієнко, заступник голови адміністрації Путіна. Окупаційна російська адміністрація пообіцяла, що до кінця року ЗАЕС стане частиною енергетичної мережі РФ.
Потрібно.
Як?
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 15:40

  ЛАД написав:
  Shaman написав:оце негативний сценарій, якому потрібно запобігти
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Уже третій тиждень найпотужніша атомна станція Європи працює на дизельних генераторах. 23 вересня після обіду росіяни відключили окуповану Запорізьку АЕС від української енергетичної системи.

...........
До перезапуску Запорізької АЕС Росія готується вже кілька місяців і не приховує цього. На початку червня Кремль офіційно повідомив МАГАТЕ про намір відключити станцію від української енергомережі. А вже у вересні росіяни знову відправили організації повідомлення про початок процесу. Місяць тому на станцію приїздив Сергій Кирієнко, заступник голови адміністрації Путіна. Окупаційна російська адміністрація пообіцяла, що до кінця року ЗАЕС стане частиною енергетичної мережі РФ.
Потрібно.
Як?

Ришучэ! И, возможно, "Потужно!"
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 15:42

  _hunter написав:
  Shaman написав:оце негативний сценарій, якому потрібно запобігти
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити

До перезапуску Запорізької АЕС Росія готується вже кілька місяців ...... адміністрація пообіцяла, що до кінця року ЗАЕС стане частиною енергетичної мережі РФ.

"На четвёртый день вождь Зоркий Глаз заметил, что в камере нет четвертой стены" (с)
Сценарий, конечно, неприятный - но думать о запобегании нужно было "чуть" раньше - _до_ потери контроля, например...
И как надо было думать "до потери контроля"?
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 15:52

Коли влада почне реагувати на це все?

Давайте так - якщо це все іпсятина, то нехай присяде цей одесит-адвокат на пару років...
А якщо все правда, то... де відосики Зе про це? Що він потужно відреагує на це?
Де реакція влади на оце все???!
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 15:54

  andrijk777 написав:
  whois2010 написав:
  whois2010 написав:у низових - комірники, працівники складу і т.і.

Можливо брутто. У розмові прозвучало, що отримують під 50, але звільняються. Компанія міцна, схоже на правду

"під" це означає "до". Може для тієї компанії 25К це "під 50". :D
Не схоже на правду що на 50К не можуть знайти людей на низові.
Що за місто таке богате?

Чомусь у читачів фіксація на сумі 50К, а не на факті звільнення працівників.
Якщо рахувати 50К брутто (хоча в розмові було ДО 50К), то на руки людина отримує 38500. Це багато для комірника алкоскладу зі стажем 3 роки, наприклад? Судячі по спілкуванню, ніхто не працює на виробництві і не орієнтується, які з/п зараз є.
У мене постійно розміщені вакансії, вказано від 30К з/п.
По факту, вже писав, в серпні середня нетто 39К з копійками, у вересні 37К на руки. Черги я щось не бачу. Відділ по роботі з ветеранами в ОВА, волонтери/ВПО, робота.юа - ноль відгуків.
Тепер увага. 19-ти річний хлопчик, який планує звільнитися до зими, завдяки напарнику-роботуну на відрядній формі оплати з робою у суботи за серпень отримав на руки 57221грн. У вересні він працював з більш врівноваженою людиною, тож з/п склала 34189грн на руки. Тобто ті самі "до 50К брутто". Не зважаючи на це, він планує втечу з неньки.
У вересні якимось дивом відхватив двох нових працівників. Один ВПО, батько-одинак. Працював у кокурента з оплатою 20К. Тобто, ніхто моїх об'яв про "від 30К" не бачить. Працюють за 20К аж бігом.
Інший толковий інженер-електронщик, співбесіда була ще в липні, але я не міг надати йому тоді бронювання. Зараз батько-одинак ВПО дає квоту під бронювання ще 1 людини, тож я перетелефонував і переманим цього електронщика до себе. Працював він (не у конкурентів) за 25К брутто.
Планую, що працюючи зі мною, люди будуть отримувати не менше 35К на руки. Якось так.
По зарплатам загалом. В одній і тій самій сфері є вилка. Роботодавці ще не зрозуміли, що зараз час працівника і його треба утримувати зарплатнею. Це стосується і працівників-жінок. Але дозріють до цього.
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 15:57

  ЛАД написав:И как надо было думать "до потери контроля"?

Ну загалом то південь практично без спротиву здали. Чули про бої за Енергодар, Скадовськ, ЗАЕС або Каховку? Я теж не чув
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 15:57

Хто має - тому додасться! А хто не має - тому відніметься!©

  jump написав:Мобілізовані до ЗСУ військовослужбовці не можуть претендувати на іпотеку "єОселя" під 3%, однак ця норма не стосується інших структур, зокрема, Національної гвардії, Служби безпеки України чи Державної прикордонної служби. :oops:
https://epravda.com.ua/finances/chi-moz ... -3-812503/

В "Укрфінжитло" підтвердили, що мобілізовані військовослужбовці ЗСУ не можуть отримати пільгову іпотеку під 3%, якщо вони не уклали контракт, тоді як для представників інших силових структур така вимога не встановлена.

Плять, як потужно🤦🏻🤦🏻🤦🏻

Ті, що справді ризикують життям і здоров'ям - отримують дулю!
А ті, що на хабарях... так ще й є-оселю під 3%? :shock:

Як так?©
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 15:57

  ЛАД написав:
  _hunter написав:"На четвёртый день вождь Зоркий Глаз заметил, что в камере нет четвертой стены" (с)
Сценарий, конечно, неприятный - но думать о запобегании нужно было "чуть" раньше - _до_ потери контроля, например...
И как надо было думать "до потери контроля"?

Не допускать оную :)
Но это больше про то, что "Поздно пить боржоми, если почки опустились" (с)
- сейчас-то смысл об _очевидном_ голосить?.. Сейчас лучше искренне им успеха пожелать - т.к. приказ уже отдан и подключение будет в любом случае. А вот если оно пойдет не по сценарию...
