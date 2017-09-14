|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 07 жов, 2025 16:28
Letusrock написав: pesikot написав: Letusrock написав:
Після квітня 2022 (розводняк з ТРО) на такі казочки ведеться все менше й менше народу
Ось і доказ, що у тебе відсутне критичне мислення ... про "розводняк з ТРО" - тупий вкид
Бо є ТРО в складі ЗСУ і там платять гроші, а є місцеве ТРО і там безкоштовно
Але деяким стояти на блок-постах закарпатського фронту задарма було в западло
і в чому тупий вкид?
станом на березень 2022 ТРО було саме ТРО а не те що зараз. І людей тупо кинули. Спочатку відправили на схід у квітні 2022, а потім у травні заднім числом підшаманили нормативні акти "дозволивши" ТРО виконувати завдання за межами своїх областей.
Та он просто не в курсе - по Марафону этого не показывают...
2
Додано: Вів 07 жов, 2025 16:46
Letusrock написав: pesikot написав: Letusrock написав:
Після квітня 2022 (розводняк з ТРО) на такі казочки ведеться все менше й менше народу
Ось і доказ, що у тебе відсутне критичне мислення ... про "розводняк з ТРО" - тупий вкид
Бо є ТРО в складі ЗСУ і там платять гроші, а є місцеве ТРО і там безкоштовно
Але деяким стояти на блок-постах закарпатського фронту задарма було в западло
і в чому тупий вкид?
станом на березень 2022 ТРО було саме ТРО а не те що зараз. І людей тупо кинули. Спочатку відправили на схід у квітні 2022, а потім у травні заднім числом підшаманили нормативні акти "дозволивши" ТРО виконувати завдання за межами своїх областей.
Знов тупий вкид.
"Критичне мислення" кажешь )
Є ТРО в складі ЗСУ - там платять гроші, їх можуть відправити куди завгодно
Є місцеве ТРО - там гроші не платять, відправити нікуди не можуть
Це було станом на березень 2022
Я тобі це писав разів 20, ти ніяк цього зрозуміти не можешь )
Додано: Вів 07 жов, 2025 16:59
whois2010 написав: ЛАД написав:
И как надо было думать "до потери контроля"?
Ну загалом то південь практично без спротиву здали. Чули про бої за Енергодар, Скадовськ, ЗАЕС або Каховку? Я теж не чув
Ну, сдали, наверное, не потому, что сильно хотелось сдать.
Тогда и до Киева дошли.
А выше вы привели зарплаты - 20-25 тыс. Это реальные цифры. Поэтому люди и среагировали на цифры зарплат, а не на увольнение и выезд 18-22.
Почему вам не удаётся найти на 35 тыс. на руки, странно и не понятно.
Простите, не помню, вы писали, в каком вы городе?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 07 жов, 2025 17:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 07 жов, 2025 17:01
Тільки що повідомили, в учєбкє помер старий знайомий. Начебто серце зупинилося ( + в копілочку ВЛК). На початку серпня ще спілкувалися у вайбері. В кінці серпня мобілізували, він мені телефонував. Каже, наче все норм і залишуся електриком при штабі. І отаке...
Додано: Вів 07 жов, 2025 17:14
whois2010 написав:
Тільки що повідомили, в учєбкє помер старий знайомий. Начебто серце зупинилося ( + в копілочку ВЛК). На початку серпня ще спілкувалися у вайбері. В кінці серпня мобілізували, він мені телефонував. Каже, наче все норм і залишуся електриком при штабі. І отаке...
Если, действительно, "залишився електриком при штабі", то это почти та же гражданка. И тогда "серце зупинилося" не очень связано с мобилизацией. Такое не такая уж редкость и на гражданке. Недаром у нас ср. продолжительность жизни мужчин около 60 лет.
Ну, а качество работы ВЛК... Это уже давно не новость.
Додано: Вів 07 жов, 2025 17:21
ЛАД написав: whois2010 написав:
А выше вы привели зарплаты - 20-25 тыс. Это реальные цифры. Поэтому люди и среагировали на цифры зарплат, а не на увольнение и выезд 18-22.
Почему вам не удаётся найти на 35 тыс. на руки, странно и не понятно.
Простите, не помню, вы писали, в каком вы городе?
Может потому, что он только планирует это сделать
Додано: Вів 07 жов, 2025 17:23
_hunter написав: ЛАД написав: _hunter написав:
"На четвёртый день вождь Зоркий Глаз заметил, что в камере нет четвертой стены" (с)
Сценарий, конечно, неприятный - но думать о запобегании нужно было "чуть" раньше - _до_ потери контроля, например...
И как надо было думать "до потери контроля"?
Не допускать оную
......
Красиво излагаете.
Я до сих пор радуюсь российской тупости, вообще, и военачальников, в частности.
При нормальном планировании "СВО" без расчёта на русское "авось" и встречу "хлебом-солью" всё могло быть гораздо печальнее.
Додано: Вів 07 жов, 2025 17:26
whois2010 написав:
Тільки що повідомили, в учєбкє помер старий знайомий. Начебто серце зупинилося ( + в копілочку ВЛК). На початку серпня ще спілкувалися у вайбері. В кінці серпня мобілізували, він мені телефонував. Каже, наче все норм і залишуся електриком при штабі. І отаке...
До чого тут взагалі ВЛК ? Чи аби написати ?
купа народу в цивільному житті - бігають, спортзали, ніякого алкоголю. Медична картка в три аркуші
А потом фігак - тромб, інсульт чи ще щось ... і все ...
PS. "сумно, ...лядь" ... але таке життя
Додано: Вів 07 жов, 2025 17:40
ЛАД написав: whois2010 написав:
Тільки що повідомили, в учєбкє помер старий знайомий. Начебто серце зупинилося ( + в копілочку ВЛК). На початку серпня ще спілкувалися у вайбері. В кінці серпня мобілізували, він мені телефонував. Каже, наче все норм і залишуся електриком при штабі. І отаке...
Если, действительно, "залишився електриком при штабі", то это почти та же гражданка. И тогда "серце зупинилося" не очень связано с мобилизацией. Такое не такая уж редкость и на гражданке. Недаром у нас ср. продолжительность жизни мужчин около 60 лет.
Ну, а качество работы ВЛК... Это уже давно не новость.
В
Умови в НЦ (учєбкє) точно "почти на гражданке"?
Відпочинок, мед. обслуговування, просто побутові умови?
Ну-ну...
