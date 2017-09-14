RSS
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 16:28

  Letusrock написав:
  pesikot написав:
  Letusrock написав:Після квітня 2022 (розводняк з ТРО) на такі казочки ведеться все менше й менше народу

Ось і доказ, що у тебе відсутне критичне мислення ... про "розводняк з ТРО" - тупий вкид
Бо є ТРО в складі ЗСУ і там платять гроші, а є місцеве ТРО і там безкоштовно
Але деяким стояти на блок-постах закарпатського фронту задарма було в западло

і в чому тупий вкид?
станом на березень 2022 ТРО було саме ТРО а не те що зараз. І людей тупо кинули. Спочатку відправили на схід у квітні 2022, а потім у травні заднім числом підшаманили нормативні акти "дозволивши" ТРО виконувати завдання за межами своїх областей.
......

Та он просто не в курсе - по Марафону этого не показывают...
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 16:46

  Letusrock написав:
  pesikot написав:
  Letusrock написав:Після квітня 2022 (розводняк з ТРО) на такі казочки ведеться все менше й менше народу

Ось і доказ, що у тебе відсутне критичне мислення ... про "розводняк з ТРО" - тупий вкид
Бо є ТРО в складі ЗСУ і там платять гроші, а є місцеве ТРО і там безкоштовно
Але деяким стояти на блок-постах закарпатського фронту задарма було в западло

і в чому тупий вкид?
станом на березень 2022 ТРО було саме ТРО а не те що зараз. І людей тупо кинули. Спочатку відправили на схід у квітні 2022, а потім у травні заднім числом підшаманили нормативні акти "дозволивши" ТРО виконувати завдання за межами своїх областей.


Знов тупий вкид.
"Критичне мислення" кажешь )

Є ТРО в складі ЗСУ - там платять гроші, їх можуть відправити куди завгодно
Є місцеве ТРО - там гроші не платять, відправити нікуди не можуть
Це було станом на березень 2022

Я тобі це писав разів 20, ти ніяк цього зрозуміти не можешь )
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 16:59

  whois2010 написав:
  ЛАД написав:И как надо было думать "до потери контроля"?

Ну загалом то південь практично без спротиву здали. Чули про бої за Енергодар, Скадовськ, ЗАЕС або Каховку? Я теж не чув

Ну, сдали, наверное, не потому, что сильно хотелось сдать.
Тогда и до Киева дошли.

А выше вы привели зарплаты - 20-25 тыс. Это реальные цифры. Поэтому люди и среагировали на цифры зарплат, а не на увольнение и выезд 18-22.
Почему вам не удаётся найти на 35 тыс. на руки, странно и не понятно.
Простите, не помню, вы писали, в каком вы городе?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 07 жов, 2025 17:02, всього редагувалось 1 раз.
Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тільки що повідомили, в учєбкє помер старий знайомий. Начебто серце зупинилося ( + в копілочку ВЛК). На початку серпня ще спілкувалися у вайбері. В кінці серпня мобілізували, він мені телефонував. Каже, наче все норм і залишуся електриком при штабі. І отаке...
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 17:14

  whois2010 написав:Тільки що повідомили, в учєбкє помер старий знайомий. Начебто серце зупинилося ( + в копілочку ВЛК). На початку серпня ще спілкувалися у вайбері. В кінці серпня мобілізували, він мені телефонував. Каже, наче все норм і залишуся електриком при штабі. І отаке...
Если, действительно, "залишився електриком при штабі", то это почти та же гражданка. И тогда "серце зупинилося" не очень связано с мобилизацией. Такое не такая уж редкость и на гражданке. Недаром у нас ср. продолжительность жизни мужчин около 60 лет.
Ну, а качество работы ВЛК... Это уже давно не новость.
  ЛАД написав:
  whois2010 написав:


А выше вы привели зарплаты - 20-25 тыс. Это реальные цифры. Поэтому люди и среагировали на цифры зарплат, а не на увольнение и выезд 18-22.
Почему вам не удаётся найти на 35 тыс. на руки, странно и не понятно.
Простите, не помню, вы писали, в каком вы городе?

Может потому, что он только планирует это сделать
  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:"На четвёртый день вождь Зоркий Глаз заметил, что в камере нет четвертой стены" (с)
Сценарий, конечно, неприятный - но думать о запобегании нужно было "чуть" раньше - _до_ потери контроля, например...
И как надо было думать "до потери контроля"?

Не допускать оную :)
......

Красиво излагаете. :mrgreen:
Я до сих пор радуюсь российской тупости, вообще, и военачальников, в частности.
При нормальном планировании "СВО" без расчёта на русское "авось" и встречу "хлебом-солью" всё могло быть гораздо печальнее.
  whois2010 написав:Тільки що повідомили, в учєбкє помер старий знайомий. Начебто серце зупинилося ( + в копілочку ВЛК). На початку серпня ще спілкувалися у вайбері. В кінці серпня мобілізували, він мені телефонував. Каже, наче все норм і залишуся електриком при штабі. І отаке...


До чого тут взагалі ВЛК ? Чи аби написати ?

купа народу в цивільному житті - бігають, спортзали, ніякого алкоголю. Медична картка в три аркуші
А потом фігак - тромб, інсульт чи ще щось ... і все ...

PS. "сумно, ...лядь" ... але таке життя
  ЛАД написав:
  whois2010 написав:Тільки що повідомили, в учєбкє помер старий знайомий. Начебто серце зупинилося ( + в копілочку ВЛК). На початку серпня ще спілкувалися у вайбері. В кінці серпня мобілізували, він мені телефонував. Каже, наче все норм і залишуся електриком при штабі. І отаке...
Если, действительно, "залишився електриком при штабі", то это почти та же гражданка. И тогда "серце зупинилося" не очень связано с мобилизацией. Такое не такая уж редкость и на гражданке. Недаром у нас ср. продолжительность жизни мужчин около 60 лет.
Ну, а качество работы ВЛК... Это уже давно не новость.


Умови в НЦ (учєбкє) точно "почти на гражданке"?
Відпочинок, мед. обслуговування, просто побутові умови?
Ну-ну...
  Letusrock написав:
  Shaman написав:Гепи на вас немає, щоб зрозуміли, що таке державний криміналітет

Ось тобі одна з ознак державного криміналітету на Закарпатті 2023-2025 років:
- Микита (тодішній губернатор) запускає в область харківсько-донецьких
- в Перечин релокують краматорські підприємства (по виробництву вітроустановок), Перечин фактично стає Нью-Краматорськ
- значна частина керівних посад в силових відомствах та тцк опиняється в руках тих же харківсько-донецьких, часто з "вірменськими" прізвищами
- йде захоплення полонин для установки вітрогенераторів від краматорського підприємства, всупереч протестам та судовим рішенням самовільно починається прокладання доріг прямо на вершини, заливка фундаментів під опори
- йде зачистка місцевих громадських діячів, які виступають проти свавілля (активістів чоловічої статі показово мобілізовують - наприклад Грегор, Диба, Білецький, на жінок спускають журналіздів зі статтями про "агенткинь кремля")
- в районі Пилипця та Драгобрату йдуть спроби скупки земельних ділянок, для майбутніх мегакурортів (фігурує прізвище Льовочкіна). А хто не хоче продавати, тому обіцяють персональну експрес-мобілізацію його чи їх синів, брата, батька і т.д.
- тцк та поліція окрім бусифікації та викачування "зайвих" грошей від чоловіків, використовується як елемент терору проти незгодних з поточним станом речей в регіоні

Брехня як завжди. Всі ці псевдоекоактивісти це місцеві бандюки які намагаються отримати бабло від забудовників і всяка мразота яка відпрацьовує російське бабло на протестах, росія єдина хто зацікавлений в зупинці енергетичних проектів в Україні.
Там має працювати СБУ і всі ці активісти та журнашлюхи які їх підтримують мають сідати по статті державна зрада з конфіскацією.
