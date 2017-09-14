RSS
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 17:48

  whois2010 написав:Тільки що повідомили, в учєбкє помер старий знайомий. Начебто серце зупинилося ( + в копілочку ВЛК). На початку серпня ще спілкувалися у вайбері. В кінці серпня мобілізували, він мені телефонував. Каже, наче все норм і залишуся електриком при штабі. І отаке...

а на гражданці люди не помирають?
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 17:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Що тут у вас поки мене не було?
Ждунсько-порохаті пропагандони так і ведуть пропаганду за підтримки модераторів чи щось змінилося?
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 17:54

  alibob написав:
  ЛАД написав:
  whois2010 написав:Тільки що повідомили, в учєбкє помер старий знайомий. Начебто серце зупинилося ( + в копілочку ВЛК). На початку серпня ще спілкувалися у вайбері. В кінці серпня мобілізували, він мені телефонував. Каже, наче все норм і залишуся електриком при штабі. І отаке...
Если, действительно, "залишився електриком при штабі", то это почти та же гражданка. И тогда "серце зупинилося" не очень связано с мобилизацией. Такое не такая уж редкость и на гражданке. Недаром у нас ср. продолжительность жизни мужчин около 60 лет.
Ну, а качество работы ВЛК... Это уже давно не новость.


Умови в НЦ (учєбкє) точно "почти на гражданке"?
Відпочинок, мед. обслуговування, просто побутові умови?
Ну-ну...
Извиняюсь, не обратил внимание на учебку.
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 17:58

  jump написав:
  барабашов написав:потребуют исходя из оборота просящего


Відкупитися від ТЦК на місці на вулиці коштує 500 євро, – старший лейтенант НГУ розповів розцінки у ТЦК.

Окрім того, військовий розповів, що "вийти з буса" коштує 1000 євро, відкупитися в ТЦК до оформлення документів коштує 10 000 євро, а після оформлення документів – 15 000 євро.


Стоцький, Герой України, нагороджений у травні 2025 року президентом України Володимиром Зеленським орденом "Золота Зірка", озвучив цінник, про який почув в Ужгороді.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/727 ... inki-v-tck

почув :D
і серед героїв є дебіли.
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 18:03

  _hunter написав:А лед-то тронулся... Прошло всего три года - и наконец-то этих начали сажать...
Працівника ТЦК засуджено до 3 років в'язниці за побиття у Харкові вчителя «Захисту вітчизни», історії та прав людини, який був заброньованим, — Суспільне (https://suspilne.media/kharkiv/1131746- ... _medium=ps)
Суд також ухвалив стягнення моральної шкоди розміром 150 тисяч гривень.

Раніше працівник ТЦК заявляв, що вдарив вчителя, бо він його «бісив своєю поведінкою».

Абсолютно незаконне рішення яке приведе до ще більших конфліктів між бикуючими ухилянтами, захищаючими їх ждунами і тцк з поліцією.
Там не більше ніж на штраф було.
Воловик мав би подати сам в суд на учителя і лікаря який йому намалював фуфловий діагноз.
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 18:04

  unicdima написав:пропагандони так і ведуть пропаганду

так, пропаганда потужна і до кордонів 1991, як мінімум!
якщо в алкогольному дерилії - то з розвалом рашки ))
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 18:07

  ЛАД написав:
  Shaman написав:оце негативний сценарій, якому потрібно запобігти
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Уже третій тиждень найпотужніша атомна станція Європи працює на дизельних генераторах. 23 вересня після обіду росіяни відключили окуповану Запорізьку АЕС від української енергетичної системи.

...........
До перезапуску Запорізької АЕС Росія готується вже кілька місяців і не приховує цього. На початку червня Кремль офіційно повідомив МАГАТЕ про намір відключити станцію від української енергомережі. А вже у вересні росіяни знову відправили організації повідомлення про початок процесу. Місяць тому на станцію приїздив Сергій Кирієнко, заступник голови адміністрації Путіна. Окупаційна російська адміністрація пообіцяла, що до кінця року ЗАЕС стане частиною енергетичної мережі РФ.
Потрібно.
Як?

не дати підключити до їх мережі. розбити ті лінії, що вони тягнуть до ЗАЕС. бо якщо вони її запитають, то потім дотиснуть запуск... в статті є висновок
«Наше завдання зараз — тримати удар і не погоджуватися ні на що. Це звичайний російський ядерний шантаж», — каже Ольга Кошарна. Водночас експертка додає: «Дипломатія не дає результатів. Єдиний дієвий інструмент зупинити росіян — вдарити по нових трансформаторних підстанціях, які вони спорудили».
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 18:16

  Shaman написав:розбити ті лінії, що вони тягнуть до ЗАЕС

шаман вже стріляє по проводам ))
не зрозуміло чим, але потужно.
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 18:17

  sergey_stasyuk555 написав:
  unicdima написав:пропагандони так і ведуть пропаганду

так, пропаганда потужна і до кордонів 1991, як мінімум!
якщо в алкогольному дерилії - то з розвалом рашки ))

стасюківське брехло - й хто агітує до кордонів 1991?

а Раша розвалиться - а ле трохи пізніше, після закінчення війни з Україною - бо це й буде трігером. якщо пощастить - то може проблеми на Раші виникнуть й раніше 8)
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 18:17

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:оце негативний сценарій, якому потрібно запобігти
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
До перезапуску Запорізької АЕС Росія готується вже кілька місяців і не приховує цього. ...... російська адміністрація пообіцяла, що до кінця року ЗАЕС стане частиною енергетичної мережі РФ.
Потрібно.
Як?

в статті є висновок
«Це звичайний російський ядерний шантаж», — каже Ольга Кошарна.

А экспертыня точно статью, к которой высновок писала, не перепутала? :roll:
В чем шантаж-то заключается? - если, конечно, все пойдет по сценарию...
