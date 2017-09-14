whois2010 написав:Тільки що повідомили, в учєбкє помер старий знайомий. Начебто серце зупинилося ( + в копілочку ВЛК). На початку серпня ще спілкувалися у вайбері. В кінці серпня мобілізували, він мені телефонував. Каже, наче все норм і залишуся електриком при штабі. І отаке...
Если, действительно, "залишився електриком при штабі", то это почти та же гражданка. И тогда "серце зупинилося" не очень связано с мобилизацией. Такое не такая уж редкость и на гражданке. Недаром у нас ср. продолжительность жизни мужчин около 60 лет. Ну, а качество работы ВЛК... Это уже давно не новость.
Умови в НЦ (учєбкє) точно "почти на гражданке"? Відпочинок, мед. обслуговування, просто побутові умови? Ну-ну...
_hunter написав:А лед-то тронулся... Прошло всего три года - и наконец-то этих начали сажать...
Працівника ТЦК засуджено до 3 років в'язниці за побиття у Харкові вчителя «Захисту вітчизни», історії та прав людини, який був заброньованим, — Суспільне (https://suspilne.media/kharkiv/1131746- ... _medium=ps) Суд також ухвалив стягнення моральної шкоди розміром 150 тисяч гривень.
Раніше працівник ТЦК заявляв, що вдарив вчителя, бо він його «бісив своєю поведінкою».
Абсолютно незаконне рішення яке приведе до ще більших конфліктів між бикуючими ухилянтами, захищаючими їх ждунами і тцк з поліцією. Там не більше ніж на штраф було. Воловик мав би подати сам в суд на учителя і лікаря який йому намалював фуфловий діагноз.
Уже третій тиждень найпотужніша атомна станція Європи працює на дизельних генераторах. 23 вересня після обіду росіяни відключили окуповану Запорізьку АЕС від української енергетичної системи.
До перезапуску Запорізької АЕС Росія готується вже кілька місяців і не приховує цього. На початку червня Кремль офіційно повідомив МАГАТЕ про намір відключити станцію від української енергомережі. А вже у вересні росіяни знову відправили організації повідомлення про початок процесу. Місяць тому на станцію приїздив Сергій Кирієнко, заступник голови адміністрації Путіна. Окупаційна російська адміністрація пообіцяла, що до кінця року ЗАЕС стане частиною енергетичної мережі РФ.
Потрібно. Як?
не дати підключити до їх мережі. розбити ті лінії, що вони тягнуть до ЗАЕС. бо якщо вони її запитають, то потім дотиснуть запуск... в статті є висновок
«Наше завдання зараз — тримати удар і не погоджуватися ні на що. Це звичайний російський ядерний шантаж», — каже Ольга Кошарна. Водночас експертка додає: «Дипломатія не дає результатів. Єдиний дієвий інструмент зупинити росіян — вдарити по нових трансформаторних підстанціях, які вони спорудили».