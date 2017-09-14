|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 07 жов, 2025 18:21
sergey_stasyuk555 написав: Shaman написав:
розбити ті лінії, що вони тягнуть до ЗАЕС
шаман вже стріляє по проводам ))
не зрозуміло чим, але потужно.
При этом в статье, которую он сам же цитирует - пишут "отключение станции от проводов - сильна-сильна плоха"...
Это типа "так не доставайся же ты никому!"?
_hunter
Додано: Вів 07 жов, 2025 18:22
Shaman написав:
й хто агітує до кордонів 1991?
а Раша розвалиться - а ле трохи пізніше, після закінчення війни з Україною - бо це й буде трігером. якщо пощастить - то може проблеми на Раші виникнуть й раніше
тобто рашка точно розвалиться, а території України ти все одно вже здав?
когнітивний дисонанс на ліцо ))
sergey_stasyuk555
Додано: Вів 07 жов, 2025 18:22
sergey_stasyuk555 написав: Shaman написав:
розбити ті лінії, що вони тягнуть до ЗАЕС
шаман вже стріляє по проводам ))
не зрозуміло чим, але потужно.
й чого зловтішаємось? вже один раз розбили ЛЕП - треба ще раз, й далі. не можна допустити під'єднання ЗАЕС до мережі окупантів...
Shaman
Додано: Вів 07 жов, 2025 18:23
Shaman написав: whois2010 написав: ЛАД написав:
И как надо было думать "до потери контроля"?
Ну загалом то південь практично без спротиву здали. Чули про бої за Енергодар, Скадовськ, ЗАЕС або Каховку? Я теж не чув
так, південь здали дуже легко... але це комплексне питання, яке треба досліджувати після війни. прямого задуму здати звісно не було. й сил захищати теж не було. це заклали, коли залишили ЧФ в Криму, розумні люди казали про це давно. ну й харківські домовленості 2013 року...
Це один із основних стовпів порохатої пропаганди, тому вони ці казки будуть і надалі всюди постити.
unicdima
Додано: Вів 07 жов, 2025 18:24
sergey_stasyuk555 написав: Shaman написав:
й хто агітує до кордонів 1991?
а Раша розвалиться - але трохи пізніше, після закінчення війни з Україною - бо це й буде трігером. якщо пощастить - то може проблеми на Раші виникнуть й раніше
тобто рашка точно розвалиться, а території України ти все одно вже здав?
когнітивний дисонанс на ліцо ))
шизік, як однє поєднується з іншим? з цим до психіатра
Shaman
Додано: Вів 07 жов, 2025 18:25
Shaman написав: sergey_stasyuk555 написав: Shaman написав:
розбити ті лінії, що вони тягнуть до ЗАЕС
шаман вже стріляє по проводам ))
не зрозуміло чим, але потужно.
й чого зловтішаємось? вже один раз розбили ЛЕП - треба ще раз, й далі. не можна допустити під'єднання ЗАЕС до мережі окупантів...
кацапи цей випадок використають як легітимізацію ударів по підстанціям наших АЕС.
unicdima
Додано: Вів 07 жов, 2025 18:25
unicdima написав:
Що тут у вас поки мене не було? Ждунсько-порохаті
пропагандони так і ведуть пропаганду за підтримки модераторів чи щось змінилося?
ви чомусь в одну купу валите різні речі. ждуни - окремо, порохоботи - окремо
. мене теж до порохоботів можна віднести
Shaman
Додано: Вів 07 жов, 2025 18:26
unicdima написав: Shaman написав:
й чого зловтішаємось? вже один раз розбили ЛЕП - треба ще раз, й далі. не можна допустити під'єднання ЗАЕС до мережі окупантів...
кацапи цей випадок використають як легітимізацію ударів по підстанціям наших АЕС.
тому це треба зробити ДО під'єднання...
Shaman
Додано: Вів 07 жов, 2025 18:36
адрістович дав собчак
для совкодрочерів бальзам
prodigy
Додано: Вів 07 жов, 2025 18:39
prodigy написав:
адрістович дав собчак
для совкодрочерів бальзам
Якщо навіть після цього, для ЛАДа Арестович - эксперт )
То це погані новини для ЛАДа
pesikot
