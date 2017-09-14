RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 18:22

  Shaman написав:й хто агітує до кордонів 1991?
а Раша розвалиться - а ле трохи пізніше, після закінчення війни з Україною - бо це й буде трігером. якщо пощастить - то може проблеми на Раші виникнуть й раніше 8)

тобто рашка точно розвалиться, а території України ти все одно вже здав?
когнітивний дисонанс на ліцо ))
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 18:22

  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:розбити ті лінії, що вони тягнуть до ЗАЕС

шаман вже стріляє по проводам ))
не зрозуміло чим, але потужно.

й чого зловтішаємось? вже один раз розбили ЛЕП - треба ще раз, й далі. не можна допустити під'єднання ЗАЕС до мережі окупантів...
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 18:23

  Shaman написав:
  whois2010 написав:
  ЛАД написав:И как надо было думать "до потери контроля"?

Ну загалом то південь практично без спротиву здали. Чули про бої за Енергодар, Скадовськ, ЗАЕС або Каховку? Я теж не чув

так, південь здали дуже легко... але це комплексне питання, яке треба досліджувати після війни. прямого задуму здати звісно не було. й сил захищати теж не було. це заклали, коли залишили ЧФ в Криму, розумні люди казали про це давно. ну й харківські домовленості 2013 року...

Це один із основних стовпів порохатої пропаганди, тому вони ці казки будуть і надалі всюди постити.
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 18:24

  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:й хто агітує до кордонів 1991?
а Раша розвалиться - але трохи пізніше, після закінчення війни з Україною - бо це й буде трігером. якщо пощастить - то може проблеми на Раші виникнуть й раніше 8)

тобто рашка точно розвалиться, а території України ти все одно вже здав?
когнітивний дисонанс на ліцо ))

шизік, як однє поєднується з іншим? з цим до психіатра 8)
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 18:25

  Shaman написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:розбити ті лінії, що вони тягнуть до ЗАЕС

шаман вже стріляє по проводам ))
не зрозуміло чим, але потужно.

й чого зловтішаємось? вже один раз розбили ЛЕП - треба ще раз, й далі. не можна допустити під'єднання ЗАЕС до мережі окупантів...

кацапи цей випадок використають як легітимізацію ударів по підстанціям наших АЕС.
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 18:25

  unicdima написав:Що тут у вас поки мене не було?
Ждунсько-порохаті пропагандони так і ведуть пропаганду за підтримки модераторів чи щось змінилося?

ви чомусь в одну купу валите різні речі. ждуни - окремо, порохоботи - окремо ;). мене теж до порохоботів можна віднести ;)
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 18:26

  unicdima написав:
  Shaman написав:й чого зловтішаємось? вже один раз розбили ЛЕП - треба ще раз, й далі. не можна допустити під'єднання ЗАЕС до мережі окупантів...

кацапи цей випадок використають як легітимізацію ударів по підстанціям наших АЕС.

тому це треба зробити ДО під'єднання... 8)
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 18:36

адрістович дав собчак



для совкодрочерів бальзам
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 18:39

  prodigy написав:адрістович дав собчак



для совкодрочерів бальзам


Якщо навіть після цього, для ЛАДа Арестович - эксперт )

То це погані новини для ЛАДа
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 18:39

  Shaman написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:й хто агітує до кордонів 1991?
а Раша розвалиться - але трохи пізніше, після закінчення війни з Україною - бо це й буде трігером. якщо пощастить - то може проблеми на Раші виникнуть й раніше 8)

тобто рашка точно розвалиться, а території України ти все одно вже здав?
когнітивний дисонанс на ліцо ))

як однє поєднується з іншим? з цим до психіатра 8)


в смислі як поєднується? тупо прямо і буквально.
якщо у 3,14*** дійсно буде повний розвал, типу буряти повстали проти "православних", умовні ічкерійці проти старовєров або за автономію і тп. і все це на фоні повного економічного колапсу.
то вся свинособача армія разом з колаборантами тупо втіче з України і ми маючи найсильнішу армію в Європі легко зможемо відновити кордони 1991.

але нажаль всі ці "розвали рашки" - звичайний брєд.
