В Україні кількість учасників бойових дій зросла до понад 1,3 млн В Україні 1 326 552 осіб, які мають статус учасника бойових дій
До 2022 року цей статус отримали 556 467 осіб.
У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії до України, статус УБД було надано 12 871 особі. У 2023 році його отримали 324 018 осіб, у 2024 році – 267 263 особи, а за дев'ять місяців 2025 року – 165 933 особи. https://news.liga.net/ua/society/news/v ... ad-1-3-mln
sergey_stasyuk555 написав:тобто рашка точно розвалиться, а території України ти все одно вже здав? когнітивний дисонанс на ліцо ))
як однє поєднується з іншим? з цим до психіатра
в смислі як поєднується? тупо прямо і буквально. якщо у 3,14*** дійсно буде повний розвал, типу буряти повстали проти "православних", умовні ічкерійці проти старовєров або за автономію і тп. і все це на фоні повного економічного колапсу. то вся свинособача армія разом з колаборантами тупо втіче з України і ми маючи найсильнішу армію в Європі легко зможемо відновити кордони 1991.
але нажаль всі ці "розвали рашки" - звичайний брєд.
та-та-та - срср не розвалиться, бо це неможливо - 1986 рік. пройшло 5 років. але ми далі віримо, що третій Рим forever. хтось вважав, що Третій рейх forever...
так розвал Раші дасть нам певні можливості. але це буде потім. поки актуальне питання - зупинення поточної гарячої фази війни...
Ми дізналися про неї, ще півтора місяці тому, коли почали прилітати ворожі FPV на трасу Краматорськ -Словʼянськ. Це означало сигнал: «взялись»
Ще пару місяців тому двіж у Краматорську був, як у Києві.
Зараз прильотів все більше: КАБи, шахеди. Частіше немає світла. Частіше залітають і FPV-дрони, в тому числі на оптоволоконі, прямо в центр міста. Вони небезпечні саме в місті, тому що не втрачають звʼязку, коли знижуються — поняття радіогоризонт тут не працює. Часто залітають крила FPV.
Загалом, думаю, використання FPV-дронів трохи знизиться. А, можливо, згодом — значно знизиться.
Пріоритет перейде на крила FPV: дальність польоту 60−70 км — легко. В перспективі літатимуть і за 100 км. Вага боєкомплекту більша. Кілзона і потенційна зона ураження дронами буде лише зростати.
До речі, в цьому компоненті противник першим почав використовувати крила FPV. І поки нас випереджає.
Через це страждатимуть міста, що поряд із фронтом. Ті дистанції, що вважалися недосяжними, — перетворилися на норму. Від Харкова до Бєлгорода, наприклад, — 50 кілометрів. Ще два роки тому це була майже недосяжна для FPV дистанція. Зараз — робоча дальність.
На Донеччині Костянтинівка вже майже в такому ж становищі, як і Покровськ. Логістика дуже ускладнена через дрони з усіх боків. У Дружківці всі готуються до евакуації, як це було з Покровськом рік тому. Комендантська година там навіть удень. Через присадки по Часовому Яру фронт став ближчим і до Краматорська. Тому в Краматорську зараз залітає більше дронів.
Траса Словʼянськ — Краматорськ — Дружківка буде все більше контролюватися ворожими дронами.
Коли ми переїхали в Харків кілька місяців тому, вже дивилися прогноз погоди, щоб виїжджати тоді, коли на противника дує вітер.
Що стосується морального духу — всі як і завжди. Тримаються всі, як можуть, але центральне питання: скільки ще триматися?
Питання строків служби не те що не вирішується — воно навіть не на порядку денному.
Якщо раніше всі сподівалися і чекали виборів президента США, то зараз… ми знову чекаємо виборів президента у США.
Власне через відсутність розуміння строків служби і можливостей переводів — у нас випадків СЗЧ більше, ніж чисельність армії Німеччини.
Ми маємо навчитись розвʼязувати проблеми в армії - постійно. Бо невирішені проблеми згодом виходять болісно. Це стосується і строків служби, і справедливих зарплат, і питань управління, і мобілізації.
Не зможемо вирішувати проблеми — загинемо! Вибачайте, кажу прямо як є, щоб усі памʼятали.
Тому варіантів у нас небагато.
prodigy написав:адрістович дав собчак для совкодрочерів бальзам
Якщо навіть після цього, для ЛАДа Арестович - эксперт ) То це погані новини для ЛАДа
Арестович 100% не ідіот. Арестович 100% хоче йти в президенти. Поєднання цих двох фактів означає що Арестович висуває тези які підходять загалу, тобто більшості українців. По крайній мірі прагне. І я вважаю що він рухається в правильному напрямку. А твій турбопатріотизм і війну до останнього українця підтримує відносно невелика кількість людей.
*інтерв'ю не дивився, якщо шо. Можливо подивлюсь уривками.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що екстрадиція громадянина України Володимира Журавльова, затриманого на запит Німеччини у справі вибухів на газопроводах Північний потік, не відповідає національним інтересам Польщі.
«Проблема для Європи, України, Литви та Польщі полягає не в тому, що Північний потік-2 був підірваний, а в тому, що його побудували. Росія за гроші деяких європейських країн, німецьких компаній та голландських компаній побудувала Північний потік-2 всупереч найважливішим інтересам усієї Європи»
По-перше, ознака психічної хвороби - це казати за більшість
По-друге, я знав, що ти консерва ... але щоб так )) Давати інтерв"ю рашистам і казати, що потрібно віддати 4 області - це зашквар