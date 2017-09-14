RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 18:39

В Україні кількість учасників бойових дій зросла до понад 1,3 млн
В Україні 1 326 552 осіб, які мають статус учасника бойових дій

До 2022 року цей статус отримали 556 467 осіб.

У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії до України, статус УБД було надано 12 871 особі. У 2023 році його отримали 324 018 осіб, у 2024 році – 267 263 особи, а за дев'ять місяців 2025 року – 165 933 особи.
https://news.liga.net/ua/society/news/v ... ad-1-3-mln
Повідомлень: 5097
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1322 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 18:41

  pesikot написав:
  prodigy написав:адрістович дав собчак

для совкодрочерів бальзам

Якщо навіть після цього, для ЛАДа Арестович - эксперт )

То це погані новини для ЛАДа

якби Собчак дала Арестовичу - то таке. а якщо Арестович віддався - то погані новини для Арестовича - його електорат таке не одобряє :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9996
З нами з: 29.09.19
Подякував: 782 раз.
Подякували: 1658 раз.
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 18:45

  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:
  sergey_stasyuk555 написав:тобто рашка точно розвалиться, а території України ти все одно вже здав?
когнітивний дисонанс на ліцо ))

як однє поєднується з іншим? з цим до психіатра 8)

в смислі як поєднується? тупо прямо і буквально.
якщо у 3,14*** дійсно буде повний розвал, типу буряти повстали проти "православних", умовні ічкерійці проти старовєров або за автономію і тп. і все це на фоні повного економічного колапсу.
то вся свинособача армія разом з колаборантами тупо втіче з України і ми маючи найсильнішу армію в Європі легко зможемо відновити кордони 1991.

але нажаль всі ці "розвали рашки" - звичайний брєд.

та-та-та - срср не розвалиться, бо це неможливо - 1986 рік. пройшло 5 років. але ми далі віримо, що третій Рим forever. хтось вважав, що Третій рейх forever... 8)

так розвал Раші дасть нам певні можливості. але це буде потім. поки актуальне питання - зупинення поточної гарячої фази війни...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9996
З нами з: 29.09.19
Подякував: 782 раз.
Подякували: 1658 раз.
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 18:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

зрадофіли, оце цитуйте, оце проблеми
Найгірша новина — на Донецькому напрямку
процитую повністю
Ми дізналися про неї, ще півтора місяці тому, коли почали прилітати ворожі FPV на трасу Краматорськ -Словʼянськ. Це означало сигнал: «взялись»

Ще пару місяців тому двіж у Краматорську був, як у Києві.

Зараз прильотів все більше: КАБи, шахеди. Частіше немає світла. Частіше залітають і FPV-дрони, в тому числі на оптоволоконі, прямо в центр міста. Вони небезпечні саме в місті, тому що не втрачають звʼязку, коли знижуються — поняття радіогоризонт тут не працює. Часто залітають крила FPV.

Загалом, думаю, використання FPV-дронів трохи знизиться. А, можливо, згодом — значно знизиться.

Пріоритет перейде на крила FPV: дальність польоту 60−70 км — легко. В перспективі літатимуть і за 100 км. Вага боєкомплекту більша. Кілзона і потенційна зона ураження дронами буде лише зростати.

До речі, в цьому компоненті противник першим почав використовувати крила FPV. І поки нас випереджає.

Через це страждатимуть міста, що поряд із фронтом. Ті дистанції, що вважалися недосяжними, — перетворилися на норму. Від Харкова до Бєлгорода, наприклад, — 50 кілометрів. Ще два роки тому це була майже недосяжна для FPV дистанція. Зараз — робоча дальність.

На Донеччині Костянтинівка вже майже в такому ж становищі, як і Покровськ. Логістика дуже ускладнена через дрони з усіх боків. У Дружківці всі готуються до евакуації, як це було з Покровськом рік тому. Комендантська година там навіть удень. Через присадки по Часовому Яру фронт став ближчим і до Краматорська. Тому в Краматорську зараз залітає більше дронів.

Траса Словʼянськ — Краматорськ — Дружківка буде все більше контролюватися ворожими дронами.

Коли ми переїхали в Харків кілька місяців тому, вже дивилися прогноз погоди, щоб виїжджати тоді, коли на противника дує вітер.

Що стосується морального духу — всі як і завжди. Тримаються всі, як можуть, але центральне питання: скільки ще триматися?

Питання строків служби не те що не вирішується — воно навіть не на порядку денному.

Якщо раніше всі сподівалися і чекали виборів президента США, то зараз… ми знову чекаємо виборів президента у США.

Власне через відсутність розуміння строків служби і можливостей переводів — у нас випадків СЗЧ більше, ніж чисельність армії Німеччини.

Ми маємо навчитись розвʼязувати проблеми в армії - постійно. Бо невирішені проблеми згодом виходять болісно. Це стосується і строків служби, і справедливих зарплат, і питань управління, і мобілізації.

Не зможемо вирішувати проблеми — загинемо! Вибачайте, кажу прямо як є, щоб усі памʼятали.

Тому варіантів у нас небагато.
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 07 жов, 2025 18:58, всього редагувалось 2 разів.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9996
З нами з: 29.09.19
Подякував: 782 раз.
Подякували: 1658 раз.
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 18:53

  Shaman написав:
  unicdima написав:..........
кацапи цей випадок використають як легітимізацію ударів по підстанціям наших АЕС.

тому це треба зробити ДО під'єднання... 8)

Это то-то меняет?

мене теж до порохоботів можна віднести ;)
Каминг-аут? :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36627
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5360 раз.
Подякували: 4862 раз.
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 18:55

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  unicdima написав:..........
кацапи цей випадок використають як легітимізацію ударів по підстанціям наших АЕС.

тому це треба зробити ДО під'єднання... 8)

Это то-то меняет?

мене теж до порохоботів можна віднести ;)
Каминг-аут? :)


Ты с "экспертом" Арестовичем давно каминг-аут сделал )))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12225
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 18:57

  pesikot написав:
  prodigy написав:адрістович дав собчак
для совкодрочерів бальзам

Якщо навіть після цього, для ЛАДа Арестович - эксперт )
То це погані новини для ЛАДа

Арестович 100% не ідіот.
Арестович 100% хоче йти в президенти.
Поєднання цих двох фактів означає що Арестович висуває тези які підходять загалу, тобто більшості українців. По крайній мірі прагне. І я вважаю що він рухається в правильному напрямку.
А твій турбопатріотизм і війну до останнього українця підтримує відносно невелика кількість людей.

*інтерв'ю не дивився, якщо шо. Можливо подивлюсь уривками.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 07 жов, 2025 18:58, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6785
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 18:57

  Успіх написав:
Ті, що справді ризикують життям і здоров'ям …


Як так?©


Зображення
Hotab
 
Повідомлень: 16612
З нами з: 15.02.09
Подякував: 394 раз.
Подякували: 2505 раз.
 
4
4
4
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 18:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

поляки красави
«Не в наших інтересах». Туск відкинув плани про екстрадицію українця, якого підозрюють у підриві Північних потоків
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що екстрадиція громадянина України Володимира Журавльова, затриманого на запит Німеччини у справі вибухів на газопроводах Північний потік, не відповідає національним інтересам Польщі.

«Проблема для Європи, України, Литви та Польщі полягає не в тому, що Північний потік-2 був підірваний, а в тому, що його побудували. Росія за гроші деяких європейських країн, німецьких компаній та голландських компаній побудувала Північний потік-2 всупереч найважливішим інтересам усієї Європи»
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9996
З нами з: 29.09.19
Подякував: 782 раз.
Подякували: 1658 раз.
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 19:03

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:
  prodigy написав:адрістович дав собчак
для совкодрочерів бальзам

Якщо навіть після цього, для ЛАДа Арестович - эксперт )
То це погані новини для ЛАДа

Арестович 100% не ідіот.
Арестович 100% хоче йти в президенти.
Поєднання цих двох фактів означає що Арестович висуває тези які підходять загалу, тобто більшості українців. По крайній мірі прагне. І я вважаю що він рухається в правильному напрямку.
А твій турбопатріотизм і війну до останнього українця підтримує відносно невелика кількість людей.


По-перше, ознака психічної хвороби - це казати за більшість

По-друге, я знав, що ти консерва ... але щоб так ))
Давати інтерв"ю рашистам і казати, що потрібно віддати 4 області - це зашквар

Номерні, ви такі кумедні потвори )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12225
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
2
2
