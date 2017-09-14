RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
  #<1 ... 15392153931539415395>
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 19:44

  ЛАД написав:
  UA написав:Зарплатня до 50 тис. грн. це реально так?
Подивився на ціну нормальної СК ковбаси (з мяса і без птахів) в онлайн супермаркета. 1000-1300 грн за кіло.
Правільной дорогой ідете товаріщі! :mrgreen:

Это не самая дорогая.
И сейчас уже и хорошая варенка 500+.

Ось і питання що привозити в Україну на презенти вирішене.
Ковбасу!
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 19:47

UA
Спитай у Флаймана, він знає таких, до яких з 1л жигулівського можна в гості. Головне покласти в коляску стару дитячу і їхати .. ну щоб наче і не пішки
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 07 жов, 2025 19:54, всього редагувалось 1 раз.

Hotab
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 19:53

  UA написав:
  ЛАД написав:
  UA написав:Зарплатня до 50 тис. грн. це реально так?
Подивився на ціну нормальної СК ковбаси (з мяса і без птахів) в онлайн супермаркета. 1000-1300 грн за кіло.
Правільной дорогой ідете товаріщі! :mrgreen:

Это не самая дорогая.
И сейчас уже и хорошая варенка 500+.

Ось і питання що привозити в Україну на презенти вирішене.
Ковбасу!

Щось нагадало отой анекдот про краватки
Встречаются два ``новых русских``. Один другому:
- Гля, галстук купил! Штуку двести баксов отдал!
- Дурак ты - вон за углом такие же по штуке пятьсот!

)
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 19:55

  UA написав:Ось і питання що привозити в Україну на презенти вирішене.
Ковбасу!

але ж закінчення війни не видно на горизонті,
прийдеться тобі "на чужбінє" їсти ту ковбасу,
представляючи як "у помєщіка ісчо работаєт ксіва" ))

хз чи антон палич зараз "запрєщонка", але цитата в тєму:
— Смерть! — говорит он, вытирая слезы, выступившие после куска ветчины, густо вымазанного горчицей
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 20:12

  sergey_stasyuk555 написав:
  UA написав:Ось і питання що привозити в Україну на презенти вирішене.
Ковбасу!

але ж закінчення війни не видно на горизонті,
прийдеться тобі "на чужбінє" їсти ту ковбасу,
представляючи як "у помєщіка ісчо работаєт ксіва" ))

хз чи антон палич зараз "запрєщонка", але цитата в тєму:
— Смерть! — говорит он, вытирая слезы, выступившие после куска ветчины, густо вымазанного горчицей

забавно то что хорватскую ветчину и ковбасу по другому есть сложно)))
хотя мухе под баклажку акционной оболони и монотонное бубнение ментопенса про сорта думаю зайдет)))
Востаннє редагувалось Прохожий в Вів 07 жов, 2025 20:19, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 20:19

  unicdima написав:Арестович давно помножив себе на нуль, він ніхто вже, 2% його рейтинг буде.

А у кого рейтинг вищий ніж 2%?
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 20:22

  ЛАД написав:
мене теж до порохоботів можна віднести ;)
Каминг-аут? :)

Зображення
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 20:25

Як так?©

  Hotab написав:
  Успіх написав:
Ті, що справді ризикують життям і здоров'ям …


Як так?©


Зображення

А професійні/спеціально треновані(за податки пересічних) "пожежники" з не тим ВОСом вже майже 4роки грають в тилу в карти і доміно, а "гасити повномасштабну пожежу" посилають комбайнерів, трактористів та й просто хворих...

Як так?© :shock:
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 20:27

Славко про Люсю

Славко про Люсю
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 20:28

  Успіх написав:А професійні/спеціально треновані(за податки пересічних)


А ти багато податків сплатив з контрафактного краму ?

Особливо, в 2014-2015 роках
