А професійні/спеціально треновані(за податки пересічних) "пожежники" з не тим ВОСом вже майже 4роки грають в тилу в карти і доміно, а "гасити повномасштабну пожежу" посилають комбайнерів, трактористів та й просто хворих...
.........Зараз прильотів все більше: КАБи, шахеди. Частіше немає світла. Частіше залітають і FPV-дрони, в тому числі на оптоволоконі, прямо в центр міста. Вони небезпечні саме в місті, тому що не втрачають звʼязку, коли знижуються — поняття радіогоризонт тут не працює. .............
Прохожий Є один важливий момент!!! Я сам туди не пхався і пів життя не тренувався!!!
А от поізносівшийся - СПЕЦІАЛЬНО пішов вчитись на військового! Спеціально потратив пів свого нікчемного життя на те, щоб... - що би що???
Щоб тепер сидіти в тилу і тупо відмазуватись не тим ВОСом? Так можна ЛЕГКО змінити ВОС! Хоч на дронщика, хоч на штурмовика! Було б лише бажання! А бажання, як виявилось в нетойвосного, було лише сосати бюджетного куя і отримувати різні плюшки від держави! По факту - від пересічних платників податків!
То нехай нетойвосний поверне пересічним гроші!!! Або - нехай змінює свій ВОС і на фронт! Некуй по кампусах сосати бакарді оплачене українськими роботягами!
вояка за 3 роки поцмуливши с бюджету більше 3х лямів) под спідницєю у киці...
За миття снарядів перестали платити по 100к, патріотизм пішов на нєт)) Щоб раптом МСЕК не спитали за липову хворобу дружини (яка ж тут хвороба, якщо і працювала, і двох синів ростила) вирішив її швиденько звільнити, бо легенда розсипАлась))