Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 20:29

  Успіх написав:
  Hotab написав:
  Успіх написав:
Ті, що справді ризикують життям і здоров'ям …


Як так?©


Зображення

А професійні/спеціально треновані(за податки пересічних) "пожежники" з не тим ВОСом вже майже 4роки грають в тилу в карти і доміно, а "гасити повномасштабну пожежу" посилають комбайнерів, трактористів та й просто хворих...

Як так?© :shock:

Я і сам Детройта трохи недолюблюю 😅😅
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 20:30

Успіх
ненька у вогні а ти(професійний навчений вояка за 3 роки поцмуливши с бюджету більше 3х лямів) под спідницєю у киці...
як так?

коли повернеш у касу гроші?
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 20:40

  Shaman написав:зрадофіли, оце цитуйте, оце проблеми
Найгірша новина — на Донецькому напрямку
процитую повністю
.........Зараз прильотів все більше: КАБи, шахеди. Частіше немає світла. Частіше залітають і FPV-дрони, в тому числі на оптоволоконі, прямо в центр міста. Вони небезпечні саме в місті, тому що не втрачають звʼязку, коли знижуються — поняття радіогоризонт тут не працює. .............

Это почему???
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 20:44

  ЛАД написав:
  Shaman написав:зрадофіли, оце цитуйте, оце проблеми
Найгірша новина — на Донецькому напрямку
процитую повністю
.........Зараз прильотів все більше: КАБи, шахеди. Частіше немає світла. Частіше залітають і FPV-дрони, в тому числі на оптоволоконі, прямо в центр міста. Вони небезпечні саме в місті, тому що не втрачають звʼязку, коли знижуються — поняття радіогоризонт тут не працює. .............

Это почему???

Потому, что "на оптоволоконі"
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 20:45

Як так?©

Прохожий
Є один важливий момент!!!
Я сам туди не пхався і пів життя не тренувався!!!

А от поізносівшийся - СПЕЦІАЛЬНО пішов вчитись на військового!
Спеціально потратив пів свого нікчемного життя на те, щоб... - що би що???

Щоб тепер сидіти в тилу і тупо відмазуватись не тим ВОСом?
Так можна ЛЕГКО змінити ВОС!
Хоч на дронщика, хоч на штурмовика!
Було б лише бажання!
А бажання, як виявилось в нетойвосного, було лише сосати бюджетного куя і отримувати різні плюшки від держави! По факту - від пересічних платників податків!

То нехай нетойвосний поверне пересічним гроші!!!
Або - нехай змінює свій ВОС і на фронт!
Некуй по кампусах сосати бакарді оплачене українськими роботягами!
Успіх
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 21:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну


вояка за 3 роки поцмуливши с бюджету більше 3х лямів) под спідницєю у киці...


За миття снарядів перестали платити по 100к, патріотизм пішов на нєт))
Щоб раптом МСЕК не спитали за липову хворобу дружини (яка ж тут хвороба, якщо і працювала, і двох синів ростила) вирішив її швиденько звільнити, бо легенда розсипАлась))
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 21:05

  Hotab написав:Я і сам Детройта трохи недолюблюю 😅😅

У саме серденько вдарив...
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 21:08

Все просто©

  Hotab написав:патріотизм пішов на нєт
Так отож, що твій патріотизм пішов на нєт, коли почалась повномасштабна!
  Hotab написав:Щоб раптом МСЕК не спитали за липову хворобу дружини (яка ж тут хвороба, якщо і працювала, і двох синів ростила) вирішив її швиденько звільнити, бо легенда розсипАлась))
Для тупарилих долбодятлів пояснюю, що робота вчителем - НЕ вимагає фізичних навантажень!(крім фізрука і трудовика)
А вдома - то приходив і допомагав її тато і інколи її брат!

Але це ж не вкладеш в пусту нетойвосну голову!🤦🏻
Успіх
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 21:08

  Успіх написав:Прохожий
Є один важливий момент!!!
Я сам туди не пхався і пів життя не тренувався!!!


Ти ж добровільно пішов туди, ти ж сам казав ))

Добровільно ... по повістці.
І постійно повторював, "я сам пішов", "я сам пішов" ... )
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 21:09

робота вчителем -НЕ вимагає


догляду. Пора на фронт, там немиті снаряди і розряджені рації 😅
постійно повторював, "я сам пішов", "я сам пішов" ... )


І 3 роки цмудив бюджетного … ні, я не можу писати це слово.. ні! Я не долярчик!
І три роки в бліндажі цмудив муский половий куй! :lol:
За що комбат дозволив не на позицію їздити, а журнал писати.
