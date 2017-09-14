RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15394153951539615397>
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 21:16

  Успіх написав:
  Hotab написав:патріотизм пішов на нєт
Так отож, що твій патріотизм пішов на нєт, коли почалась повномасштабна!
  Hotab написав:Щоб раптом МСЕК не спитали за липову хворобу дружини (яка ж тут хвороба, якщо і працювала, і двох синів ростила) вирішив її швиденько звільнити, бо легенда розсипАлась))
Для тупарилих долбодятлів пояснюю, що робота вчителем - НЕ вимагає фізичних навантажень!(крім фізрука і трудовика)
А вдома - то приходив і допомагав її тато і інколи її брат!


Про ментальні навантаження, при роботі вчителя, Долярчик навіть не згадав
Чому ?
Тому що, він сам розумом не користується ... )

PS. Дружині Долярчека потрібно встановити пам"ятник, що вона витримує його.
Хоча, з деякіх дописів Долярчика зрозуміло, що пательня у Долярчикову мармизу теж прилітає )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12231
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 21:18

pesikot

пательня у Долярчикову мармизу теж прилітає )

І це ще дружина не знає що в програму догляду за кицею входить «тарабанити пишок». Які зі слів долярека солодші за дружину ну на порядок

Просто догляд комбінований, береже, щоб не страждала від його сексу 😅

Зображення
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 07 жов, 2025 21:21, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 16622
З нами з: 15.02.09
Подякував: 394 раз.
Подякували: 2505 раз.
 
Профіль
 
4
4
4
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 21:18

  _hunter написав:
  ЛАД написав:-----------------------------
Shaman
зрадофіли, оце цитуйте, оце проблеми
Найгірша новина — на Донецькому напрямку
процитую повністю
.........Зараз прильотів все більше: КАБи, шахеди. Частіше немає світла. Частіше залітають і FPV-дрони, в тому числі на оптоволоконі, прямо в центр міста. Вони небезпечні саме в місті, тому що не втрачають звʼязку, коли знижуються — поняття радіогоризонт тут не працює. .............

------------------------------
Это почему???

Потому, что "на оптоволоконі"
Тут вопрос двойной - почему "небезпечні саме в місті" и почему "поняття радіогоризонт тут не працює".
Если объяснение второго в оптоволокне, то причём тут "саме в місті".
Если вопрос "саме в місті", то причем тут "радіогоризонт".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36631
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5360 раз.
Подякували: 4862 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 21:22

  ЛАД написав:Тут вопрос двойной - почему "небезпечні саме в місті" и почему "поняття радіогоризонт тут не працює".
Если объяснение второго в оптоволокне, то причём тут "саме в місті".
Если вопрос "саме в місті", то причем тут "радіогоризонт".

Бо будинки гасять сигнал, а на оптиці сигнал не гаситься.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3041
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 21:37

  unicdima написав:
  ЛАД написав:Тут вопрос двойной - почему "небезпечні саме в місті" и почему "поняття радіогоризонт тут не працює".
Если объяснение второго в оптоволокне, то причём тут "саме в місті".
Если вопрос "саме в місті", то причем тут "радіогоризонт".

Бо будинки гасять сигнал, а на оптиці сигнал не гаситься.

Именно - радиогоризонт в городе меньше, чем в поле. И нечего его было и приплетать.
Но в городе и оптоволокно должно путаться в домах, если дрон опускается низко.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36631
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5360 раз.
Подякували: 4862 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 21:37

pesikot, Хотаб - долпойопи, що ви мелете?🤦🏻
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8704
З нами з: 18.03.21
Подякував: 293 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 21:41

  ЛАД написав:
  _hunter написав:Потому, что "на оптоволоконі"
Тут вопрос двойной - почему "небезпечні саме в місті" и почему "поняття радіогоризонт тут не працює".
Если объяснение второго в оптоволокне, то причём тут "саме в місті".
Если вопрос "саме в місті", то причем тут "радіогоризонт".


ЛАД, ты столько рассказывал ... какой ты спец в промышленности и ты ни разу не парторг ... ты инженерную часть понимаешь ...

И такой факап от тебя ...

PS. Действительно, я бы у тебя не учился бы.
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 07 жов, 2025 21:48, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12231
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 21:45

  Успіх написав:pesikot, Хотаб - долпойопи, що ви мелете?🤦🏻

Що ? в десяточку влучили ? )

І це ще від ноги "стріляли" в тебе
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12231
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 21:47

  ЛАД написав:
  unicdima написав:
  ЛАД написав:Тут вопрос двойной - почему "небезпечні саме в місті" и почему "поняття радіогоризонт тут не працює".
Если объяснение второго в оптоволокне, то причём тут "саме в місті".
Если вопрос "саме в місті", то причем тут "радіогоризонт".

Бо будинки гасять сигнал, а на оптиці сигнал не гаситься.

Именно - радиогоризонт в городе меньше, чем в поле. И нечего его было и приплетать.
Но в городе и оптоволокно должно путаться в домах, если дрон опускается низко.

Катушка з волокном на дроні, тому воно не путається.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3041
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 21:57

Долярек: «А мене за що?»

  pesikot написав:
  Успіх написав:pesikot, Хотаб - долпойопи, що ви мелете?🤦🏻

Що ? в десяточку влучили ? )

І це ще від ноги "стріляли" в тебе

Якийсь він непостійний . Сам почав, а тепер йому ця гра не подобається 😅
Hotab
 
Повідомлень: 16622
З нами з: 15.02.09
Подякував: 394 раз.
Подякували: 2505 раз.
 
Профіль
 
4
4
4
  #<1 ... 15394153951539615397>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 129588
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 315764
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1001272
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15010)
07.10.2025 22:07
Ринок ОВДП (9872)
07.10.2025 21:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.