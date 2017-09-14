Ага, хіба соснули за десяточку
Додано: Вів 07 жов, 2025 22:04
По слідах Флер...)))
Додано: Вів 07 жов, 2025 22:05
Додано: Вів 07 жов, 2025 22:09
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Долярек суїцидно побіг в психічну атаку, змирившись з долею. Не будемо заважати))
Додано: Вів 07 жов, 2025 22:32
Не в серденько влучив, а перевів стрєлкі це називається.
Ви теж не неочікувано зрефлексували і на суть, і на слово "недолюблюю".
Ще й мімо, як завжди. Бо на пряме питання чому Успіх таке саме не закидає мені, він вже двічі відповідав.
Тобто ніхто нікуди Успіха не вдарив.
Трешак: з'явитися лише, щоб вистрибнути стосовно переходу на особистості в бік Детройта.
Додано: Вів 07 жов, 2025 22:36
Добре, у Вас з Хотабом любов. З вашого боку, а з його я невірно зрозуміла теж любов )))
Додано: Вів 07 жов, 2025 22:40
Теж мімо знов.
Мова була про вашу рефлексію суто на слово "недолюблюю".
Про любов-нелюбов тим паче когось, тим паче у мене з Хотабом, то ви вже чисто зі стелі намагаєтеся припхнути.
Бо схотілося. Вигадати дурницю.
Ги-ги...блондинко.
Будете ще продовжувати вигадувати дурниці?
Додано: Вів 07 жов, 2025 22:42
detroytred
Взагалі то він пише всім пожежникам - воєнпенсам і звертається «ви»))
Чи ви вирішили пересидіти з покер-фейсом в доміку «а мене Долярек чухає за вушком!» 😅😅
Тим більше я в російсько-українській війні научавствовався, так якраз мені це все мимо 😅
Додано: Вів 07 жов, 2025 22:55
Я вже відповідав вам двічі на даний закид (стосовно пересідіти ваші штовхання з Успіхом). Другий раз був сенс (може забули), а третій вже не бачу.
Він пише конкретно вам.
Коли мені тоннами накидував Василь і Ко не по участі, а по іншим в/питанням, я жодного разу не перевів стрєлкі.
Стосовно вашого наприймався участі, то це Успіху пояснюйте-відповідайте-підкреслюйте і розбирайтеся мімо він чи ні, а не мені. З мого боку ніколи й натяку не було.
І визначиться, бо у вас то всі тут тролять - не сприймате серйозно; то якісь вимоги висуваєте на оці ваші вистави з х... тощо.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 07 жов, 2025 22:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 07 жов, 2025 22:59
Попросіть щоб він писав «всі крім детройта» ))))
detroytred
А професійні/спеціально треновані(за податки пересічних) "пожежники" з не тим ВОСом вже майже 4роки грають в тилу в карти і доміно,
Долярек канєш класів мало закінчив, але закінчення однини і множини він прослухав у школі 😅
Чи це ви не вмієте в закінчення слів і не розбираєтесь це одному чи всім? 😅
Коли будівельник пише вам, він і каже «воєнпенс» вам))
Додано: Вів 07 жов, 2025 23:06
В саме серденько української граматики...
|