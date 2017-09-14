Тогда уж есть вариант подписать контракт с условием разрыва при окончании войны. Есть, оказывается, и такое.
Є такий пункт контракту?
Оно вас колышет?
Угу. Якщо ніхто не реагує (а ніхто не реагує.. всі новину прийняли до уваги, усвідомили і досить) , то починається спам з дублюванням «ну чого ви мовчите?? Ось , я вам зараз знов процитую». Ну і кілька разів. Ви не бачите цього?
Тут кто-то защищал Воловика, которого осудили за избиение учителя в Харькове. Он, видать, вообще парень горячий и нервный:
Как передает «Суспільне. Харків», Сергея Воловика признали виновным в хулиганстве и назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на три года. Также суд принял взыскание морального ущерба в размере 150 тысяч гривен.
Реакция экс-работника ТЦК оказалась агрессивной. Когда журналист «Суспільного» попросил у него прокомментировать решение, Воловик выбил телефон из рук корреспондента. Момент удара по телефону попал на видео.
Сам контракт не видел, но знаю человека, который подписал такое. Не знаю, правда, это допустимо во всех войсках или нет.
Бачу. Ну и хрен с ним. Бывает, надоедает, но ваши посты к нему тоже не помогают. Хотя пару раз я ему уже высказывался по поводу нижепоясных шуток.