Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 08:08

  ЛАД написав:Из интервью МГ «Объектив» Михаила Гагаркина, харьковского эксперта по антикризисному управлению и официального представителя Национальной ассоциации лоббистов Украины в Базеле (Швейцария).

Пошукав, шось такої асоціації не знайшов.
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 09:28

  ЛАД написав:Тут сегодня писали о "возможных" ударах по нашим энергообъектам.
Так они не "возможны", а вполне себе наносятся. Я уже писал о многострадальной ТЭЦ. Вот свежее: ......

Там писали в контексте полного блекаута. С намеками "пусть только попробуют - мы их шапками закидаем".
А массовых отключений - как той зимой пока ещё нет...
2
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 10:14

Апофігєй...

Не дивно, що зараз розганяється по інету:
* ТЦК садять у підвал навіть добровольців, заявив офіцер ЗСУ та колишній прокурор у справах Майдану Сергій Горбатюк.
«Люди самі приходять до ТЦК, а у них забирають телефони та саджають у підвал із бусифікованими, які хочуть втекти, і ставляться як до свиней.
Хоча б поділяли», – сказав Горбатюк
https://www.threads.com/@bustabarista/post/DPhbZyWjQQD/тобто-для-добровольців-має-бути-підвал-з-покращеними-умовами-перебування

Хоча б поділяли...
Революція чого була? Гідності...
________________________
Може іпсо, але губами ворушить наче в такт словам.
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 10:43

  _hunter написав:
  ЛАД написав:Тут сегодня писали о "возможных" ударах по нашим энергообъектам.
Так они не "возможны", а вполне себе наносятся. Я уже писал о многострадальной ТЭЦ. Вот свежее: ......

Там писали в контексте полного блекаута. С намеками "пусть только попробуют - мы их шапками закидаем".
А массовых отключений - как той зимой пока ещё нет...
Чотири дні без світла та газу у Шостці зараховується за блекаут?
1
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 10:51

Я бачив, як призвали інваліда дитинства, тому що на підставі ВЛК його визнали придатним. Довічний інвалід з дитинства визнаний придатним - це все в одному документі написано», - колишній прокурор, начальник штабу 23-го окремого стрілецького батальйону Горбатюк

«Набирають військовослужбовців, які не будуть служити. Вони далі визнаються непридатними і звільняються. За цей час вони отримують грошове забезпечення, форму. На одну людину витрачаються десятки або сотні тисяч гривень, щоб вона побувала місяць-два в армії і хтось перед кимось відзвітував. У рамках країни це мільярди збитків».

2 трильйонів на армію замало буде 8)
3 пора закладати до бюджету :lol:
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 11:28

  ЛАД написав:Тут кто-то защищал Воловика, которого осудили за избиение учителя в Харькове.
Он, видать, вообще парень горячий и нервный:
Как передает «Суспільне. Харків», Сергея Воловика признали виновным в хулиганстве и назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на три года. Также суд принял взыскание морального ущерба в размере 150 тысяч гривен.

Реакция экс-работника ТЦК оказалась агрессивной. Когда журналист «Суспільного» попросил у него прокомментировать решение, Воловик выбил телефон из рук корреспондента. Момент удара по телефону попал на видео.
https://www.objectiv.tv/objectively/2025/10/07/izbienie-uchitelya-v-harkove-agressivnaya-reaktsiya-eks-rabotnika-ttsk-na-prigovor/. Там есть и коротенькое видео.

Абсолютно адекватно повів себе по відношенню до журнашлюх. Нагадаю, що саме журнашлюхи з дрібного конфлікту з штурхониною на всю країну підняли гвалт як з вбивства. Чомусь я жодного разу не бачив, щоб журнашлюхи піднімали гвалт з приводу нападу ждунів, ухилянтів на військових ТЦК чи поліції.
Журнашлюхи та псевдоопозиціонери блогери приносять більше шкоди ніж російська пропаганда.
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 11:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Всі здорові з відстрочкою та бронью.


Депутати розповіли про скандал з ВЛК: придатними до служби визнають навіть тяжко хворих: до армії закликають людей із серйозними захворюваннями, включаючи ВІЛ, туберкульоз і розумову відсталість.
Анна Скороход, голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства в Міністерстві оборони та Збройних Силах, повідомила, що лікарі ВЛК отримують вказівки "зверху" визнавати придатними до служби майже всіх без винятку. Ці заяви прозвучали сьогодні на пресконференції за підсумками роботи комісії.

Скороход зазначила, що медики неофіційно ділилися інформацією про примусовий підхід до оцінки стану здоров’я призовників.

За її словами, навіть ті, хто об’єктивно не здатний виконувати військові завдання, змушено визнаються придатними. "Непридатні – це окрема каста, але їх майже не існує", – зазначила депутатка.

Ситуацію ускладнює недавній спільний наказ Міністерства оборони та Міністерства охорони здоров’я №402.

Як повідомив депутат Олександр Федійенко у своїх соцмережах, в результаті цього документа до лав Збройних сил почали мобілізувати людей із тяжкими захворюваннями, включаючи ВІЛ та відкриту форму туберкульозу.

Серед мобілізованих також опинилися люди із серйозними когнітивними та фізичними обмеженнями, такими як глухота, розумова відсталість і часткова атрофія мозку.

"Ми бачимо, як людей з обмеженими можливостями відправляють на передову, ігноруючи їхній стан. Це повний абсурд!" – написав Федійенко у соціальних мережах.

Він також закликав Міністерство оборони та Міністерство охорони здоров’я переглянути цей наказ.
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 11:32

  unicdima написав: Горбатюк це

Да тут справа в не моїй вірі невірі Горбатюку, а в формулюваннях посадової особи.
Посадової особи - що раніше, що зараз.


Цікаво, як він на посаді НШ?
В принципі, командиром частини (окрмого б-ну, бригади, полку і т.д.) можна призначати хоч кого...
Аби підписував розроблене фаховим НШ.
Заступником чи помічником НШ теж можна кого завгодно. Інші заступники, помічники або сам НШ за нього потягнуть всю роботу.

А от як НШ ще й стрілецької бригади? Загадка загадок.
Я вже часом навіть перевірив чи не родич заступника НГШ Володимира Горбатюка:
https://www.infopotik.com.ua/novyj-zast ... gorbatyuk/
Ні((( По батькові різні і з міст народження. Один з Вінниччини, другий з Хмельниччини.

Щоб там не було, з днем юриста його та всіх юристів.
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 11:58

  jump написав:
  UA написав:Всі здорові з відстрочкою та бронью.


Депутати розповіли про скандал з ВЛК: придатними до служби визнають навіть тяжко хворих: до армії закликають людей із серйозними захворюваннями, включаючи ВІЛ, туберкульоз і розумову відсталість.
Анна Скороход, голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства в Міністерстві оборони та Збройних Силах, повідомила, що лікарі ВЛК отримують вказівки "зверху" визнавати придатними до служби майже всіх без винятку. Ці заяви прозвучали сьогодні на пресконференції за підсумками роботи комісії.

Скороход зазначила, що медики неофіційно ділилися інформацією про примусовий підхід до оцінки стану здоров’я призовників.

За її словами, навіть ті, хто об’єктивно не здатний виконувати військові завдання, змушено визнаються придатними. "Непридатні – це окрема каста, але їх майже не існує", – зазначила депутатка.

Ситуацію ускладнює недавній спільний наказ Міністерства оборони та Міністерства охорони здоров’я №402.

Як повідомив депутат Олександр Федійенко у своїх соцмережах, в результаті цього документа до лав Збройних сил почали мобілізувати людей із тяжкими захворюваннями, включаючи ВІЛ та відкриту форму туберкульозу.

Серед мобілізованих також опинилися люди із серйозними когнітивними та фізичними обмеженнями, такими як глухота, розумова відсталість і часткова атрофія мозку.

"Ми бачимо, як людей з обмеженими можливостями відправляють на передову, ігноруючи їхній стан. Це повний абсурд!" – написав Федійенко у соціальних мережах.

Він також закликав Міністерство оборони та Міністерство охорони здоров’я переглянути цей наказ.

Я поясню як це працює.
Умовно є 100 людей
З них об'єктивно 20 це ті, яких мобілізувати не має жодного сенсу (паккінсоніки, 4 ступінь сколіозів та інші інсультники...)
Є 20людей в яких є гроші щоб порішати.
ВЛК не може написати "не придатний" зразу 40 людям.
Тому непридатні стають придатними.
Бізнес і нічого особистого.
1
1
1
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 11:59

  Water написав:
  ЛАД написав:Из интервью МГ «Объектив» Михаила Гагаркина, харьковского эксперта по антикризисному управлению и официального представителя Национальной ассоциации лоббистов Украины в Базеле (Швейцария).

Пошукав, шось такої асоціації не знайшов.

Свеженькая организация.
После вашего поста загуглил.
Мне сходу выдало - https://unla.org.ua/, https://open4business.com.ua/ru/v-ukraine-sozdana-naczionalnaya-assocziacziya-lobbistov-ukrainy/ и ещё много ссылок.
По второй ссылке:
сейчас в НАЛА вошли 20 человек, тогда как в реестр прозрачности лоббистов — единственный официальный Государственный реестр лоббистов — входит более 30 человек, а держателем реестра прозрачности является Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). При этом НАЛУ может объединять исключительно физических лиц-лоббистов.
«НАПК проверяет представителей лоббистской профессии на соответствие требованиям порядочности и добропорядочности в отношении бизнеса, не нарушают ли они законодательства о лоббировании. Лоббисты, которые входят в НАЛА, соответствуют стандартам качества и требованиям к профессии лоббиста. Это означает, что этих представителей можно и нужно выбирать для того, чтобы сопровождать крупные инвестиционные проекты. Это означает, что сегодня мы движемся в направлении создания цивилизованного общества», — сказал он.
2
2
6
