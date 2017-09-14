RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15397153981539915400>
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 12:06

  ЛАД написав:
  Hotab написав:ЛАД

Ситуация, действительно, непонятная


Там вручають короткострокові контракти. НА РІК.
Взагалі, і в ЗСУ якщо є можливість підписати на 1 рік, то чому його не підписати.. Все одно за рік нікого з мобілізованих не відпустять, а контракт має трішки переваг.
Якщо закінчився, новий не підписувати і стояти на старті на звільнення.
Тогда уж есть вариант подписать контракт (по-моему, на 3 года) с условием досрочного разрыва при окончании войны. Есть, оказывается, и такое.

В 2022 протягом кількох місяців було можливість підписати контракт саме на 3 роки, без можливості його самовільного продовження державою на невизначений термін, ймовірно просто колізія/провтик "юристів" які писали текст того контракту, тому що досить швидко виправили.
Є знайомий таким чином вже "демобілізувався". Але звісно ні про яке відновлення громадянських прав там не йдеться. По суті то не демобілізація, а просто 6 місяців неоплачуваної відпустки.
candle645
Аватар користувача
 
Повідомлень: 271
З нами з: 25.01.20
Подякував: 39 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 12:12

  UA написав:
  барабашов написав:Наверно наш софорумчанин ЮА прав не на 100%, а на двести, что цель СВ(сБК)О - сдать лаптеногим при этой власти максимальные территории, а потом хоть Орешником да по терриконам, а святой мочой на Крымские святыни.
Ну и денежки спиленные тож того, у зону НАТЫ. Вместе с бывшими выгнанными "слугами"

Скоріше мета максимально деморалізувати населення.
Щоб все українське викликало негатив.
Накуя Куйлу території з вороже налаштованим населенням?
От вони і переналаштовують.
В війні за тил проукраїнські сили України програють.

Як це співвідноситься з твоїми ж словами, що так воно самО складається, бо з 40 чоловік 20 дали гроші, а 20 хворих доходяг грошей не мають. Це пітун забрав у немічних гроші?
Ну і Бетон правий, щука ловить слабшого карася. Товстолобика Бетона не проковтне
Hotab
 
Повідомлень: 16630
З нами з: 15.02.09
Подякував: 394 раз.
Подякували: 2505 раз.
 
Профіль
 
4
4
4
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 12:30

  Hotab написав:Як це співвідноситься з твоїми ж словами, що так воно самО складається, бо з 40 чоловік 20 дали гроші, а 20 хворих доходяг грошей не мають. Це пітун забрав у немічних гроші?
Ну і Бетон правий, щука ловить слабшого карася. Товстолобика Бетона не проковтне

20 хворих доходяг чомусь думають що "вони не потрібні"... "на ВЛК же не дурні сидять"...
Це зрозуміло, що дефектні сколізні від буса не втечуть, а Бетон або люлей вломить, або за ним 3 км бігти доведеться, а потім він все одно вломить люлей :mrgreen:
путін ще у ліфтах сцить та суддів призначає.
UA
 
Повідомлень: 9731
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1883 раз.
Подякували: 2354 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 12:33

Импульс украинскому урегулированию после встречи путина и Трампа на Аляске оказался исчерпан — замглавы МИД россии Сергей Рябков.

Видимо, эти слова можно трактовать как признание провала прошедших переговоров в США.
Xenon
 
Повідомлень: 5527
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 13:10

50 днів

  Xenon написав:
Импульс украинскому урегулированию после встречи путина и Трампа на Аляске оказался исчерпан — замглавы МИД россии Сергей Рябков.

Видимо, эти слова можно трактовать как признание провала прошедших переговоров в США.

не вдалось за даних Трампом 50 днів "здійснити перелом"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41081
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1615 раз.
Подякували: 2860 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 13:22

  flyman написав:
  Xenon написав:
Импульс украинскому урегулированию после встречи путина и Трампа на Аляске оказался исчерпан — замглавы МИД россии Сергей Рябков.

Видимо, эти слова можно трактовать как признание провала прошедших переговоров в США.

не вдалось за даних Трампом 50 днів "здійснити перелом"


а навіщо?

«Нашим Європейським партнерам не так шкода українців. Їм головне, щоб у них ситуація була стабільною, щоби не загрожувала небезпека їхнім країнам. Для них важливо, щоб Україна продовжувала стримувати агресора» :oops: , - нардеп Георгій Мазурашу

огидна й гірка правда...

людолови активізуються :?
Мобілізація по-новому: де завтра ТЦК можуть шукати чоловіків та жінок

В рамках мобілізації ТЦК можуть будуть цікавитися все більшою кількістю даних про військовозобов’язаних чоловіків та жінок.
Настав той час, коли ТЦК, ймовірно, буде володіти майже всіма даними про військовозобов’язаних чоловіків та жінок.
https://tsn.ua/exclusive/mobilizatsiia- ... 29199.html
jump
 
Повідомлень: 5100
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1322 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 13:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:а навіщо?

«Нашим Європейським партнерам не так шкода українців. Їм головне, щоб у них ситуація була стабільною, щоби не загрожувала небезпека їхнім країнам. Для них важливо, щоб Україна продовжувала стримувати агресора» , - нардеп Георгій Мазурашу

якась фронда назріває та конституційна криза
дуже крихка, небезпечна крига
«Деструктивні д*біли! Навіщо з ними бачитись?», - Зеленський.
Навів вам пряму цитату Володимира Зеленського про зустріч з слугами. Саме тому Зеленський відмінив зустріч з своїми депутатами. Бо навіщо бачитись з «деструктивними д*білами»?
Ця фраза Зеленського дуже активно ходить поміж Слугами. Всі розчаровані і не розуміють, як так сталось?
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4405
З нами з: 13.06.20
Подякував: 410 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 13:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Набрали лояльних, а запитують як з розумних" (с) (тм)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41081
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1615 раз.
Подякували: 2860 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 13:40

  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:Из интервью МГ «Объектив» Михаила Гагаркина, харьковского эксперта по антикризисному управлению и официального представителя Национальной ассоциации лоббистов Украины в Базеле (Швейцария).

Пошукав, шось такої асоціації не знайшов.

Свеженькая организация.
После вашего поста загуглил.
Мне сходу выдало - https://unla.org.ua/, https://open4business.com.ua/ru/v-ukraine-sozdana-naczionalnaya-assocziacziya-lobbistov-ukrainy/ и ещё много ссылок.
По второй ссылке:
сейчас в НАЛА вошли 20 человек, тогда как в реестр прозрачности лоббистов — единственный официальный Государственный реестр лоббистов — входит более 30 человек, а держателем реестра прозрачности является Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). При этом НАЛУ может объединять исключительно физических лиц-лоббистов.
«НАПК проверяет представителей лоббистской профессии на соответствие требованиям порядочности и добропорядочности в отношении бизнеса, не нарушают ли они законодательства о лоббировании. Лоббисты, которые входят в НАЛА, соответствуют стандартам качества и требованиям к профессии лоббиста. Это означает, что этих представителей можно и нужно выбирать для того, чтобы сопровождать крупные инвестиционные проекты. Это означает, что сегодня мы движемся в направлении создания цивилизованного общества», — сказал он.

За вашим посиланням тільки Брюссельське представництво, але є в новинах.
https://unla.org.ua/2025/09/natsionalna ... -u-bazeli/
Рішенням Правління Національної асоціації лобістів України до складу Асоціації прийнято адвоката, офіцера у відставці, ветерана україно-російської війни Михайла Гагаркіна.

Цікаво де він воював?
Бо на його сторінці Likedin вказано шо він у цьому Lawyer-GROUP (swiss) працює з жовтня 2015. Можливо віддалено- не знаю.
Lawyer, expert of infrastructure projects and legal, tax and corporate issues in the CIS
Lawyer-GROUP (swiss)Lawyer-GROUP (swiss)
Oct 2015 - Present · 10 yrs 1 mo

Сама назва Lawyer-GROUP це ніпрощо, це тупо якесь об`єднання юристів, де працює Mishel Gagarkin.
Лоббисты, которые входят в НАЛА, соответствуют стандартам качества и требованиям к профессии лоббиста. Это означает, что этих представителей можно и нужно выбирать для того, чтобы сопровождать крупные инвестиционные проекты.

https://blogs.korrespondent.net/blog/business/3526144/
https://redpost.com.ua/file/1001377
https://antikor.ua/articles/29963-korru ... go_biznesa
Це гугл видав за долі секунд.
Надо отметить, что приход Гагаркина на должность первого зама начальника ГУ ГФС сопровождался большой лоббистской шумихой со стороны ОПГ Кернеса. За него вписывались специфические бизнесмены и общественные организации, его рекламировали как “народного налоговика”.
Water
 
Повідомлень: 3404
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 14:18

  Hotab написав:
  UA написав:
  барабашов написав:Наверно наш софорумчанин ЮА прав не на 100%, а на двести, что цель СВ(сБК)О - сдать лаптеногим при этой власти максимальные территории, а потом хоть Орешником да по терриконам, а святой мочой на Крымские святыни.
Ну и денежки спиленные тож того, у зону НАТЫ. Вместе с бывшими выгнанными "слугами"

Скоріше мета максимально деморалізувати населення.
Щоб все українське викликало негатив.
Накуя Куйлу території з вороже налаштованим населенням?
От вони і переналаштовують.
В війні за тил проукраїнські сили України програють.

Як це співвідноситься з твоїми ж словами, що так воно самО складається, бо з 40 чоловік 20 дали гроші, а 20 хворих доходяг грошей не мають. Це пітун забрав у немічних гроші?
Ну і Бетон правий, щука ловить слабшого карася. Товстолобика Бетона не проковтне

співвідноситься - напрямую: может ГВК пора почесаться наконец-то - и перестать грести откровенно нэпрыдатных? 🤔
_hunter
 
Повідомлень: 10700
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 15397153981539915400>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: unicdima, холява, Модератор і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 129879
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 316064
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1001655
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15023)
08.10.2025 14:28
Ринок ОВДП (9878)
08.10.2025 14:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.