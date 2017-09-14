Там вручають короткострокові контракти. НА РІК. Взагалі, і в ЗСУ якщо є можливість підписати на 1 рік, то чому його не підписати.. Все одно за рік нікого з мобілізованих не відпустять, а контракт має трішки переваг. Якщо закінчився, новий не підписувати і стояти на старті на звільнення.
Тогда уж есть вариант подписать контракт (по-моему, на 3 года) с условием досрочного разрыва при окончании войны. Есть, оказывается, и такое.
В 2022 протягом кількох місяців було можливість підписати контракт саме на 3 роки, без можливості його самовільного продовження державою на невизначений термін, ймовірно просто колізія/провтик "юристів" які писали текст того контракту, тому що досить швидко виправили. Є знайомий таким чином вже "демобілізувався". Але звісно ні про яке відновлення громадянських прав там не йдеться. По суті то не демобілізація, а просто 6 місяців неоплачуваної відпустки.
барабашов написав:Наверно наш софорумчанин ЮА прав не на 100%, а на двести, что цель СВ(сБК)О - сдать лаптеногим при этой власти максимальные территории, а потом хоть Орешником да по терриконам, а святой мочой на Крымские святыни. Ну и денежки спиленные тож того, у зону НАТЫ. Вместе с бывшими выгнанными "слугами"
Скоріше мета максимально деморалізувати населення. Щоб все українське викликало негатив. Накуя Куйлу території з вороже налаштованим населенням? От вони і переналаштовують. В війні за тил проукраїнські сили України програють.
Як це співвідноситься з твоїми ж словами, що так воно самО складається, бо з 40 чоловік 20 дали гроші, а 20 хворих доходяг грошей не мають. Це пітун забрав у немічних гроші? Ну і Бетон правий, щука ловить слабшого карася. Товстолобика Бетона не проковтне
Hotab написав:Як це співвідноситься з твоїми ж словами, що так воно самО складається, бо з 40 чоловік 20 дали гроші, а 20 хворих доходяг грошей не мають. Це пітун забрав у немічних гроші? Ну і Бетон правий, щука ловить слабшого карася. Товстолобика Бетона не проковтне
20 хворих доходяг чомусь думають що "вони не потрібні"... "на ВЛК же не дурні сидять"... Це зрозуміло, що дефектні сколізні від буса не втечуть, а Бетон або люлей вломить, або за ним 3 км бігти доведеться, а потім він все одно вломить люлей путін ще у ліфтах сцить та суддів призначає.
Импульс украинскому урегулированию после встречи путина и Трампа на Аляске оказался исчерпан — замглавы МИД россии Сергей Рябков.
Видимо, эти слова можно трактовать как признание провала прошедших переговоров в США.
не вдалось за даних Трампом 50 днів "здійснити перелом"
а навіщо?
«Нашим Європейським партнерам не так шкода українців. Їм головне, щоб у них ситуація була стабільною, щоби не загрожувала небезпека їхнім країнам. Для них важливо, щоб Україна продовжувала стримувати агресора» , - нардеп Георгій Мазурашу
огидна й гірка правда...
людолови активізуються Мобілізація по-новому: де завтра ТЦК можуть шукати чоловіків та жінок
В рамках мобілізації ТЦК можуть будуть цікавитися все більшою кількістю даних про військовозобов’язаних чоловіків та жінок. Настав той час, коли ТЦК, ймовірно, буде володіти майже всіма даними про військовозобов’язаних чоловіків та жінок. https://tsn.ua/exclusive/mobilizatsiia- ... 29199.html
якась фронда назріває та конституційна криза дуже крихка, небезпечна крига
«Деструктивні д*біли! Навіщо з ними бачитись?», - Зеленський. Навів вам пряму цитату Володимира Зеленського про зустріч з слугами. Саме тому Зеленський відмінив зустріч з своїми депутатами. Бо навіщо бачитись з «деструктивними д*білами»? Ця фраза Зеленського дуже активно ходить поміж Слугами. Всі розчаровані і не розуміють, як так сталось?
сейчас в НАЛА вошли 20 человек, тогда как в реестр прозрачности лоббистов — единственный официальный Государственный реестр лоббистов — входит более 30 человек, а держателем реестра прозрачности является Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). При этом НАЛУ может объединять исключительно физических лиц-лоббистов. «НАПК проверяет представителей лоббистской профессии на соответствие требованиям порядочности и добропорядочности в отношении бизнеса, не нарушают ли они законодательства о лоббировании. Лоббисты, которые входят в НАЛА, соответствуют стандартам качества и требованиям к профессии лоббиста. Это означает, что этих представителей можно и нужно выбирать для того, чтобы сопровождать крупные инвестиционные проекты. Это означает, что сегодня мы движемся в направлении создания цивилизованного общества», — сказал он.
Рішенням Правління Національної асоціації лобістів України до складу Асоціації прийнято адвоката, офіцера у відставці, ветерана україно-російської війни Михайла Гагаркіна.
Цікаво де він воював? Бо на його сторінці Likedin вказано шо він у цьому Lawyer-GROUP (swiss) працює з жовтня 2015. Можливо віддалено- не знаю.
Lawyer, expert of infrastructure projects and legal, tax and corporate issues in the CIS Lawyer-GROUP (swiss)Lawyer-GROUP (swiss) Oct 2015 - Present · 10 yrs 1 mo
Сама назва Lawyer-GROUP це ніпрощо, це тупо якесь об`єднання юристів, де працює Mishel Gagarkin.
Лоббисты, которые входят в НАЛА, соответствуют стандартам качества и требованиям к профессии лоббиста. Это означает, что этих представителей можно и нужно выбирать для того, чтобы сопровождать крупные инвестиционные проекты.
Надо отметить, что приход Гагаркина на должность первого зама начальника ГУ ГФС сопровождался большой лоббистской шумихой со стороны ОПГ Кернеса. За него вписывались специфические бизнесмены и общественные организации, его рекламировали как “народного налоговика”.
