Рішенням Правління Національної асоціації лобістів України до складу Асоціації прийнято адвоката, офіцера у відставці, ветерана україно-російської війни Михайла Гагаркіна.
Цікаво де він воював? ..........
Спасибо за большую проведенную работу! Моя ссылка была на главную страницу сайта, на который вы сейчас дали ссылку. Но в прошлом посте вы писали, что: "Пошукав, шось такої асоціації не знайшов". Оказывается, не так сложно. Дальше вы привели ссылки о Гагаркине, правда, достаточно старые. Какой вывод следует сделать из всего вышеизложенного?
Я поясню як це працює. Умовно є 100 людей З них об'єктивно 20 це ті, яких мобілізувати не має жодного сенсу (паккінсоніки, 4 ступінь сколіозів та інші інсультники...) Є 20людей в яких є гроші щоб порішати. ВЛК не може написати "не придатний" зразу 40 людям. Тому непридатні стають придатними. Бізнес і нічого особистого.
Мда .... настільки тупо написано . Загалом суцільне марення . Особливо мені до вподоби , коли пишуть ... з Украіни "талантливі зрадники" та "німецькі всезнайки " про то як пакують у автобус .... .....паккінсоніки та інсультники , я дочекаюсь коли у вас запитають документи з військоматів як зробили у Канаді .
Це я вас питаю, цеж харківський чолов`яга-ветеран російсько-української війни з Базеля. Де працює- невідомо, але все дивиться на Україну, розказуючи за корупцію, мабуть сумує. За волонтерів це він даремно шось розповідає, бо схоже він ну ніяким боком до волонтерства не відноситься.