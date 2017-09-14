Рішенням Правління Національної асоціації лобістів України до складу Асоціації прийнято адвоката, офіцера у відставці, ветерана україно-російської війни Михайла Гагаркіна.
Цікаво де він воював? ..........
Спасибо за большую проведенную работу! Моя ссылка была на главную страницу сайта, на который вы сейчас дали ссылку. Но в прошлом посте вы писали, что: "Пошукав, шось такої асоціації не знайшов". Оказывается, не так сложно. Дальше вы привели ссылки о Гагаркине, правда, достаточно старые. Какой вывод следует сделать из всего вышеизложенного?
Я поясню як це працює. Умовно є 100 людей З них об'єктивно 20 це ті, яких мобілізувати не має жодного сенсу (паккінсоніки, 4 ступінь сколіозів та інші інсультники...) Є 20людей в яких є гроші щоб порішати. ВЛК не може написати "не придатний" зразу 40 людям. Тому непридатні стають придатними. Бізнес і нічого особистого.
Мда .... настільки тупо написано . Загалом суцільне марення . Особливо мені до вподоби , коли пишуть ... з Украіни "талантливі зрадники" та "німецькі всезнайки " про то як пакують у автобус .... .....паккінсоніки та інсультники , я дочекаюсь коли у вас запитають документи з військоматів як зробили у Канаді .
Це я вас питаю, цеж харківський чолов`яга-ветеран російсько-української війни з Базеля. Де працює- невідомо, але все дивиться на Україну, розказуючи за корупцію, мабуть сумує. За волонтерів це він даремно шось розповідає, бо схоже він ну ніяким боком до волонтерства не відноситься.
Да тут справа в не моїй вірі невірі Горбатюку, а в формулюваннях посадової особи. Посадової особи - що раніше, що зараз.
Цікаво, як він на посаді НШ? В принципі, командиром частини (окрмого б-ну, бригади, полку і т.д.) можна призначати хоч кого... Аби підписував розроблене фаховим НШ. Заступником чи помічником НШ теж можна кого завгодно. Інші заступники, помічники або сам НШ за нього потягнуть всю роботу.
А от як НШ ще й стрілецької бригади? Загадка загадок. Я вже часом навіть перевірив чи не родич заступника НГШ Володимира Горбатюка: https://www.infopotik.com.ua/novyj-zast ... gorbatyuk/ Ні((( По батькові різні і з міст народження. Один з Вінниччини, другий з Хмельниччини.
Щоб там не було, з днем юриста його та всіх юристів.
Він зараз НШ батальйону. Довгий час він був помічником НШ по стройовій. Не знаю який він НШ але постійно дає інтерв'ю всяким блогерам, вдає з себе простачка патріота опозиціонера, а таких на такій посаді як він був у ГПУ не буває. Гнилий чувачок який розказує всякі бріхні про мобілізацію.
Water написав:........... Це я вас питаю, цеж харківський чолов`яга-ветеран російсько-української війни з Базеля. Де працює- невідомо, але все дивиться на Україну, розказуючи за корупцію, мабуть сумує. За волонтерів це він даремно шось розповідає, бо схоже він ну ніяким боком до волонтерства не відноситься.
Що саме ви мене питаєте? Не увидел ни одного вопроса. Если о Гагаркине, то ничего сказать не могу, впервые услышал о таком человеке. А от вас что-нибудь по сути услышать можно? К волонтёрам он, вполне возможно, не относится, так он это и не утверждает.
— Сейчас, на четвертом году войны, все, без исключения волонтеры жалуются, что очень сложно закрыть сборы. В чем причина? — У населения Украины катастрофически сократились доходы. Мотивация у многих граждан осталась, но нет денег.
Причём курсивом вопрос корреспондента. Вы с этим не согласны? Оба врут? И корреспондент, и Гагаркин?