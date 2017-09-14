|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 08 жов, 2025 16:10
ЛАД написав:
Так что там о волонтёрах и сокращении доходов у граждан? Он врёт? Или не очень?
Конечно, что врёт ... признак этого, что "все, без исключения"
Додано: Сер 08 жов, 2025 16:25
ЛАД написав:
Из интервью МГ «Объектив» Михаила Гагаркина, харьковского эксперта
у украинских закупщиков и в Минобороны очень много саботажа.
— Одна страна выделила в своем бюджете финансы, немаленькие, на поставку нам военного оборудования. Украине нужно было только подписать акт приемки-передачи. Больше ничего, даже деньги не нужны. Все подходило, все по стандартам. Документы в Украине не подписывали полтора года. В итоге деньги в бюджете той страны сгорели, но таких ситуаций в принципе много.
Все це шо ви процитували з цього інтерв`ю, це міф. Для чого цей експерт розповідає міфи?
Це друге питання до вас.
Інші факти ми вже знаємо:
1. Він неякий не волонтер, але розповідає за волонтерів. Для чого?
2. Він ніде не воював, тому-що більше 10 років проживає за кордоном.
3. Він немає ніякого відношення до існуючої влади, або до органів, які борються з корупцією.Третє питання до Вас:
Для чого ви процітували це інтерв`ю бувшого харківського корупціонера, який бреше і мріє повернутись до корита?
Додано: Сер 08 жов, 2025 16:25
Додано: Сер 08 жов, 2025 16:28
ЛАД написав:Успіх
Зарываетесь.
Вам больше заняться нечем?
Образився і плакав пів ночі))
А якщо серйозно, то давно помічено, що якщо вчора Долярек got away with rudeness , то сьогодні він пробує нові межі. Вчора він випетляв зі своїми «глибокими сосаннями» (добрий поліцейський зачистив, і зліший поліцейський не помітив
) , де була знов безпідставно для чогось приплетена Флер. Тому сьогодні маємо..
Додано: Сер 08 жов, 2025 16:32
ЛАД написав:
Но вообще мне нравится - мне вопросы задают да ещё и требуют
ответа, а на мои вопросы отвечать... а зачем?
Так что там о волонтёрах и сокращении доходов у граждан? Он врёт? Или не очень?
Я вам відповів.
1. Він немає ніякого відношення до волонтерів, або до доходу громадян, але для чогось експерт це розповідає.
Стосовно доходів громадян України:
Четверте питання до вас:
2023 рік
За оцінкою НБУ, номінальні доходи зросли майже на 18%, а реальні (з урахуванням інфляції) — приблизно на 4% джерело: НБУ, інфляційний звіт, жовтень 2023.
Основними джерелами стали бюджетні виплати (пенсії, допомоги, зарплати військовим) та поступове підвищення зарплат у приватному секторі.
2024 рік (прогноз)
Номінальна зарплата: +15,8%.
Реальна зарплата: +6,9%.
Очікується зниження безробіття до ~16,5%.
2025 рік (прогноз)
Номінальна зарплата: +14%.
Реальна зарплата: +6,2%.
Безробіття може впасти нижче 15%.
Доходи громадян України за останні роки скоротились?
