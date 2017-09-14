|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 08 жов, 2025 16:09
ЛАД написав:
К волонтёрам он, вполне возможно, не относится, так он это и не утверждает.
— Сейчас, на четвертом году войны, все, без исключения волонтеры жалуются, что очень сложно закрыть сборы. В чем причина?
— У населения Украины катастрофически сократились доходы. Мотивация у многих граждан осталась, но нет денег.
Причём курсивом вопрос корреспондента. Вы с этим не согласны? Оба врут? И корреспондент, и Гагаркин?
если он не относится к волонтерам, то почему говорит, что "все, без исключения"
pesikot
Повідомлень: 12233
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
Додано: Сер 08 жов, 2025 16:10
ЛАД написав:
Так что там о волонтёрах и сокращении доходов у граждан? Он врёт? Или не очень?
Конечно, что врёт ... признак этого, что "все, без исключения"
pesikot
Повідомлень: 12233
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
Додано: Сер 08 жов, 2025 16:25
ЛАД написав:
Из интервью МГ «Объектив» Михаила Гагаркина, харьковского эксперта
у украинских закупщиков и в Минобороны очень много саботажа.
— Одна страна выделила в своем бюджете финансы, немаленькие, на поставку нам военного оборудования. Украине нужно было только подписать акт приемки-передачи. Больше ничего, даже деньги не нужны. Все подходило, все по стандартам. Документы в Украине не подписывали полтора года. В итоге деньги в бюджете той страны сгорели, но таких ситуаций в принципе много.
Все це шо ви процитували з цього інтерв`ю, це міф. Для чого цей експерт розповідає міфи?
Це друге питання до вас.
Інші факти ми вже знаємо:
1. Він неякий не волонтер, але розповідає за волонтерів. Для чого?
2. Він ніде не воював, тому-що більше 10 років проживає за кордоном.
3. Він немає ніякого відношення до існуючої влади, або до органів, які борються з корупцією.Третє питання до Вас:
Для чого ви процітували це інтерв`ю бувшого харківського корупціонера, який бреше і мріє повернутись до корита?
UPD:
Ще цікаво, Mishel
Gagarkin:
Якщо він думає шо Mishel це Михайло, то він помиляється, приклад:
Michel François Platini
Michelle LaVaughn Robinson Obama
Michelle Nicole Creber
Michelle Yeoh Choo‑Kheng
Mishel / Michelle — це жіноче ім’я, яке стало міжнародним і носиться багатьма відомими жінками у політиці, культурі та кіно.
Востаннє редагувалось Water
в Сер 08 жов, 2025 16:43, всього редагувалось 1 раз.
Water
Повідомлень: 3406
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 229 раз.
Профіль
Додано: Сер 08 жов, 2025 16:32
ЛАД написав:
Но вообще мне нравится - мне вопросы задают да ещё и требуют
ответа, а на мои вопросы отвечать... а зачем?
Так что там о волонтёрах и сокращении доходов у граждан? Он врёт? Или не очень?
Я вам відповів.
1. Він немає ніякого відношення до волонтерів, або до доходу громадян, але для чогось експерт це розповідає.
Стосовно доходів громадян України:
Четверте питання до вас:
2023 рік
За оцінкою НБУ, номінальні доходи зросли майже на 18%, а реальні (з урахуванням інфляції) — приблизно на 4% джерело: НБУ, інфляційний звіт, жовтень 2023.
Основними джерелами стали бюджетні виплати (пенсії, допомоги, зарплати військовим) та поступове підвищення зарплат у приватному секторі.
2024 рік (прогноз)
Номінальна зарплата: +15,8%.
Реальна зарплата: +6,9%.
Очікується зниження безробіття до ~16,5%.
2025 рік (прогноз)
Номінальна зарплата: +14%.
Реальна зарплата: +6,2%.
Безробіття може впасти нижче 15%.
Доходи громадян України за останні роки скоротились?
Water
Повідомлень: 3406
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 229 раз.
Профіль
Додано: Сер 08 жов, 2025 16:59
Water написав:
Стосовно доходів громадян України:
Четверте питання до вас:
2023 рік
За оцінкою НБУ, номінальні доходи зросли майже на 18%, а реальні (з урахуванням інфляції) — приблизно на 4% джерело: НБУ, інфляційний звіт, жовтень 2023.
Основними джерелами стали бюджетні виплати (пенсії, допомоги, зарплати військовим) та поступове підвищення зарплат у приватному секторі.
2024 рік (прогноз)
Номінальна зарплата: +15,8%.
Реальна зарплата: +6,9%.
Очікується зниження безробіття до ~16,5%.
2025 рік (прогноз)
Номінальна зарплата: +14%.
Реальна зарплата: +6,2%.
Безробіття може впасти нижче 15%.
Доходи громадян України за останні роки скоротились?
По-перше ви "пропустили" 2022 рік. А в 2022: Реальні доходи
громадян України у 2022 році скоротилися на 14,1% за даними Державної служби статистики.
Тобто за 3,5 роки війни вони таки скоротились: -14,1 + 4 + 6,9 + 3,1(пів 2025) = -0,1%
Ну як мінімум не зросли.
По-друге якщо вони не скоротились значить скоротилась саме мотивація! Але ж таке говорити патріоту не до лиця, тому "немає грошей" - це сказати легше і виглядає гарніше.
Я особисто вважаю що проблема саме в мотивації. Але і скорочення доходів має місце, тому що ключові донатери це багаті люди а не прості громадяни, а доходи багатих людей можливо і впали в середньому.
andrijk777
Повідомлень: 6787
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
Профіль
Додано: Сер 08 жов, 2025 16:59
Понад 100 працівників не вистачає через мобілізацію і виїзд закордон, – Львівводоканал.
У міському комунальному підприємстві «Львівводоканал» повідомили про нестачу понад сотні працівників.
Така ситуація склалась через війну, виїзд за кордон чоловіків та мобілізацію, а також старіння персоналу, повідомляє мерія.
Найбільша потреба у слюсарях аварійно-відновлювальних робіт, а саме – 42 вакансії.
У Львові за кількістю пропозицій роботи лідирує готельно-ресторанний бізнес. Також на Львівщині шукають спеціалістів з торгівлі, медицини та харчової промисловості.
jump
Повідомлень: 5101
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1322 раз.
Профіль
Додано: Сер 08 жов, 2025 17:02
andrijk777 написав:
По-друге якщо вони не скоротились значить скоротилась саме мотивація! Але ж таке говорити патріоту не до лиця, тому "немає грошей" - це сказати легше і виглядає гарніше.
тому що слабаки
тому оце все
прямо казати - що спонсорувати хуцпу западло, бо 1)дозволили експорт зброї 2) відмовились від економічного бронювання 3) не вірять в декларовані перемогу\відбудову, тому в пріоритеті індивідульний порятунок з євроінтеграціею можуть не тільки лиш усі
fox767676
Повідомлень: 4408
З нами з: 13.06.20
Подякував: 411 раз.
Подякували: 189 раз.
Профіль
Додано: Сер 08 жов, 2025 17:11
andrijk777 написав:
Я особисто вважаю що проблема саме в мотивації. Але і скорочення доходів має місце, тому що ключові донатери це багаті люди а не прості громадяни, а доходи багатих людей можливо і впали в середньому.
Ти інтерв"ю Арестовича вже подивився, яке ти підтримував ?
То 4 області віддаємо чи ні ?
Чи ти почав ляпати язиком геть на іншу тему, бо поняття зеленого ти не маєшь, але своя "думка" завжди є ? ))
Востаннє редагувалось pesikot
в Сер 08 жов, 2025 17:16, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Повідомлень: 12233
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
Додано: Сер 08 жов, 2025 17:45
jump написав:
«Нашим Європейським партнерам не так шкода українців. Їм головне, щоб у них ситуація була стабільною, щоби не загрожувала небезпека їхнім країнам. Для них важливо, щоб Україна продовжувала стримувати агресора» , - нардеп Георгій Мазурашу
огидна й гірка правда..
Ну от хай як депутат і запитає з трибуни Ради - на якій підставі та за якими розрахунками та обіцянками європейьких партнерів, у Стамбулі у 22-му було прийняте ріщення воювати "скільки потрібно". А то вишло як з контрнаступом лондонського денді- спочатку пішли в наступ а потім підручники з війскової справи прочитали.
d44
Повідомлень: 773
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
Профіль
Додано: Сер 08 жов, 2025 17:59
andrijk777 написав: Water написав:
Стосовно доходів громадян України:
Четверте питання до вас:
2023 рік
За оцінкою НБУ, номінальні доходи зросли майже на 18%, а реальні (з урахуванням інфляції) — приблизно на 4% джерело: НБУ, інфляційний звіт, жовтень 2023.
Основними джерелами стали бюджетні виплати (пенсії, допомоги, зарплати військовим) та поступове підвищення зарплат у приватному секторі.
2024 рік (прогноз)
Номінальна зарплата: +15,8%.
Реальна зарплата: +6,9%.
Очікується зниження безробіття до ~16,5%.
2025 рік (прогноз)
Номінальна зарплата: +14%.
Реальна зарплата: +6,2%.
Безробіття може впасти нижче 15%.
Доходи громадян України за останні роки скоротились?
По-перше ви "пропустили" 2022 рік. А в 2022: Реальні доходи
громадян України у 2022 році скоротилися на 14,1% за даними Державної служби статистики.
Тобто за 3,5 роки війни вони таки скоротились: -14,1 + 4 + 6,9 + 3,1(пів 2025) = -0,1%
Ну як мінімум не зросли.
По-друге якщо вони не скоротились значить скоротилась саме мотивація! Але ж таке говорити патріоту не до лиця, тому "немає грошей" - це сказати легше і виглядає гарніше.
Я особисто вважаю що проблема саме в мотивації. Але і скорочення доходів має місце, тому що ключові донатери це багаті люди а не прості громадяни, а доходи багатих людей можливо і впали в середньому.
в "силовиків" і "держмужів" (всіх гендерів) виросло, а в "цивільних" впало
flyman
Повідомлень: 41084
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1615 раз.
Подякували: 2860 раз.
Профіль
