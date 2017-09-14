RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15398153991540015401
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 16:09

  ЛАД написав:К волонтёрам он, вполне возможно, не относится, так он это и не утверждает.
— Сейчас, на четвертом году войны, все, без исключения волонтеры жалуются, что очень сложно закрыть сборы. В чем причина?
— У населения Украины катастрофически сократились доходы. Мотивация у многих граждан осталась, но нет денег.
Причём курсивом вопрос корреспондента. Вы с этим не согласны? Оба врут? И корреспондент, и Гагаркин?


если он не относится к волонтерам, то почему говорит, что "все, без исключения"
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12233
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 16:10

  ЛАД написав:Так что там о волонтёрах и сокращении доходов у граждан? Он врёт? Или не очень?


Конечно, что врёт ... признак этого, что "все, без исключения"
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12233
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 16:25

  ЛАД написав:Из интервью МГ «Объектив» Михаила Гагаркина, харьковского эксперта
у украинских закупщиков и в Минобороны очень много саботажа.

— Одна страна выделила в своем бюджете финансы, немаленькие, на поставку нам военного оборудования. Украине нужно было только подписать акт приемки-передачи. Больше ничего, даже деньги не нужны. Все подходило, все по стандартам. Документы в Украине не подписывали полтора года. В итоге деньги в бюджете той страны сгорели, но таких ситуаций в принципе много.

Все це шо ви процитували з цього інтерв`ю, це міф. Для чого цей експерт розповідає міфи?
Це друге питання до вас.
Інші факти ми вже знаємо:
1. Він неякий не волонтер, але розповідає за волонтерів. Для чого?
2. Він ніде не воював, тому-що більше 10 років проживає за кордоном.
3. Він немає ніякого відношення до існуючої влади, або до органів, які борються з корупцією.
Третє питання до Вас:
Для чого ви процітували це інтерв`ю бувшого харківського корупціонера, який бреше і мріє повернутись до корита?

UPD:
Ще цікаво, Mishel Gagarkin:
Якщо він думає шо Mishel це Михайло, то він помиляється, приклад:
Michel François Platini

Michelle LaVaughn Robinson Obama
Michelle Nicole Creber
Michelle Yeoh Choo‑Kheng

Mishel / Michelle — це жіноче ім’я, яке стало міжнародним і носиться багатьма відомими жінками у політиці, культурі та кіно.
Востаннє редагувалось Water в Сер 08 жов, 2025 16:43, всього редагувалось 1 раз.
Water
 
Повідомлень: 3406
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 16:32

  ЛАД написав:Но вообще мне нравится - мне вопросы задают да ещё и требуют ответа, а на мои вопросы отвечать... а зачем?
Так что там о волонтёрах и сокращении доходов у граждан? Он врёт? Или не очень?

Я вам відповів.
1. Він немає ніякого відношення до волонтерів, або до доходу громадян, але для чогось експерт це розповідає.
Стосовно доходів громадян України:
2023 рік
За оцінкою НБУ, номінальні доходи зросли майже на 18%, а реальні (з урахуванням інфляції) — приблизно на 4% джерело: НБУ, інфляційний звіт, жовтень 2023.

Основними джерелами стали бюджетні виплати (пенсії, допомоги, зарплати військовим) та поступове підвищення зарплат у приватному секторі.

2024 рік (прогноз)

Номінальна зарплата: +15,8%.
Реальна зарплата: +6,9%.
Очікується зниження безробіття до ~16,5%.

2025 рік (прогноз)
Номінальна зарплата: +14%.
Реальна зарплата: +6,2%.
Безробіття може впасти нижче 15%.

Четверте питання до вас:
Доходи громадян України за останні роки скоротились?
Water
 
Повідомлень: 3406
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 16:59

  Water написав:Стосовно доходів громадян України:
2023 рік
За оцінкою НБУ, номінальні доходи зросли майже на 18%, а реальні (з урахуванням інфляції) — приблизно на 4% джерело: НБУ, інфляційний звіт, жовтень 2023.

Основними джерелами стали бюджетні виплати (пенсії, допомоги, зарплати військовим) та поступове підвищення зарплат у приватному секторі.

2024 рік (прогноз)

Номінальна зарплата: +15,8%.
Реальна зарплата: +6,9%.
Очікується зниження безробіття до ~16,5%.

2025 рік (прогноз)
Номінальна зарплата: +14%.
Реальна зарплата: +6,2%.
Безробіття може впасти нижче 15%.

Четверте питання до вас:
Доходи громадян України за останні роки скоротились?

По-перше ви "пропустили" 2022 рік. А в 2022: Реальні доходи громадян України у 2022 році скоротилися на 14,1% за даними Державної служби статистики.
Тобто за 3,5 роки війни вони таки скоротились: -14,1 + 4 + 6,9 + 3,1(пів 2025) = -0,1% :D
Ну як мінімум не зросли.

По-друге якщо вони не скоротились значить скоротилась саме мотивація! Але ж таке говорити патріоту не до лиця, тому "немає грошей" - це сказати легше і виглядає гарніше. :D

Я особисто вважаю що проблема саме в мотивації. Але і скорочення доходів має місце, тому що ключові донатери це багаті люди а не прості громадяни, а доходи багатих людей можливо і впали в середньому.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6787
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 16:59

Понад 100 працівників не вистачає через мобілізацію і виїзд закордон, – Львівводоканал. :?

У міському комунальному підприємстві «Львівводоканал» повідомили про нестачу понад сотні працівників.

Така ситуація склалась через війну, виїзд за кордон чоловіків та мобілізацію, а також старіння персоналу, повідомляє мерія.

Найбільша потреба у слюсарях аварійно-відновлювальних робіт, а саме – 42 вакансії.

У Львові за кількістю пропозицій роботи лідирує готельно-ресторанний бізнес. Також на Львівщині шукають спеціалістів з торгівлі, медицини та харчової промисловості.
jump
 
Повідомлень: 5101
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1322 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 17:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:По-друге якщо вони не скоротились значить скоротилась саме мотивація! Але ж таке говорити патріоту не до лиця, тому "немає грошей" - це сказати легше і виглядає гарніше.


тому що слабаки
тому оце все
прямо казати - що спонсорувати хуцпу западло, бо 1)дозволили експорт зброї 2) відмовились від економічного бронювання 3) не вірять в декларовані перемогу\відбудову, тому в пріоритеті індивідульний порятунок з євроінтеграціею можуть не тільки лиш усі
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4408
З нами з: 13.06.20
Подякував: 411 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 17:11

  andrijk777 написав:Я особисто вважаю що проблема саме в мотивації. Але і скорочення доходів має місце, тому що ключові донатери це багаті люди а не прості громадяни, а доходи багатих людей можливо і впали в середньому.


Ти інтерв"ю Арестовича вже подивився, яке ти підтримував ?
То 4 області віддаємо чи ні ?

Чи ти почав ляпати язиком геть на іншу тему, бо поняття зеленого ти не маєшь, але своя "думка" завжди є ? ))
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 08 жов, 2025 17:16, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12233
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 17:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:«Нашим Європейським партнерам не так шкода українців. Їм головне, щоб у них ситуація була стабільною, щоби не загрожувала небезпека їхнім країнам. Для них важливо, щоб Україна продовжувала стримувати агресора» , - нардеп Георгій Мазурашу

огидна й гірка правда..
Ну от хай як депутат і запитає з трибуни Ради - на якій підставі та за якими розрахунками та обіцянками європейьких партнерів, у Стамбулі у 22-му було прийняте ріщення воювати "скільки потрібно". А то вишло як з контрнаступом лондонського денді- спочатку пішли в наступ а потім підручники з війскової справи прочитали.
d44
 
Повідомлень: 773
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 17:59

  andrijk777 написав:
  Water написав:Стосовно доходів громадян України:
2023 рік
За оцінкою НБУ, номінальні доходи зросли майже на 18%, а реальні (з урахуванням інфляції) — приблизно на 4% джерело: НБУ, інфляційний звіт, жовтень 2023.

Основними джерелами стали бюджетні виплати (пенсії, допомоги, зарплати військовим) та поступове підвищення зарплат у приватному секторі.

2024 рік (прогноз)

Номінальна зарплата: +15,8%.
Реальна зарплата: +6,9%.
Очікується зниження безробіття до ~16,5%.

2025 рік (прогноз)
Номінальна зарплата: +14%.
Реальна зарплата: +6,2%.
Безробіття може впасти нижче 15%.

Четверте питання до вас:
Доходи громадян України за останні роки скоротились?

По-перше ви "пропустили" 2022 рік. А в 2022: Реальні доходи громадян України у 2022 році скоротилися на 14,1% за даними Державної служби статистики.
Тобто за 3,5 роки війни вони таки скоротились: -14,1 + 4 + 6,9 + 3,1(пів 2025) = -0,1% :D
Ну як мінімум не зросли.

По-друге якщо вони не скоротились значить скоротилась саме мотивація! Але ж таке говорити патріоту не до лиця, тому "немає грошей" - це сказати легше і виглядає гарніше. :D

Я особисто вважаю що проблема саме в мотивації. Але і скорочення доходів має місце, тому що ключові донатери це багаті люди а не прості громадяни, а доходи багатих людей можливо і впали в середньому.

в "силовиків" і "держмужів" (всіх гендерів) виросло, а в "цивільних" впало
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41084
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1615 раз.
Подякували: 2860 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 15398153991540015401
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 129939
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 316127
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1001731
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.