Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: Сер 08 жов, 2025 18:39
sergey_stasyuk555 написав: Shaman написав:
оце цитуйте, оце проблеми
дальність, кількість дронів та їх бч росте - це і єжу давно понятно,
по окремим критеріям кацапи набагато попереду.ти раніше спорив
тут зі слюнями і образами,
а це після прочитання статті наче "винирнув" ))
якщо наші фламінги і сподіваюсь томагавки так і не полетять на єлабугу та інші реально важливі військові цілі - ти ще й те так "прозрєєш".
ти щось плутаєш - з тобою я не дискутував, бо в тебе власних думок немає
полетить, все чекає на свій час.
бензин вже в дефіциті - а ми лише розминаємося
Shaman
Повідомлень: 10000
З нами з: 29.09.19
Подякував: 783 раз.
Подякували: 1658 раз.
Профіль
1
4
5
Додано: Сер 08 жов, 2025 18:50
Успіх написав: Bobua написав:
В Україні теж цікаво...:
Чому не пишете на військовій гілці?
Вже не хочете демобілізації/не маєте нових ідей що-до неї?
Як, взагалі, настрій хлопців в окопах?
Чути у вас там "запах" кінця війни?
😒
нема коли...
але є відчуття, що гноблять військо, і не лише з новин.
було навіть, що і пляшок питної води мало було.
і витрати палива казали знизити, причому навіть у баті, який не мав нестачі.
і ще й тилові щурі, слідом за гідрою ухилянства, теж вирішили воювати із ЗСУ та скажені ціни за вбиті хати виставляти.
і хтось у самому війську(?) ще й придумав навесні писати купу паперів аж від початку року (заднім числом 🤦).
а про настрій Мадяр цікаво казав десь у цьому році, здається -- поїхати за кордон і всіх хлопців з собою взяти... 😳
бо ж і справді небезпечно буде лишатись військовим, якщо ухилянтська гідра таки переможе...
щоправда він казав про “після війни”, а от знайомий -- що і зараз дронаням легко було би, бо і дрони є, і реби є, втім визнав, що легко лише за умови, що фронт таки хоч хтось триматиме...
Bobua
Повідомлень: 2664
З нами з: 24.08.10
Подякував: 120 раз.
Подякували: 181 раз.
Профіль
1
3
Додано: Сер 08 жов, 2025 18:51
Shaman написав:
....... ми лише розминаємося
Где-то я уже это слышал.
"Російські наративи", не?
ЛАД
2
Повідомлень: 36653
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5360 раз.
Подякували: 4862 раз.
Профіль
2
2
6
Додано: Сер 08 жов, 2025 18:54
ЛАД написав: Shaman написав:
....... ми лише розминаємося
Где-то я уже это слышал.
"Російські наративи", не?
цитуйте вже все... бо буде зрозуміло, що це відповідь на допис людини, яка з переляку безпідставно щось накидає про стан справ з нашими ракетами. я вже казав своє припущення, навіщо весь цей піар з ракетами. схоже й томагавки нам дадуть - небагато, але теж з певною метою
Shaman
Повідомлень: 10000
З нами з: 29.09.19
Подякував: 783 раз.
Подякували: 1658 раз.
Профіль
1
4
5
Додано: Сер 08 жов, 2025 19:09
Shaman написав:
схоже й томагавки нам дадуть - небагато, але теж з певною метою
это было бы круто
но, там более ценная пусковая наземная платформа Тайфун которая может отстреливать не только томагавки)
на перспективу...
Прохожий
Повідомлень: 14153
З нами з: 05.06.13
Подякував: 926 раз.
Подякували: 1454 раз.
Профіль
1
1
Додано: Сер 08 жов, 2025 19:24
andrijk777 написав: Water написав:
Стосовно доходів громадян України:
Четверте питання до вас:
2023 рік
За оцінкою НБУ, номінальні доходи зросли майже на 18%, а реальні (з урахуванням інфляції) — приблизно на 4% джерело: НБУ, інфляційний звіт, жовтень 2023.
Основними джерелами стали бюджетні виплати (пенсії, допомоги, зарплати військовим) та поступове підвищення зарплат у приватному секторі.
2024 рік (прогноз)
Номінальна зарплата: +15,8%.
Реальна зарплата: +6,9%.
Очікується зниження безробіття до ~16,5%.
2025 рік (прогноз)
Номінальна зарплата: +14%.
Реальна зарплата: +6,2%.
Безробіття може впасти нижче 15%.
Доходи громадян України за останні роки скоротились?
По-перше ви "пропустили" 2022 рік. А в 2022: Реальні доходи
громадян України у 2022 році скоротилися на 14,1% за даними Державної служби статистики.
Тобто за 3,5 роки війни вони таки скоротились: -14,1 + 4 + 6,9 + 3,1(пів 2025) = -0,1%
Ну як мінімум не зросли.
.....
Во-первых, расчёт не совсем верный.
Надо бы так: (1-0,141)*1,04*1,069*1,031 = 0,985, т.е. реальные доходы упали на 1,5%. Тоже немного, но всё же не 0,1%.
Во-вторых, вы совсем недавно говорили, что сомневаетесь в данных Госстата. Думаю, данные об инфляции и реальных доходах в статистике Госстата самые сомнительные и реальная картина будет похуже.
В-третьих, не знаю, почему за 2024 приведены цифры прогноза. По итогу номинальная зарплата выросла заметно сильнее, но и инфляция была тоже выше планируемой. Пенсии были проиндексированы на 11%. Думаю, никто не возьмётся утверждать, что индексация была выше инфляции. Искать реальные цифры не буду. Надоело тратить время на поиски доказательств вранья.
ЛАД
2
Повідомлень: 36653
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5360 раз.
Подякували: 4862 раз.
Профіль
2
2
6
Додано: Сер 08 жов, 2025 19:27
Shaman написав: ЛАД написав: Shaman написав:
....... ми лише розминаємося
Где-то я уже это слышал.
"Російські наративи", не?
цитуйте вже все... бо буде зрозуміло, що це відповідь на допис людини, яка з переляку безпідставно щось накидає про стан справ з нашими ракетами. я вже казав своє припущення, навіщо весь цей піар з ракетами. схоже й томагавки нам дадуть - небагато, але теж з певною метою
Может, и дадут, хотя меня несколько смутили слова Трампа о том, что он сначала поинтересуется, как мы их применим.
ЛАД
2
Повідомлень: 36653
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5360 раз.
Подякували: 4862 раз.
Профіль
2
2
6
Додано: Сер 08 жов, 2025 19:57
Water написав: ЛАД написав:
Из интервью МГ «Объектив» Михаила Гагаркина, харьковского эксперта
у украинских закупщиков и в Минобороны очень много саботажа.
— Одна страна выделила в своем бюджете финансы, немаленькие, на поставку нам военного оборудования. Украине нужно было только подписать акт приемки-передачи. Больше ничего, даже деньги не нужны. Все подходило, все по стандартам. Документы в Украине не подписывали полтора года. В итоге деньги в бюджете той страны сгорели, но таких ситуаций в принципе много.
Все це шо ви процитували з цього інтерв`ю, це міф. Для чого цей експерт розповідає міфи?
Це друге питання до вас.
Інші факти ми вже знаємо:
1. Він неякий не волонтер, але розповідає за волонтерів. Для чого?
2. Він ніде не воював, тому-що більше 10 років проживає за кордоном.
3. Він немає ніякого відношення до існуючої влади, або до органів, які борються з корупцією.Третє питання до Вас:
Для чого ви процітували це інтерв`ю бувшого харківського корупціонера, який бреше і мріє повернутись до корита?
.......
1. Я привёл интервью не с какого-нибудь непонятного тг-канала, а с вполне
реального источника, который не страдает "желтизной" или фейками.
Вам и это не нравится?
Надо приводить только сообщения из ОП?
2. "Все це шо ви процитували з цього інтерв`ю, це міф." Очень уверенно и безапелляционно. Интересно, какие у вас основания так утверждать? Или просто: "Мне хочется верить, что это миф и неправда"?
3. В розовых очках зрение, видимо, сильно ухудшается.
Вы не обратили внимание, что о всех волонтёрах
сказал не Гагаркин.
" Сейчас, на четвертом году войны, все, без исключения волонтеры жалуются, что очень сложно закрыть сборы. В чем причина?", - это был вопрос интервьюера.
Вы не согласны с этим? Можете доказать, что это не так?
Тогда, будьте добры, докажите. Цифрами, а не просто словами.
И, по-вашему, о волонтёрах имеют право писать только волонтёры?
4. Примитивный метод спора: "Мне не нравятся утверждения оппонента, опровергнуть не могу, поэтому займусь чёрным пиаром и обвиню его в грехах".
У вас есть основания писать о нём свои пункты 1, 2, 3? И называть его коррупционером? Есть решение суда, подтверждающее, что он коррупционер?
Я о нём ничего не знаю. Первый раз увидел эту фамилию. Так я о нём и не пишу.
Но даже, если он 100 раз плохой человек, отвергать его слова только на этом основании очень нехороший метод спора.
Примерно так же, как утверждать, что Клинтон был плохим президентом, потому что имел интимную связь с Моникой Левински, которая очень предусмотрительно сохранила следы его спермы на своём платье.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 08 жов, 2025 20:07, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
Повідомлень: 36653
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5360 раз.
Подякували: 4862 раз.
Профіль
2
2
6
Додано: Сер 08 жов, 2025 20:01
fler написав: flyman написав:
Експерт каже, що не катастрофа (ще й критикує концепт "аграрної супердержави")
Ого! flyman нарешті знайшов правильного експерта! Неймовірно, але факт
воукер не може бути неправильним за означенням
flyman
Повідомлень: 41089
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1615 раз.
Подякували: 2860 раз.
Профіль
1
3
