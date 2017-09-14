RSS
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 20:13




Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 20:18

  ЛАД написав:Но даже, если он 100 раз плохой человек, отвергать его слова только на этом основании очень нехороший метод спора.

зато у тебя - это основание оправдывать этого плохого человека

Ну соврал он, ну набросил ... это же не повод отвергать его слова ...
тьфу, б*** ...

Так недалеко у тебя и до оправдания Гитлера. И Путлера

ЛАД, у тебя и россияне напали, убивают, грабят, тец выносят ... но есть же хорошие русские, не нужно о них говорить плохо, нужно разрешить русский язык, нужно договариться

Ведь это ... с заламыванием рук у тебя ... потому что, во Львове националисты )

По твоему городу летят не украинские ракеты, а российские и летят, потому что ... россияне их запускают.
Такая простая мысль тебе в голову не приходит

Ты постоянно ищешь оправданий россиянам.
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 20:29

  Успіх написав:



а ти як завжди по помийкам 3,14*** ждунів та ухилянтів лазиш.
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 20:29

Газ знову по 8, пора робити і долар по 8

  fler написав:
  flyman написав:Експерт каже, що не катастрофа (ще й критикує концепт "аграрної супердержави")

Ого! flyman нарешті знайшов правильного експерта! Неймовірно, але факт 8)

тримайте ще одного

ФБ
Останній Капіталіст
·
Газ знову по 8, пора робити і долар по 8
Зображення
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 20:33

  unicdima написав:
  Успіх написав:

а ти як завжди по помийкам 3,14*** ждунів та ухилянтів лазиш.


Хочу подивитись на бій двох йокодзун ))
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 20:44

Грета Трампу: премія мені

Грета Трампу: премія мені
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 20:53

  ЛАД написав:Я о нём ничего не знаю. Первый раз увидел эту фамилию. Так я о нём и не пишу.

Саме ви це інтерв`ю знайшли і виклали.
Надайте факти яка країна заклала гроші в бюджет для підтримки України, Україна не підписала якійсь акт, тому гроші тупо згоріли.
Все, демагогія нам не потрібна, вірно?
