|
|
|
Додано: Сер 08 жов, 2025 20:13
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 08 жов, 2025 20:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 08 жов, 2025 20:18
зато у тебя - это основание оправдывать этого плохого человека
Ну соврал он, ну набросил ... это же не повод отвергать его слова ...
тьфу, б*** ...
Так недалеко у тебя и до оправдания Гитлера. И Путлера
ЛАД, у тебя и россияне напали, убивают, грабят, тец выносят ... но есть же хорошие русские, не нужно о них говорить плохо, нужно разрешить русский язык, нужно договариться
Ведь это ... с заламыванием рук у тебя ... потому что, во Львове националисты )
По твоему городу летят не украинские ракеты, а российские и летят, потому что ... россияне их запускают.
Такая простая мысль тебе в голову не приходит
Ты постоянно ищешь оправданий россиянам.
Додано: Сер 08 жов, 2025 20:29
Додано: Сер 08 жов, 2025 20:29
Газ знову по 8, пора робити і долар по 8
Додано: Сер 08 жов, 2025 20:33
Додано: Сер 08 жов, 2025 20:44
Грета Трампу: премія мені
Грета Трампу: премія мені
Додано: Сер 08 жов, 2025 20:53
|