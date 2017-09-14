ЛАД написав:Я о нём ничего не знаю. Первый раз увидел эту фамилию. Так я о нём и не пишу.
Саме ви це інтерв`ю знайшли і виклали. Надайте факти яка країна заклала гроші в бюджет для підтримки України, Україна не підписала якійсь акт, тому гроші тупо згоріли. Все, демагогія нам не потрібна, вірно?
1. Я ничего не искал. Я просто регулярно смотрю новости Харькова на https://www.objectiv.tv/. Ни разу не видел там фейков или "жёлтых" сообщений. 2. Я не знаю, "яка країна заклала гроші...". Но я много чего не знаю. И это совсем не означает, что это не существует или этого не было. Я, например, не знаю, существует ли в реальности "Фламинго" и какие у неё ТТХ. Но пока верю, что таки существует. И верю, что описанная им ситуация, могла быть. Хотя, возможно, и нет. Подайте на него в суд. 3. На вопрос о волонтёрах, которые "жалуются, что очень сложно закрыть сборы", вы так и не ответили. И да, демагогія нам не потрібна. Так и не занимайтесь ей. "Все це шо ви процитували з цього інтерв`ю, це міф", - это как раз демагогия.
P.s. Ещё было бы очень интересно узнать, откуда вы взяли, что он "більше 10 років проживає за кордоном"? В интервью не он, а корреспондент говорит: "— Я знаю, что большую войну вы встретили в Киеве, и почти сразу отправились защищать Украину в Харьков. Хотя могли бы «откосить» по состоянию здоровья. Почему пошли на фронт?" Вы по ссылке вообще не ходили? "Не читал, но осуждаю"? И вы ещё что-то рассказываете о демагогии.
Bobua написав:бо ж і справді небезпечно буде лишатись військовим, якщо ухилянтська гідра таки переможе...
Де вона переможе? Я сьогодні сам бачив, ях хлопця пинили с джипа,той пакет с харчами кинув і таки втік. Той,що не догнав, кинув йому камінь в спину, викрикнув що обов'язково спіймає цього "3,14***" в слідуючий раз, і забрав кинутий пакет з харчами в джипа,та й поїхали собі. На лице повне домінування військових. Бажаю хлопцям смачного аппетиту, коли будуть доїдати трофейні ухилянтські харчі.
unicdima Легко представляю вас с наганом и в кожанке, расстреливающего всех. кто сказал что-то не так, как вам хочется. Как там Дзержинский говорил: "У чекиста должна быть холодная голова, горячее сердце и чистые руки". Он, правда, такого, вроде, не говорил, но не важно. Горячее сердце у вас, похоже, есть; чистые руки, возможно, тоже. А вот с холодной головой подкачало.