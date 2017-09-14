RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1540215403154041540515406>
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 08:41

Успіх захищайє нетойвосного від ведмедя

  Успіх написав:
  Banderlog написав:це і є запах кінця війни)

А ще є просто запах кінця :mrgreen: а точніше - його сморід >>>
  Успіх написав:
  Hotab написав:Успіх
Ти ж казав «прийду, буду платити податки, утримувати армію».
Хіба у такої людини має виникати таке питання?
Не хочеш платити, да? 😅

Нетойвосним кампусним нікчемам - ясно що не хочу платити!
Навіщо утримувати стільки років непридатних до захисту народу Батьківщини трутнів?

Нє, нам нетойвосні трутні - НЕ потрібні!
Нам не потрібен той непотріб! :lol:

Успіх захищайє нетойвосного від ведмедя
https://www.youtube.com/shorts/H6NfQda_Q-g
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41092
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1615 раз.
Подякували: 2860 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 08:46

Зеленський: Якщо місцева влада не може подолати критичні проблеми, будуть рішення щодо них :lol:

Зробив зараз доручення і уряду, і нашим військовим. Часу до зими небагато :oops:

осіннє загострення. лицар на білому коні :lol:
jump
 
Повідомлень: 5102
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1322 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 08:56

"нова державна політика" (с)

Вища рада правосуддя звільнила суддю Сергія Должка, який ставив під сумнів повноваження ТЦК і посилався в рішеннях на «зовнішнє управління»

узурпації влади нема, суди працюють, книга де в назві 4 цифри то не про нас, ко-ко-ко
Letusrock
 
Повідомлень: 2718
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 08:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:А ще є просто запах кінця а точніше - його сморід >>>

це просто труп "несостоявшегося" миру смердить
Letusrock
 
Повідомлень: 2718
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 09:05

народна любов

Бачив в ФБ допис-оголошення від київської поліції про 1001 набір на патрульну службу. Біля 1500 коментарів, бігло прогортав: 100% глузування, прокльонів та ненависті, 0% підтримки. Оце справжня народна любов, ріст "любові" порівняно з 2022 вражає.
Впевнений, як завжди винні агенти кремля (чи навіть сам путін), плюс звісно народ бракований
Понад 3тис лайків набрав коментар "вимога до кандидата - бути п..ром"))
Letusrock
 
Повідомлень: 2718
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 09:33

  jump написав:Зеленський: Якщо місцева влада не може подолати критичні проблеми, будуть рішення щодо них :lol:

Зробив зараз доручення і уряду, і нашим військовим. Часу до зими небагато :oops:

осіннє загострення. лицар на білому коні :lol:
Ні, схоже нова концепція - довести стан в країні до рівня коли народ сам попросить незламних зламатися, та прийняти "домовленості" на руських умовах.
d44
 
Повідомлень: 775
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 09:35

  Letusrock написав:Бачив в ФБ допис-оголошення від київської поліції про 1001 набір на патрульну службу. Біля 1500 коментарів, бігло прогортав: 100% глузування, прокльонів та ненависті, 0% підтримки. Оце справжня народна любов, ріст "любові" порівняно з 2022 вражає.
Впевнений, як завжди винні агенти кремля (чи навіть сам путін), плюс звісно народ бракований
Понад 3тис лайків набрав коментар "вимога до кандидата - бути п..ром"))

Поліція дискредитована як ніколи.
Особливих проблем з набором немає, орім того що кандидати з гнильцею.
Всі розуміють яке завдання зараз першочергове.
Молоді не раджу йти.
Отримають не те на що розраховують.
UA
 
Повідомлень: 9737
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1883 раз.
Подякували: 2355 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 09:40

  jump написав:Зеленський: Якщо місцева влада не може подолати критичні проблеми, будуть рішення щодо них :lol:

Суть Зе влади це безконтрольність в обмін на лояльність.
Робіть що хочете тільки будьте за Зе.
UA
 
Повідомлень: 9737
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1883 раз.
Подякували: 2355 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 09:54

  Господар Вельзевула написав:
  Bobua написав:бо ж і справді небезпечно буде лишатись військовим, якщо ухилянтська гідра таки переможе...


Де вона переможе? Я сьогодні сам бачив, ях хлопця пинили с джипа,той пакет с харчами кинув і таки втік. Той,що не догнав, кинув йому камінь в спину, викрикнув що обов'язково спіймає цього "3,14***" в слідуючий раз, і забрав кинутий пакет з харчами в джипа,та й поїхали собі.
На лице повне домінування військових. Бажаю хлопцям смачного аппетиту, коли будуть доїдати трофейні ухилянтські харчі.

Уявляєте яка широка тема для голлівудських сценаристів?
UA
 
Повідомлень: 9737
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1883 раз.
Подякували: 2355 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 09:55

  Letusrock написав:Бачив в ФБ допис-оголошення від київської поліції про 1001 набір на патрульну службу. Біля 1500 коментарів, бігло прогортав: 100% глузування, прокльонів та ненависті, 0% підтримки. Оце справжня народна любов, ріст "любові" порівняно з 2022 вражає.
Впевнений, як завжди винні агенти кремля (чи навіть сам путін), плюс звісно народ бракований


народ дійсно бракований
поряд з прокльонами тцк\поліції\"зелі" ті ж самі люди у сусідних тредах проклинають всіх хто за поступки та пошук компромісів
Понад 3тис лайків набрав коментар "вимога до кандидата - бути п..ром"))

А чи заслуговує цей народ на таку розкіш ?
Як у Біблії
А тепер: мій батько наклав був на вас тяжке́ ярмо, а я доба́влю до вашого ярма! Батько мій карав вас бича́ми, а я би́тиму скорпіо́нами“
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 09 жов, 2025 10:07, всього редагувалось 2 разів.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4415
З нами з: 13.06.20
Подякував: 411 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1540215403154041540515406>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: d44 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 130278
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 316405
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1002113
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.