Бачив в ФБ допис-оголошення від київської поліції про 1001 набір на патрульну службу. Біля 1500 коментарів, бігло прогортав: 100% глузування, прокльонів та ненависті, 0% підтримки. Оце справжня народна любов, ріст "любові" порівняно з 2022 вражає. Впевнений, як завжди винні агенти кремля (чи навіть сам путін), плюс звісно народ бракований Понад 3тис лайків набрав коментар "вимога до кандидата - бути п..ром"))
Поліція дискредитована як ніколи. Особливих проблем з набором немає, орім того що кандидати з гнильцею. Всі розуміють яке завдання зараз першочергове. Молоді не раджу йти. Отримають не те на що розраховують.
Bobua написав:бо ж і справді небезпечно буде лишатись військовим, якщо ухилянтська гідра таки переможе...
Де вона переможе? Я сьогодні сам бачив, ях хлопця пинили с джипа,той пакет с харчами кинув і таки втік. Той,що не догнав, кинув йому камінь в спину, викрикнув що обов'язково спіймає цього "3,14***" в слідуючий раз, і забрав кинутий пакет з харчами в джипа,та й поїхали собі. На лице повне домінування військових. Бажаю хлопцям смачного аппетиту, коли будуть доїдати трофейні ухилянтські харчі.
Уявляєте яка широка тема для голлівудських сценаристів?
народ дійсно бракований поряд з прокльонами тцк\поліції\"зелі" ті ж самі люди у сусідних тредах проклинають всіх хто за поступки та пошук компромісів
А чи заслуговує цей народ на таку розкіш ? Як у Біблії
А тепер: мій батько наклав був на вас тяжке́ ярмо, а я доба́влю до вашого ярма! Батько мій карав вас бича́ми, а я би́тиму скорпіо́нами“
