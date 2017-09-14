RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 10:00

  d44 написав:
  jump написав:Зеленський: Якщо місцева влада не може подолати критичні проблеми, будуть рішення щодо них :lol:

Зробив зараз доручення і уряду, і нашим військовим. Часу до зими небагато :oops:

осіннє загострення. лицар на білому коні :lol:
Ні, схоже нова концепція - довести стан в країні до рівня коли народ сам попросить незламних зламатися, та прийняти "домовленості" на руських умовах.

Або це буде нова схема як прибрати всю законнообрану місцеву владу. Не вправляєтесь - ловіть нового керівника з Києва на період дії військового стану (тобто назавжди).
Введуть якусь посаду а-ля "обласний (міський) військовий керуючий справами" замість мерів та голів облрад
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 10:02

  Успіх написав:


От Берлінська малює діючу на зараз, за її баченням, схему:
- до умовного ВГК (чи іншого начальника) приходять 1,2,3 і розповідають, що отакий-то Петро - гідний на цю посаду, бо я з ним служив-знаю; не гідний, бо м'ясник, нефаховий; і щось середнє. Тобто суто суб'єктивні оцінки.
І далі Берлінська з цього пропонує цифровізацію оцінювання, начебто об'єктивізм характеристик кожного всл. ВГК (начальник) замість слухати поради, бере кандидата з вищими оцінками і все.

Але це не так з самого початку. Не так, як повинно бути згідно вже визначеної системи. Прийнятої офіційно.
Визначено, що персональна і пряма відповідальність. Не повинен 2,3 чи 4 щось радити про призначення начальнику. Тільки визначений 1 посадовець (подає ВГК і т.д.) кандидата на призначення і цим бере на себе відповідальність. І за кандидата, і за ділянку роботу цього кандидата.
А так, виходить, якийсь Вася, Остап чомусь щось радить, але не ніяким боком до ділянки, результату. Тобто Берлінська описала розмиття відповідальності... Геніальна хитра схема --- в результаті і ВГК (начальник, який призначає) ні при чому (бо він лише обирав, не знаючи); ні оті радники; ні безпосередньо особа, яка висуває кандидата.

Що дасть цифровізація оцінювання?
Нічого.
Бо геніальна хитра система банально намалює потрібні оцінки.
Так само, як малює службові характеристики та інші оцінки.
Від того, що їх переведуть в цифрову форму, суть не зміниться.
А начальник розведе руками і зішлеться на надані йому листи оцінювання кандидатів. Знов всі не при чому.

Ключову фразу виказала Соколова: *я ж не думаю, що їм не важливий результат* (відносно власних-особистих інтересів).
Це коріння...
І ніяка штукатурка та причосування від берлінських-соколових і Ко його не змінить.
Хоча! Їх діяльність по висвітленні проблем та боротьбі з негараздами теж вкрай важлива. Бо не дає системі нахабніти ще більшими темпами.
І ота цифровізація складе деякі перепони-труднощі.
_______________________
Кратко це так: якщо начальник (посадова особа), наприклад, "м'ясник" чи невіглас, то в першу чергу, треба дивитись на його начальника. Чому. Він. Не прийняв. Ніяких. Дій. Хоча відповідає і зобов'язаний контролювати свого підлеглого, керувати ним і т.д.
Для цього в нього є і повноваження, і інструменти-важелі впливу. Впритул до покарання.
_______________________
Яка запрограмованість в рфян? Вона ж сама вказала - гроші...

І.
Якщо рфян можна (точніше Берлінська вказала - потрібно, необхідно)
перепрограмувати...то і українців теж. На свідомих захисників країни...
Щось це нагадує з минулого.
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 10:19

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Где-то я уже это слышал.
"Російські наративи", не?

цитуйте вже все... бо буде зрозуміло, що це відповідь на допис людини, яка з переляку безпідставно щось накидає про стан справ з нашими ракетами. я вже казав своє припущення, навіщо весь цей піар з ракетами. схоже й томагавки нам дадуть - небагато, але теж з певною метою 8)

Может, и дадут, хотя меня несколько смутили слова Трампа о том, что он сначала поинтересуется, как мы их применим.

з цим навпаки все зрозуміло - стріляти будемо туди, куди вкажуть американці. але вони типу в сторонці :lol:
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 10:23

  Господар Вельзевула написав:
  Bobua написав:бо ж і справді небезпечно буде лишатись військовим, якщо ухилянтська гідра таки переможе...


Де вона переможе? Я сьогодні сам бачив, ях хлопця пинили с джипа,той пакет с харчами кинув і таки втік. Той,що не догнав, кинув йому камінь в спину, викрикнув що обов'язково спіймає цього "3,14***" в слідуючий раз, і забрав кинутий пакет з харчами в джипа,та й поїхали собі.
На лице повне домінування військових. Бажаю хлопцям смачного аппетиту, коли будуть доїдати трофейні ухилянтські харчі.


Лінійно розмірковуєте шановні
світ та суспільні процеси значно складніші
сзч до кого ближче - ухилянтів чи військових?
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 10:23

  d44 написав: схоже нова концепція - довести стан в країні до рівня коли народ сам попросить незламних зламатися
ходіння по граблям є такий історичний вид спорту
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 10:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

щось на гілці понабігали зрадофіли. радіють проблемам країни, зрозуміло, що нічого не роблять для вирішення проблем. але за легендою все одно сидять в Україні й нікуди не збираються. бо розуміють, що такий непотріб в жодній країні світу не приймуть.

навіть не знаю, як назвати цей психічний стан... невдахи по життю, які радіють, що й в інших проблеми? чи просто хворі люди? чи таки просто на зп, нічого особистого? 8)
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 10:30

Shaman

що такий непотріб в жодній країні світу не приймуть.

Про Філіппіни мріють
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 10:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

недавно запитували, чим совок заважає розвитку?
1 та 2

чистий популізм та совок...
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 10:32

Нетойвосному на замітку!))

  Shaman написав:такий непотріб в жодній країні світу не приймуть.
  Shaman написав:невдахи по життю
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 10:33

  Hotab написав:Shaman
що такий непотріб в жодній країні світу не приймуть.

Про Філіппіни мріють

я про інший непотріб - якій цілеспрямовано розганяє зраду та зневіру, вишукуючи лише негаразди в країні... робота в людей така, але є й місцеві дурники на підтанцовці...
