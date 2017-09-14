Додано: Чет 09 жов, 2025 10:02

Успіх написав:

От Берлінська малює діючу на зараз, за її баченням, схему:- до умовного ВГК (чи іншого начальника) приходять 1,2,3 і розповідають, що отакий-то Петро - гідний на цю посаду, бо я з ним служив-знаю; не гідний, бо м'ясник, нефаховий; і щось середнє. Тобто суто суб'єктивні оцінки.І далі Берлінська з цього пропонує цифровізацію оцінювання, начебто об'єктивізм характеристик кожного всл. ВГК (начальник) замість слухати поради, бере кандидата з вищими оцінками і все.Але це не так з самого початку. Не так, як повинно бути згідно вже визначеної системи. Прийнятої офіційно.Визначено, що персональна і пряма відповідальність. Не повинен 2,3 чи 4 щось радити про призначення начальнику. Тільки визначений 1 посадовець (подає ВГК і т.д.) кандидата на призначення і цим бере на себе відповідальність. І за кандидата, і за ділянку роботу цього кандидата.А так, виходить, якийсь Вася, Остап чомусь щось радить, але не ніяким боком до ділянки, результату. Тобто Берлінська описала розмиття відповідальності... Геніальна хитра схема --- в результаті і ВГК (начальник, який призначає) ні при чому (бо він лише обирав, не знаючи); ні оті радники; ні безпосередньо особа, яка висуває кандидата.Що дасть цифровізація оцінювання?Нічого.Бо геніальна хитра система банально намалює потрібні оцінки.Так само, як малює службові характеристики та інші оцінки.Від того, що їх переведуть в цифрову форму, суть не зміниться.А начальник розведе руками і зішлеться на надані йому листи оцінювання кандидатів. Знов всі не при чому.Ключову фразу виказала Соколова: *я ж не думаю, що їм не важливий результат* (відносно власних-особистих інтересів).Це коріння...І ніяка штукатурка та причосування від берлінських-соколових і Ко його не змінить.Хоча! Їх діяльність по висвітленні проблем та боротьбі з негараздами теж вкрай важлива. Бо не дає системі нахабніти ще більшими темпами.І ота цифровізація складе деякі перепони-труднощі._______________________Кратко це так: якщо начальник (посадова особа), наприклад, "м'ясник" чи невіглас, то в першу чергу, треба дивитись на його начальника. Чому. Він. Не прийняв. Ніяких. Дій. Хоча відповідає і зобов'язаний контролювати свого підлеглого, керувати ним і т.д.Для цього в нього є і повноваження, і інструменти-важелі впливу. Впритул до покарання._______________________Яка запрограмованість в рфян? Вона ж сама вказала - гроші...І.Якщо рфян можна (точніше Берлінська вказала - потрібно, необхідно)перепрограмувати...то і українців теж. На свідомих захисників країни...Щось це нагадує з минулого.