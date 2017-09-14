Успіх написав:
От Берлінська малює діючу на зараз, за її баченням, схему:
- до умовного ВГК (чи іншого начальника) приходять 1,2,3 і розповідають, що отакий-то Петро - гідний на цю посаду, бо я з ним служив-знаю; не гідний, бо м'ясник, нефаховий; і щось середнє. Тобто суто суб'єктивні оцінки.
І далі Берлінська з цього пропонує цифровізацію оцінювання, начебто об'єктивізм характеристик кожного всл. ВГК (начальник) замість слухати поради, бере кандидата з вищими оцінками і все.
Але це не так з самого початку. Не так, як повинно бути згідно вже визначеної системи. Прийнятої офіційно.
Визначено, що персональна і пряма відповідальність. Не повинен 2,3 чи 4 щось радити про призначення начальнику. Тільки визначений 1 посадовець (подає ВГК і т.д.) кандидата на призначення і цим бере на себе відповідальність. І за кандидата, і за ділянку роботу цього кандидата.
А так, виходить, якийсь Вася, Остап чомусь щось радить, але не ніяким боком до ділянки, результату. Тобто Берлінська описала розмиття відповідальності... Геніальна хитра схема --- в результаті і ВГК (начальник, який призначає) ні при чому (бо він лише обирав, не знаючи); ні оті радники; ні безпосередньо особа, яка висуває кандидата.
Що дасть цифровізація оцінювання?
Нічого.
Бо геніальна хитра система банально намалює потрібні оцінки.
Так само, як малює службові характеристики та інші оцінки.
Від того, що їх переведуть в цифрову форму, суть не зміниться.
А начальник розведе руками і зішлеться на надані йому листи оцінювання кандидатів. Знов всі не при чому.
Ключову фразу виказала Соколова: *я ж не думаю, що їм не важливий результат* (відносно власних-особистих інтересів).
Це коріння...
І ніяка штукатурка та причосування від берлінських-соколових і Ко його не змінить.
Хоча! Їх діяльність по висвітленні проблем та боротьбі з негараздами теж вкрай важлива. Бо не дає системі нахабніти ще більшими темпами.
І ота цифровізація складе деякі перепони-труднощі.
_______________________
Кратко це так: якщо начальник (посадова особа), наприклад, "м'ясник" чи невіглас, то в першу чергу, треба дивитись на його начальника. Чому. Він. Не прийняв. Ніяких. Дій. Хоча відповідає і зобов'язаний контролювати свого підлеглого, керувати ним і т.д.
Для цього в нього є і повноваження, і інструменти-важелі впливу. Впритул до покарання.
_______________________
Яка запрограмованість в рфян? Вона ж сама вказала - гроші...
І.
Якщо рфян можна (точніше Берлінська вказала - потрібно, необхідно)
перепрограмувати...то і українців теж. На свідомих захисників країни...
Щось це нагадує з минулого.