Вчотирьох в 45 метрах які відчуваються як 90, і розуміє, що жодна країна непотріб не прийме?)
Додано: Чет 09 жов, 2025 10:35
Додано: Чет 09 жов, 2025 10:36
Додано: Чет 09 жов, 2025 10:37
Re: Напад росії і білорусі на Україну
якщо прям непотріб то чому б не відкрити кордони? ти ж вважаєш що втікачів не приймуть. І труп свободи та демократії тоді б не так смердів сильно
субєктивне твердження але нехай. Тоді є питання: раби на плантаціях мали радіти проблемам у плантатора чи навпаки, мали допомагати їх вирішувати?
Додано: Чет 09 жов, 2025 10:40
Вільний народе - вільної країни!©))
Як тут влучно підставили пісню Кузьми!👍
Слова пісні - просто супер, як тут піхдодять!
В мене є країна - я її любив
За волошки-очі, люди - кораблі
Я з нею разом пів життя прожив
Притулившись тілом до теплої землі
А тепер тут страшно - я розлюбив її
Злі сірі очі, іржаві кораблі
Ми так хотіли, шоб був колись тут рай
Але зрозуміли, шо нас просто кинули
Як лохів, розвели за спинами
Діла свої зробили, злили нас
Мене з тобою разом в унітаз
Злили нас
Нас таких багато, не тільки я один
Посідаєм в поїзд і втікнем хто куди
Хай шукає щастя інший хто-небудь
Посеред ворон, які тебе клюють
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 09 жов, 2025 10:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 09 жов, 2025 10:45
Розганяй перемогу, народ підтримає... якщо буде що підтримувати
