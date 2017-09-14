|
Додано: Чет 09 жов, 2025 10:19
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
Где-то я уже это слышал.
"Російські наративи", не?
цитуйте вже все... бо буде зрозуміло, що це відповідь на допис людини, яка з переляку безпідставно щось накидає про стан справ з нашими ракетами. я вже казав своє припущення, навіщо весь цей піар з ракетами. схоже й томагавки нам дадуть - небагато, але теж з певною метою
Может, и дадут, хотя меня несколько смутили слова Трампа о том, что он сначала поинтересуется, как мы их применим
.
з цим навпаки все зрозуміло - стріляти будемо туди, куди вкажуть американці. але вони типу в сторонці
Shaman
Повідомлень: 10005
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 783 раз.
- Подякували: 1658 раз.
Додано: Чет 09 жов, 2025 10:23
Господар Вельзевула написав: Bobua написав:
бо ж і справді небезпечно буде лишатись військовим, якщо ухилянтська гідра таки переможе...
Де вона переможе? Я сьогодні сам бачив, ях хлопця пинили с джипа,той пакет с харчами кинув і таки втік. Той,що не догнав, кинув йому камінь в спину, викрикнув що обов'язково спіймає цього "3,14***" в слідуючий раз, і забрав кинутий пакет з харчами в джипа,та й поїхали собі.
На лице повне домінування військових. Бажаю хлопцям смачного аппетиту, коли будуть доїдати трофейні ухилянтські харчі.
Лінійно розмірковуєте шановні
світ та суспільні процеси значно складніші
сзч до кого ближче - ухилянтів чи військових?
fox767676
Повідомлень: 4424
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 411 раз.
- Подякували: 190 раз.
Додано: Чет 09 жов, 2025 10:23
d44 написав:
схоже нова концепція - довести стан в країні до рівня коли народ сам попросить незламних зламатися
ходіння по граблям є такий історичний вид спорту
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 09 жов, 2025 10:27, всього редагувалось 2 разів.
flyman
Повідомлень: 41093
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1615 раз.
- Подякували: 2860 раз.
Додано: Чет 09 жов, 2025 10:30
недавно запитували, чим совок заважає розвитку?1
та 2
чистий популізм та совок...
Shaman
Повідомлень: 10005
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 783 раз.
- Подякували: 1658 раз.
Додано: Чет 09 жов, 2025 10:37
Shaman написав:
що такий непотріб в жодній країні світу не приймуть.
якщо прям непотріб то чому б не відкрити кордони? ти ж вважаєш що втікачів не приймуть. І труп свободи та демократії тоді б не так смердів сильно
Shaman написав:
щось на гілці понабігали зрадофіли. радіють проблемам країни
субєктивне твердження але нехай. Тоді є питання: раби на плантаціях мали радіти проблемам у плантатора чи навпаки, мали допомагати їх вирішувати?
Letusrock
Повідомлень: 2722
З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
Додано: Чет 09 жов, 2025 10:40
Як тут влучно підставили пісню Кузьми!👍
Слова пісні - просто супер, як тут піхдодять!
В мене є країна - я її любив
За волошки-очі, люди - кораблі
Я з нею разом пів життя прожив
Притулившись тілом до теплої землі
А тепер тут страшно - я розлюбив її
Злі сірі очі, іржаві кораблі
Ми так хотіли, шоб був колись тут рай
Але зрозуміли, шо нас просто кинули
Як лохів, розвели за спинами
Діла свої зробили, злили нас
Мене з тобою разом в унітаз
Злили нас
Нас таких багато, не тільки я один
Посідаєм в поїзд і втікнем хто куди
Хай шукає щастя інший хто-небудь
Посеред ворон, які тебе клюють
Востаннє редагувалось Успіх
в Чет 09 жов, 2025 10:46, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Повідомлень: 8709
З нами з: 18.03.21
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 1010 раз.
Додано: Чет 09 жов, 2025 10:45
Shaman написав: Hotab написав:Shaman
що такий непотріб в жодній країні світу не приймуть.
Про Філіппіни мріють
я про інший непотріб - якій цілеспрямовано розганяє зраду та зневіру, вишукуючи лише негаразди в країні... робота в людей така, але є й місцеві дурники на підтанцовці...
Розганяй перемогу, народ підтримає... якщо буде що підтримувати
d44
Повідомлень: 775
З нами з: 07.03.14
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 71 раз.
jump
Повідомлень: 5105
З нами з: 18.08.09
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 1322 раз.
Додано: Чет 09 жов, 2025 11:05
d44 написав: Shaman написав:
я про інший непотріб - якій цілеспрямовано розганяє зраду та зневіру, вишукуючи лише негаразди в країні... робота в людей така, але є й місцеві дурники на підтанцовці...
Розганяй перемогу, народ підтримає... якщо буде що підтримувати
вже нема що розганяти, доперемагались до ручки. Притомним ще в 2023-му було зрозуміло до чого все йде. А до декого ще й тепер не дійшло.
Letusrock
Повідомлень: 2722
З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
fox767676
Повідомлень: 4424
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 411 раз.
- Подякували: 190 раз.
