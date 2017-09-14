|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 09 жов, 2025 11:07
Letusrock
вже нема що розганяти, доперемагались до ручки.
Фронт в Береговому?
до чого все йде.
А куди йде?
притомні
Вони в 23-му казали що скоро Україні пздц. Зараз який термін?
Додано: Чет 09 жов, 2025 11:09
Hotab написав:Letusrock
вже нема що розганяти, доперемагались до ручки.
Фронт в Береговому?
«Я хотів повернутися в Україну та піти до ЗСУ, але я думаю, що більше користі можу принести тим, що працюю з наративами, з аудиторіями. Мене попросили не все розповідати, але я роблю все, щоб Україні жилося краще», - артист, продюсер та гуморист Антон Лірник
Додано: Чет 09 жов, 2025 11:10
fox767676 написав: Letusrock написав:
Понад 3тис лайків набрав коментар "вимога до кандидата - бути п..ром"))
А чи заслуговує цей народ на таку розкіш ?
Як у Біблії
А тепер: мій батько наклав був на вас тяжке́ ярмо, а я доба́влю до вашого ярма! Батько мій карав вас бича́ми, а я би́тиму скорпіо́нами“
Євген Кошовий йде у президенти?
Додано: Чет 09 жов, 2025 11:12
jump
Мене попросили не все розповідати, але я роблю все, щоб Україні жилося краще», - артист, продюсер та гуморист Антон Лірник
Чому вам смішно? Якщо комік (чи хто він там) хоч 2% від каси буде віддавати на ЗСУ, то це буде кратно більше, ніж він би мив снаряди, а доглядач за кицею натомість платив би 2 тис грн податку на зсу і питав, як уникнути оподаткування нерухомості.
Як казав відомий кицедоглядач-ухилянт «кесарю кесарево, мийщику без освіти - кабанчики і тряпка»
Додано: Чет 09 жов, 2025 11:12
Hotab написав:
Вони в 23-му казали що скоро Україні пздц. Зараз який термін?
він вже стався
я не можу жити у столиці де в мене 3 квартири
країна втратила будь-які перспективи і Захід вже навіть не грається в морковку членством в ЄС\НАТО - надвелика честь для приреченої території
Додано: Чет 09 жов, 2025 11:13
Та и пофиг: сколько там того выдобутку было - 5% от потребностей?..
Додано: Чет 09 жов, 2025 11:19
Они таки существуют
Три крилаті ракети «Фламінго» були використані під час атаки на базу ФСБ в Криму, — WELT
Як пише видання, лише дві ракети досягли цілі, причому одна ракета влучила приблизно за 100 метрів від цілі.
Додано: Чет 09 жов, 2025 11:20
Letusrock написав:
вже нема що розганяти, доперемагались до ручки. Притомним ще в 2023-му було зрозуміло до чого все йде.
А до декого ще й тепер не дійшло.
Мені десь з середини квітня 2022, коли в Київ почали повертатися перші патріотичні незламники з ЗУ. Але сподівався десь до весни 2024 що в рф ще тупіші.
Додано: Чет 09 жов, 2025 11:20
Hotab написав:jump
Мене попросили не все розповідати, але я роблю все, щоб Україні жилося краще», - артист, продюсер та гуморист Антон Лірник
Чому вам смішно? Якщо комік (чи хто він там) хоч 2% від каси буде віддавати на ЗСУ, то це буде кратно більше, ніж він би мив снаряди, а доглядач за кицею натомість платив би 2 тис грн податку на зсу і питав, як уникнути оподаткування нерухомості.
Як казав відомий кицедоглядач-ухилянт «кесарю кесарево, мийщику без освіти - кабанчики і тряпка»
огидний пристосуванець...
Після початку російсько-української війни разом із Андрієм Молочним продовжив активно виступати в Росії, зокрема, на корпоративах і в Comedy Club.
У березні 2022 року, після повномасштабного нападу Росії на Україну, Лірник звернувся до президента РФ, назвавши його «Володимиром Володимировичем» та попросивши про створення терористичною організацією ДНР зеленого коридору для мешканців Волновахи. Це звернення без закликів до завершення війни викликало негативний резонанс та осуд серед колишніх українських колег Лірника.
У вересні 2022 року стало відомо про гастролі Лірника разом з Ольгою Бузовою, Сергієм Писаренко та Євгеном Нікішиним на лайнері для російських туристів, що курсує із Сочі до Туреччини.
+такі закордонні "патріоти", отримуючи допомогу, загорнувшись у прапори, вдягнувши вишиванки будуть дефілювати пляцами гейропи та трампостану й верещатимуть "до кордонів 1991" чужими руками, звісно
Додано: Чет 09 жов, 2025 11:22
Shaman написав:
sergey_stasyuk555
ти щось плутаєш - з тобою я не дискутував, бо в тебе власних думок немає
полетить, все чекає на свій час.
бензин вже в дефіциті - а ми лише розминаємося
А если братский Казахстан поможет(там много НПЗ) и само собой дружественный к лупоглазым тов.Си?
Вицепремьер Новак уже декларировал отмену пошлин на импорт нефтепродуктов
Нэ будэ бунта, ой нэ будэ...
