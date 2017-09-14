вже нема що розганяти, доперемагались до ручки.
Фронт в Береговому?
до чого все йде.
А куди йде?
притомні
Вони в 23-му казали що скоро Україні пздц. Зараз який термін?
Додано: Чет 09 жов, 2025 11:07
Letusrock
Додано: Чет 09 жов, 2025 11:09
«Я хотів повернутися в Україну та піти до ЗСУ, але я думаю, що більше користі можу принести тим, що працюю з наративами, з аудиторіями. Мене попросили не все розповідати, але я роблю все, щоб Україні жилося краще», - артист, продюсер та гуморист Антон Лірник
Додано: Чет 09 жов, 2025 11:10
Євген Кошовий йде у президенти?
Додано: Чет 09 жов, 2025 11:12
jump
Чому вам смішно? Якщо комік (чи хто він там) хоч 2% від каси буде віддавати на ЗСУ, то це буде кратно більше, ніж він би мив снаряди, а доглядач за кицею натомість платив би 2 тис грн податку на зсу і питав, як уникнути оподаткування нерухомості.
Як казав відомий кицедоглядач-ухилянт «кесарю кесарево, мийщику без освіти - кабанчики і тряпка»
Додано: Чет 09 жов, 2025 11:12
Додано: Чет 09 жов, 2025 11:13
Та и пофиг: сколько там того выдобутку было - 5% от потребностей?..
Додано: Чет 09 жов, 2025 11:19
Они таки существуют
Додано: Чет 09 жов, 2025 11:20
Мені десь з середини квітня 2022, коли в Київ почали повертатися перші патріотичні незламники з ЗУ. Але сподівався десь до весни 2024 що в рф ще тупіші.
Додано: Чет 09 жов, 2025 11:20
огидний пристосуванець...
Після початку російсько-української війни разом із Андрієм Молочним продовжив активно виступати в Росії, зокрема, на корпоративах і в Comedy Club.
У березні 2022 року, після повномасштабного нападу Росії на Україну, Лірник звернувся до президента РФ, назвавши його «Володимиром Володимировичем» та попросивши про створення терористичною організацією ДНР зеленого коридору для мешканців Волновахи. Це звернення без закликів до завершення війни викликало негативний резонанс та осуд серед колишніх українських колег Лірника.
У вересні 2022 року стало відомо про гастролі Лірника разом з Ольгою Бузовою, Сергієм Писаренко та Євгеном Нікішиним на лайнері для російських туристів, що курсує із Сочі до Туреччини.
+такі закордонні "патріоти", отримуючи допомогу, загорнувшись у прапори, вдягнувши вишиванки будуть дефілювати пляцами гейропи та трампостану й верещатимуть "до кордонів 1991" чужими руками, звісно
Додано: Чет 09 жов, 2025 11:22
А если братский Казахстан поможет(там много НПЗ) и само собой дружественный к лупоглазым тов.Си?
Вицепремьер Новак уже декларировал отмену пошлин на импорт нефтепродуктов
Нэ будэ бунта, ой нэ будэ...
