Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 11:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:А куди йде?

до подій з одної книжки
Вас я так поняв влаштує щоб тільки вивіска "Україна" збереглась, а що в середині без різниці. Наприклад вічний вождь, узурпація влади, санкції на своїх громадян замість судів, арешти за "думкозлочини", штрафи за рос.мову на перервах)), людоловство та кріпацтво як держ.політика. Про такі дрібниці як корупція та розкрадання на оборонних замовленнях і не пишу.
Треба бути рожевим поні щоб думати а-ля "в 2030 році закінчиться війна і наступного дня запанує свобода та демократія".
Буде цирк якщо Білорусь приймуть в ЄС на 20 років раніше а на Україну накладуть санкції за диктатуру.
Сценарій звісно трохи похмурий але набагато ближчий до реалій ніж оці всі ваші потужності
  Hotab написав:Вони в 23-му казали що скоро Україні пздц. Зараз який термін?
ні, вони казали що кави в криму не буде і перемоги/деокупації теж
Letusrock
 




 

 
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 11:28

Letusrock

Треба бути рожевим поні щоб думати а-ля "в 2030 році закінчиться війна і наступного дня запанує свобода та демократія".

А при капітуляції зʼявиться свобода і демократія?
Hotab
 




 

 
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 11:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Все треба було робити у перший рік війни, і томагавки , і перемовини, поки Захід не встиг продемонструвати свою немічність
Чому Сталін зупинився у Фінляндії 1940?
Бо був ризик переконфігурації війни, що Захід обєднається навколо Фінляндії
Такий теоретичний ризик для Путіна був у 2022, і остаточно зник ближче до 2024
fox767676

 




 

 
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 11:32

fox767676
Чому Сталін зупинився у Фінляндії 1940?


Можемо лише здогадуватись що чекало непокірну Фінляндію, якби в 1941 у Сталіна не зʼявився новий геморой
Кацап потвора зла і мстива, як маніяк. Якщо не вийшло , вибили зуб, то підліковується , набирає сил і продовжує.
Hotab
 




 

 
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 11:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Можемо лише здогадуватись що чекало непокірну Фінляндію, якби в 1941 у Сталіна не зʼявився новий геморой
Кацап потвора зла і мстива, як маніяк. Якщо не вийшло , вибили зуб, то підліковується , набирає сил і продовжує.


ну то приміряйте очікування на майбутнє України, бо народ відмовився від фінського сценарію
а за всі ці спалені бензоколонки путін виставить рахунки Європі
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 09 жов, 2025 11:38, всього редагувалось 1 раз.
fox767676

 




 

 
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 11:37

  Letusrock написав:
  Shaman написав:що такий непотріб в жодній країні світу не приймуть.

якщо прям непотріб то чому б не відкрити кордони? ти ж вважаєш що втікачів не приймуть. І труп свободи та демократії тоді б не так смердів сильно
  Shaman написав:щось на гілці понабігали зрадофіли. радіють проблемам країни
субєктивне твердження але нехай. Тоді є питання: раби на плантаціях мали радіти проблемам у плантатора чи навпаки, мали допомагати їх вирішувати?

а чого втікачів треба випускати? борг державі по захисту віддадуть - й нехай, їдуть, куди хочуть. а поки ховаються, як щури

особисто ти нічого не пропонуєш й не вирішуєш, лише лайно сюди тягнеш. й твої колеги теж. чітко видно людей, хто бачить проблеми, але й обговорює, як можна вирішити, й тих, хто лише розганяє паніку. видно для розумних людей, не для тебе.

особисто ти нікуди не поїдеш, бо якби міг - вже давно з Закарпаття поїхав. а так за кордоном ні на що не здатний :D
Shaman

 




 

 
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 11:38

  Hotab написав:Letusrock
Треба бути рожевим поні щоб думати а-ля "в 2030 році закінчиться війна і наступного дня запанує свобода та демократія".

А при капітуляції зʼявиться свобода і демократія?

що таке капітуляція, і чому білорусам з грузинами вдалось уникнути як капітуляції так і останньої верби?
P.S. На моменті по деяких позиціях у ворога більше демократії
Letusrock
 




 

 
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 11:39

  Letusrock написав:
  Hotab написав:А куди йде?

до подій з одної книжки
Вас я так поняв влаштує щоб тільки вивіска "Україна" збереглась, а що в середині без різниці. Наприклад вічний вождь, узурпація влади, санкції на своїх громадян замість судів, арешти за "думкозлочини", штрафи за рос.мову на перервах)), людоловство та кріпацтво як держ.політика. Про такі дрібниці як корупція та розкрадання на оборонних замовленнях і не пишу.
Треба бути рожевим поні щоб думати а-ля "в 2030 році закінчиться війна і наступного дня запанує свобода та демократія".
Буде цирк якщо Білорусь приймуть в ЄС на 20 років раніше а на Україну накладуть санкції за диктатуру.
Сценарій звісно трохи похмурий але набагато ближчий до реалій ніж оці всі ваші потужності
  Hotab написав:Вони в 23-му казали що скоро Україні пздц. Зараз який термін?
ні, вони казали що кави в криму не буде і перемоги/деокупації теж

яка буйна фантазія у сцикуна з Закарпаття... потрапиш на окуповані території - там тобі швидко мізки прочистять, що таке диктатура 8)
Shaman

 




 

 
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 11:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

я навіть не згадую що в угарі незламності зими 2022-2023 нарід відкидав навіть гіпотетичний корейський сценарій з нато по лбз. так диванному бидлу хотілось контрибуцій з моральними репараціями
fox767676

 




 

 
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 11:43

  Shaman написав:
  Letusrock написав:
  Shaman написав:що такий непотріб в жодній країні світу не приймуть.

якщо прям непотріб то чому б не відкрити кордони? ти ж вважаєш що втікачів не приймуть. І труп свободи та демократії тоді б не так смердів сильно
  Shaman написав:щось на гілці понабігали зрадофіли. радіють проблемам країни
субєктивне твердження але нехай. Тоді є питання: раби на плантаціях мали радіти проблемам у плантатора чи навпаки, мали допомагати їх вирішувати?

...... :D

А второй - неудобный - вопрос типа не видим? :lol:
_hunter
 




 

 
