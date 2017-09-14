RSS
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 11:43

що таке капітуляція,



Те, на що на сьогодні (єдине) погоджується пітун. І що готовий підтримати ти
Letusrock
На моменті по деяких позиціях у ворога більше демократії


Дозвіл на виїзд до країн з демократією?))
Ну так це не демократія всередині))
Чомусь ти дивишся на захід , а не на берізки під уралом))
Hotab
 
Повідомлень: 16649
З нами з: 15.02.09
Подякував: 394 раз.
Подякували: 2505 раз.
 
Профіль
 
4
4
4
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 11:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:особисто ти нікуди не поїдеш, бо якби міг - вже давно з Закарпаття поїхав. а так за кордоном ні на що не здатний

в штангу дав ти знатно)). Прикинь 90% моїх доходів саме від закордонної діяльності.
Залиши свої мрії про рабів на плантаціях (яким тільки на плантації бути за щастя) комусь іншому.
Фактично "завдяки" закритим кордонам я працюю тепер віддалено
Якоря у вигляді рідні 70+ поки тримають. Іздержки виховання в дусі сімейних цінностей зіграли зі мною злий жарт
Letusrock
 
Повідомлень: 2722
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 11:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:а не на берізки під уралом))

айтівці з берізок спокійно виїхали в країни "молодої демократії" - грузію, вірменію, сербію, чорногорію
їх ніхто не насильно не тримає під обстрілами
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4424
З нами з: 13.06.20
Подякував: 411 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 11:50

  fox767676 написав:
  Hotab написав:а не на берізки під уралом))

айтівці з берізок спокійно виїхали в країни "молодої демократії" - грузію, вірменію, сербію, чорногорію
їх ніхто не насильно не тримає під обстрілами

Ну поки у кацапії є мʼясо за гроші, цей плюсик в активі педераціі є, не заперечиш. Але це єдиний.
Але це трохи смішно казати, що кацапія краща за Україну лише на підставі, що звідти можна втікти 😅😅
Hotab
 
Повідомлень: 16649
З нами з: 15.02.09
Подякував: 394 раз.
Подякували: 2505 раз.
 
Профіль
 
4
4
4
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 11:52

  fox767676 написав:Все треба було робити у перший рік війни, і томагавки , і перемовини, поки Захід не встиг продемонструвати свою немічність

Так можна було. Війна закінчилась літом 2022. Отримавший по носу, але зовсім не виснажений ведмідь пішов би спокійно перелаштовувати свою економіку на Китай. Що Китаю було й потрібно, але зовсім не потрібно Заходу.
Це війна на виснаження де Україна лише інструмент виснаження.
Закінчиться Україна, запустять в хід Прибалтику з Польщею можливо Румунію.
Бізнес і нічого особистого.
UA
 
Повідомлень: 9748
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1883 раз.
Подякували: 2355 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 11:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Закінчиться Україна, запустять в хід Прибалтику з Польщею можливо Румунію.

в Румунії нема російської діаспори та слов'янського братерства -елементу м'якої сили.
Нема історії конфліктів та цікавої географії
Краще моніторте Сербію та Країну Српську у Хорватії
Польша кармічно заслуговує, так дурити українців протягом всієї історії
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4424
З нами з: 13.06.20
Подякував: 411 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 12:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Ну поки у кацапії є мʼясо за гроші, цей плюсик в активі педераціі

слово "поки" зайве
не вистачить місцевих - візьмуть халамидників з глобального півдня, може навіть ідейних
а Україна пійшла в приймаки до багатиї та розбещених, песикіти ще гавкали коли їм казали, що такі замість них воювати не підуть
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4424
З нами з: 13.06.20
Подякував: 411 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 12:01

  Hotab написав:Ну поки у кацапії є мʼясо за гроші, цей плюсик в активі педераціі є, не заперечиш. Але це єдиний.
Але це трохи смішно казати, що кацапія краща за Україну лише на підставі, що звідти можна втікти 😅😅

Так
мʼясо за гроші
Свобода пересування
Все ж таки їх прокуратура, поліція, суди, місцева влада... мають царя (xуйла) в голові, а не "останній день Помпеї" з повним безпределом через безконтрольність зі сторони центральної влади, як в Україні зараз.
Востаннє редагувалось UA в Чет 09 жов, 2025 12:18, всього редагувалось 1 раз.
UA
 
Повідомлень: 9748
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1883 раз.
Подякували: 2355 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 12:06

  Hotab написав:
  fox767676 написав:
  Hotab написав:а не на берізки під уралом))

айтівці з берізок спокійно виїхали в країни "молодої демократії" - грузію, вірменію, сербію, чорногорію
їх ніхто не насильно не тримає під обстрілами


Але це трохи смішно казати, що кацапія краща за Україну лише на підставі, що звідти можна втікти

Демагогический прием "обесценивание мнения собеседника"? 🤔
_hunter
 
Повідомлень: 10705
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 12:13

  detroytred написав:.............
Якщо рфян можна (точніше Берлінська вказала - потрібно, необхідно)
перепрограмувати...то і українців теж. На свідомих захисників країни...
Щось це нагадує з минулого.

Поздно боржоми пить...
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36658
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5360 раз.
Подякували: 4862 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
