а як же "свящєнний долг Родінє отдать" о чьом віщають тут з методички
Додано: Чет 09 жов, 2025 12:13
Додано: Чет 09 жов, 2025 12:15
Хорвати сербів придушать та поділять на частини.
Вже ситуація не користь сербів.
Але хочуть щоб перевага була беззаперечною.
Єдине що Албанія, Боснія (Туреччина) мають апетити на частину Сербії.
Посилення мусульман в регіоне як розумієте це не торт на далеку перспективу.
Думаю в найбіліші 5-10 років серби
остаточно перейдуть на латину в письмі
Депортують всіх москалів,
евроінтегруються зі вступом до НАТО
та заклеймять спадщину Милошевича.
З таким переважаючим їх оточенням, в них інших варіантів немає.
Додано: Чет 09 жов, 2025 12:16
Ок. Запишемо: Україна не гірша за кацапію
Наче є анекдот, дослівно не пам'ятаю:
Стаття у газеті, пишуть Іванов - п*дарас.
Іванов судиться, вимагає спростування.
В газеті виходить стаття "Іванов - НЕ п*дарас!. Повторюємо, не п*дарас!"
Востаннє редагувалось whois2010 в Чет 09 жов, 2025 12:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 09 жов, 2025 12:17
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 09 жов, 2025 12:26
