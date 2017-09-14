RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15406154071540815409
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 12:13

  fox767676 написав:
  Hotab написав:а не на берізки під уралом))

айтівці з берізок спокійно виїхали в країни "молодої демократії" - грузію, вірменію, сербію, чорногорію
їх ніхто не насильно не тримає під обстрілами

а як же "свящєнний долг Родінє отдать" о чьом віщають тут з методички
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41093
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1615 раз.
Подякували: 2860 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 12:15

  fox767676 написав:Краще моніторте Сербію та Країну Српську у Хорватії

Хорвати сербів придушать та поділять на частини.
Вже ситуація не користь сербів.
Але хочуть щоб перевага була беззаперечною.
Єдине що Албанія, Боснія (Туреччина) мають апетити на частину Сербії.
Посилення мусульман в регіоне як розумієте це не торт на далеку перспективу.
Думаю в найбіліші 5-10 років серби
остаточно перейдуть на латину в письмі
Депортують всіх москалів,
евроінтегруються зі вступом до НАТО
та заклеймять спадщину Милошевича.
З таким переважаючим їх оточенням, в них інших варіантів немає.
UA
 
Повідомлень: 9748
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1883 раз.
Подякували: 2355 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 12:16

  Hotab написав:Але це трохи смішно казати, що кацапія краща за Україну лише на підставі, що звідти можна втікти 😅😅

Ок. Запишемо: Україна не гірша за кацапію
Наче є анекдот, дослівно не пам'ятаю:
Стаття у газеті, пишуть Іванов - п*дарас.
Іванов судиться, вимагає спростування.
В газеті виходить стаття "Іванов - НЕ п*дарас!. Повторюємо, не п*дарас!"
Востаннє редагувалось whois2010 в Чет 09 жов, 2025 12:19, всього редагувалось 1 раз.
whois2010
 
Повідомлень: 1017
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 12:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:а як же "свящєнний долг Родінє отдать" о чьом віщають тут з методички

Ленінградський сталініст зриває спробу експлуататорсько-імперської мобілізації

порівняйте з кліматом в країні "сльозинки правосека-онжерєбьонка"
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4424
З нами з: 13.06.20
Подякував: 411 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 12:26

  _hunter написав:
  jump написав:
  d44 написав:..........
Зображення

Не лише електроенергія, а і газ: рф ударами по Харківщині та Полтавщині знищила близько 60% українського газовидобутку, — Bloomberg :shock:

Та и пофиг: сколько там того выдобутку было - 5% от потребностей?..

Повторю и для вас - незнание не освобождает от ответственности.
В 2024 году Украина увеличила добычу газа на 2,2% - до 19,12 млрд кубометров.
https://epravda.com.ua/rus/energetika/ukraina-vtoroy-god-podryad-uvelichivaet-dobychu-gaza-801593/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36659
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5360 раз.
Подякували: 4862 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 15406154071540815409
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: АндрейМ, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 130353
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 316474
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1002197
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.