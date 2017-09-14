RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 12:15

  fox767676 написав:Краще моніторте Сербію та Країну Српську у Хорватії

Хорвати сербів придушать та поділять на частини.
Вже ситуація не користь сербів.
Але хочуть щоб перевага була беззаперечною.
Єдине що Албанія, Боснія (Туреччина) мають апетити на частину Сербії.
Посилення мусульман в регіоне як розумієте це не торт на далеку перспективу.
Думаю в найбіліші 5-10 років серби
остаточно перейдуть на латину в письмі
Депортують всіх москалів,
евроінтегруються зі вступом до НАТО
та заклеймять спадщину Милошевича.
З таким переважаючим їх оточенням, в них інших варіантів немає.
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 12:16

  Hotab написав:Але це трохи смішно казати, що кацапія краща за Україну лише на підставі, що звідти можна втікти 😅😅

Ок. Запишемо: Україна не гірша за кацапію
Наче є анекдот, дослівно не пам'ятаю:
Стаття у газеті, пишуть Іванов - п*дарас.
Іванов судиться, вимагає спростування.
В газеті виходить стаття "Іванов - НЕ п*дарас!. Повторюємо, не п*дарас!"
Востаннє редагувалось whois2010 в Чет 09 жов, 2025 12:19, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 12:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:а як же "свящєнний долг Родінє отдать" о чьом віщають тут з методички

Ленінградський сталініст зриває спробу експлуататорсько-імперської мобілізації

порівняйте з кліматом в країні "сльозинки правосека-онжерєбьонка"
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 12:26

  _hunter написав:
  jump написав:
  d44 написав:..........
Ні, схоже нова концепція - довести стан в країні до рівня коли народ сам попросить незламних зламатися, та прийняти "домовленості" на руських умовах.
..........
Не лише електроенергія, а і газ: рф ударами по Харківщині та Полтавщині знищила близько 60% українського газовидобутку, — Bloomberg :shock:

Та и пофиг: сколько там того выдобутку было - 5% от потребностей?..

Повторю и для вас - незнание не освобождает от ответственности.
В 2024 году Украина увеличила добычу газа на 2,2% - до 19,12 млрд кубометров.
https://epravda.com.ua/rus/energetika/ukraina-vtoroy-god-podryad-uvelichivaet-dobychu-gaza-801593/
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 09 жов, 2025 12:31, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 12:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Хорвати сербів придушать та поділять на частини.
Вже ситуація не користь сербів.


може ви даремно на шашличників-переможників стрибаєте ?
ви ближче до їх табору
крім деяких тактично-стилістичних відмінностей
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 12:38

  d44 написав:
  jump написав:Зеленський: Якщо місцева влада не може подолати критичні проблеми, будуть рішення щодо них :lol:

Зробив зараз доручення і уряду, і нашим військовим. Часу до зими небагато :oops:

осіннє загострення. лицар на білому коні :lol:
Ні, схоже нова концепція - довести стан в країні до рівня коли народ сам попросить незламних зламатися, та прийняти "домовленості" на руських умовах.

В точку!
У мене також таке ж відчуття.

*Але також я сумніваюсь що цю концепцію влада зможе успішно реалізувати. У випадку зливу все рівно буде винувати влада що б там вона не видумувала.
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 12:40

  Hotab написав:
  fox767676 написав:
  Hotab написав:а не на берізки під уралом))

айтівці з берізок спокійно виїхали в країни "молодої демократії" - грузію, вірменію, сербію, чорногорію
їх ніхто не насильно не тримає під обстрілами

Ну поки у кацапії є мʼясо за гроші, цей плюсик в активі педераціі є, не заперечиш. Але це єдиний.
Але це трохи смішно казати, що кацапія краща за Україну лише на підставі, що звідти можна втікти 😅😅

Ну ти ж втік ще першого разу в Румунію бо дуже когось на час загибелі Мариняка дратувало питання курсу леї до гривні бо 98й дорогий був у гейропах :D
Щас у Гейробі курс їх фунтфуті не турбує, патріоте ланів та полонин ти наш ?
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 12:40

  Hotab написав:fox767676
Чому Сталін зупинився у Фінляндії 1940?


Можемо лише здогадуватись що чекало непокірну Фінляндію, якби в 1941 у Сталіна не зʼявився новий геморой
Кацап потвора зла і мстива, як маніяк. Якщо не вийшло , вибили зуб, то підліковується , набирає сил і продовжує.

І що отримала Фінляндія після 1945, коли геморою вже не було?
При тому, що Фінляндія була союзницею Німеччини і ні на чию допомогу розраховувати не могла.
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 12:44

У нас є план "А" і є план "Б" щодо ударів рф по газовій інфраструктурі. Щодо електрики – будемо захищати від ударів та будемо відновлювати, – Зеленський.

План "А" щодо газу – коли ми більше використовуємо свій видобуток. У плані "Б" йдеться про імпорт.

За його словами, по Чернігівщині, Сумщині і Полтавщині було 1,5 тис. ударів і 160 уражень, але перехоплювачі непогано збивають "шахеди" – один з прикладів – 22 з 36 БпЛА збили.

Блекаут буде в Бєлгороді та Курську, як відповідь на масові відключення світла в Україні — Зеленський. :lol:

найпотужніша потужність :lol:

Газ можуть вимикати цілими мікрорайонами, навіть у нас, зима буде складною, — мер Івано-Франківська

"Зима буде важкою. Найгірше, що може трапитися, — відключення газу. Якщо до вимкнення світла ми готові, то до відключення газу, напевно, ніхто не готовий. Такий сценарій ймовірний, що відключатимуть газ цілими мікрорайонами. Ситуація — складна. Проте ми маємо певний сценарій", — каже Руслан Марцінків.

У разі вимкнення газу освітні заклади стануть місцем для обігріву. Там буде змога зігрітися, випити чай, поспати. Також у них планують поставити термінали Starlink. Окрім цього, у громаді запасаються паливом, розповів Руслан Марцінків.

пункти незламності заграють новими барвами :oops:
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 12:49

  Hotab написав:Вони в 23-му казали що скоро Україні пздц. Зараз який термін?

А пздц ВЖЕ наступив! У нас тупик, хороших варіантів немає. Нуль.

Чи під пздц ти що розумієш? Знищення усіх українців в нуль? Чи щоб тут була гола земля і руїни. Що таке пздц по-твоєму?
