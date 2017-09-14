fox767676 написав:Краще моніторте Сербію та Країну Српську у Хорватії
Хорвати сербів придушать та поділять на частини. Вже ситуація не користь сербів. Але хочуть щоб перевага була беззаперечною. Єдине що Албанія, Боснія (Туреччина) мають апетити на частину Сербії. Посилення мусульман в регіоне як розумієте це не торт на далеку перспективу. Думаю в найбіліші 5-10 років серби остаточно перейдуть на латину в письмі Депортують всіх москалів, евроінтегруються зі вступом до НАТО та заклеймять спадщину Милошевича. З таким переважаючим їх оточенням, в них інших варіантів немає.
Hotab написав:Але це трохи смішно казати, що кацапія краща за Україну лише на підставі, що звідти можна втікти 😅😅
Ок. Запишемо: Україна не гірша за кацапію Наче є анекдот, дослівно не пам'ятаю: Стаття у газеті, пишуть Іванов - п*дарас. Іванов судиться, вимагає спростування. В газеті виходить стаття "Іванов - НЕ п*дарас!. Повторюємо, не п*дарас!"
Востаннє редагувалось whois2010 в Чет 09 жов, 2025 12:19, всього редагувалось 1 раз.
айтівці з берізок спокійно виїхали в країни "молодої демократії" - грузію, вірменію, сербію, чорногорію їх ніхто не насильно не тримає під обстрілами
Ну поки у кацапії є мʼясо за гроші, цей плюсик в активі педераціі є, не заперечиш. Але це єдиний. Але це трохи смішно казати, що кацапія краща за Україну лише на підставі, що звідти можна втікти 😅😅
Ну ти ж втік ще першого разу в Румунію бо дуже когось на час загибелі Мариняка дратувало питання курсу леї до гривні бо 98й дорогий був у гейропах Щас у Гейробі курс їх фунтфуті не турбує, патріоте ланів та полонин ти наш ?
Можемо лише здогадуватись що чекало непокірну Фінляндію, якби в 1941 у Сталіна не зʼявився новий геморой Кацап потвора зла і мстива, як маніяк. Якщо не вийшло , вибили зуб, то підліковується , набирає сил і продовжує.
І що отримала Фінляндія після 1945, коли геморою вже не було? При тому, що Фінляндія була союзницею Німеччини і ні на чию допомогу розраховувати не могла.
У нас є план "А" і є план "Б" щодо ударів рф по газовій інфраструктурі. Щодо електрики – будемо захищати від ударів та будемо відновлювати, – Зеленський.
План "А" щодо газу – коли ми більше використовуємо свій видобуток. У плані "Б" йдеться про імпорт.
За його словами, по Чернігівщині, Сумщині і Полтавщині було 1,5 тис. ударів і 160 уражень, але перехоплювачі непогано збивають "шахеди" – один з прикладів – 22 з 36 БпЛА збили.
Блекаут буде в Бєлгороді та Курську, як відповідь на масові відключення світла в Україні — Зеленський.
найпотужніша потужність
Газ можуть вимикати цілими мікрорайонами, навіть у нас, зима буде складною, — мер Івано-Франківська
"Зима буде важкою. Найгірше, що може трапитися, — відключення газу. Якщо до вимкнення світла ми готові, то до відключення газу, напевно, ніхто не готовий. Такий сценарій ймовірний, що відключатимуть газ цілими мікрорайонами. Ситуація — складна. Проте ми маємо певний сценарій", — каже Руслан Марцінків.
У разі вимкнення газу освітні заклади стануть місцем для обігріву. Там буде змога зігрітися, випити чай, поспати. Також у них планують поставити термінали Starlink. Окрім цього, у громаді запасаються паливом, розповів Руслан Марцінків.