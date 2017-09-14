RSS
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 13:28

  Shaman написав:
  Hotab написав:
  fox767676 написав:айтівці з берізок спокійно виїхали в країни "молодої демократії" - грузію, вірменію, сербію, чорногорію
їх ніхто не насильно не тримає під обстрілами

Ну поки у кацапії є мʼясо за гроші, цей плюсик в активі педераціі є, не заперечиш. Але це єдиний.
Але це трохи смішно казати, що кацапія краща за Україну лише на підставі, що звідти можна втікти 😅😅

й що там купа маргіналів, готових й вбивати, й померти за гроші. звідки вони взагалі взялися? :shock:

А кто говорил про "купу"? :shock:
Достаточно уровень буссификации покрывать...
За даними Forbes, незабаром за рф можуть воювати до 25 тисяч кубинців – це зробить їх найбільшим іноземним контингентом на війні проти України, перевершивши навіть північнокорейців.

У ГУР МО кажуть, що для кремля це вигідно – якщо гине іноземець, немає соцвиплат і незадоволених родичів.

За таку «роботу» кубинцям обіцяють майже $2 тисячі на місяць.
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 13:30

  Letusrock написав:
  Shaman написав:особисто ти нікуди не поїдеш, бо якби міг - вже давно з Закарпаття поїхав. а так за кордоном ні на що не здатний

в штангу дав ти знатно)). Прикинь 90% моїх доходів саме від закордонної діяльності.
Залиши свої мрії про рабів на плантаціях (яким тільки на плантації бути за щастя) комусь іншому.
Фактично "завдяки" закритим кордонам я працюю тепер віддалено
Якоря у вигляді рідні 70+ поки тримають. Іздержки виховання в дусі сімейних цінностей зіграли зі мною злий жарт

не схоже - такі як ти форумчани повтікали з країни без баласту. так що гадаю причину інші. це ти в Ужгороді з 90% доходів добре себе почуваєш. гадаю за кордоном буде зовсім інше відчуття.

перелякані ви всі до усирачки - оце єдина правда про вас 8)
Повідомлень: 10012
З нами з: 29.09.19
Подякував: 783 раз.
Подякували: 1658 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 13:35

  Shaman написав:
  d44 написав:
  Shaman написав:я про інший непотріб - якій цілеспрямовано розганяє зраду та зневіру, вишукуючи лише негаразди в країні... робота в людей така, але є й місцеві дурники на підтанцовці...

Розганяй перемогу, народ підтримає... якщо буде що підтримувати

є проблема, але є й шляхи подолання цих проблем. тому хтось воює, хтось допомагає фронту.

Так тебе ж и говорят - пиши про эти шляхы:
- благодаря электронным направлнниям на ВЛК удалось сократить очереди под тцк до нуля.
- благодаря потужному росту экономики в кратчайшие сроки удалось снизить издержки на администрирование волонтерских взносов практически до нуля.
Ура! Товарищи!
:lol:
Повідомлень: 10708
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 13:36

  jump написав:
  d44 написав:
  jump написав:Зеленський: Якщо місцева влада не може подолати критичні проблеми, будуть рішення щодо них :lol:

Зробив зараз доручення і уряду, і нашим військовим. Часу до зими небагато :oops:

осіннє загострення. лицар на білому коні :lol:
Ні, схоже нова концепція - довести стан в країні до рівня коли народ сам попросить незламних зламатися, та прийняти "домовленості" на руських умовах.



Зображення

Не лише електроенергія, а і газ: рф ударами по Харківщині та Полтавщині знищила близько 60% українського газовидобутку, — Bloomberg :shock:

підтвердження цитати хоч якесь є? чи відразу з методички переписав? бо 60% це дуже великий об'єм - тому виникають сумніви. партнерам ми таке сказати можемо, але в реалії...
Повідомлень: 10012
З нами з: 29.09.19
Подякував: 783 раз.
Подякували: 1658 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 13:48

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:І що отримала Фінляндія після 1945, коли геморою вже не було?
При тому, що Фінляндія була союзницею Німеччини і ні на чию допомогу розраховувати не могла

політичні вимоги були важкіші за попередні
нагадую , що на той час між заходом\срср була домовленість про % розподілу сфер впливу. для більшості країн це вивилося профанаціею, але Югославія та Фінляндія дійсно були різновекторні. Фінляндія навіть не попала під "План Маршала", а у пресі цензуровались будь-які антимосковські матеріали

Важкіші і цензуровались. Правда. Ще в ООН ніколи не голосували проти СРСР.
Финны сильно страдали от этого?
Прекрасно себе сотрудничали и с Западом, и с Востоком и довольно успешно развивались.
Повідомлень: 36661
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5360 раз.
Подякували: 4862 раз.
 
