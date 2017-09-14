|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 09 жов, 2025 13:28
Shaman написав: Hotab написав: fox767676 написав:
айтівці з берізок спокійно виїхали в країни "молодої демократії" - грузію, вірменію, сербію, чорногорію
їх ніхто не насильно не тримає під обстрілами
Ну поки у кацапії є мʼясо за гроші, цей плюсик в активі педераціі є, не заперечиш. Але це єдиний.
Але це трохи смішно казати, що кацапія краща за Україну лише на підставі, що звідти можна втікти 😅😅
й що там купа маргіналів, готових й вбивати, й померти за гроші. звідки вони взагалі взялися?
А кто говорил про "купу"?
Достаточно уровень буссификации покрывать...
За даними Forbes, незабаром за рф можуть воювати до 25 тисяч кубинців – це зробить їх найбільшим іноземним контингентом на війні проти України, перевершивши навіть північнокорейців.
У ГУР МО кажуть, що для кремля це вигідно – якщо гине іноземець, немає соцвиплат і незадоволених родичів.
За таку «роботу» кубинцям обіцяють майже $2 тисячі на місяць.
Додано: Чет 09 жов, 2025 13:30
Letusrock написав: Shaman написав:
особисто ти нікуди не поїдеш, бо якби міг - вже давно з Закарпаття поїхав. а так за кордоном ні на що не здатний
в штангу дав ти знатно)). Прикинь 90% моїх доходів саме від закордонної діяльності.
Залиши свої мрії про рабів на плантаціях (яким тільки на плантації бути за щастя) комусь іншому.
Фактично "завдяки" закритим кордонам я працюю тепер віддалено
Якоря у вигляді рідні 70+ поки тримають. Іздержки виховання в дусі сімейних цінностей зіграли зі мною злий жарт
не схоже - такі як ти форумчани повтікали з країни без баласту. так що гадаю причину інші. це ти в Ужгороді з 90% доходів добре себе почуваєш. гадаю за кордоном буде зовсім інше відчуття.
перелякані ви всі до усирачки - оце єдина правда про вас
Додано: Чет 09 жов, 2025 13:35
Shaman написав: d44 написав: Shaman написав:
я про інший непотріб - якій цілеспрямовано розганяє зраду та зневіру, вишукуючи лише негаразди в країні... робота в людей така, але є й місцеві дурники на підтанцовці...
Розганяй перемогу, народ підтримає... якщо буде що підтримувати
є проблема, але є й шляхи подолання цих проблем. тому хтось воює, хтось допомагає фронту.
Так тебе ж и говорят - пиши про эти шляхы:
- благодаря электронным направлнниям на ВЛК удалось сократить очереди под тцк до нуля.
- благодаря потужному росту экономики в кратчайшие сроки удалось снизить издержки на администрирование волонтерских взносов практически до нуля.
Ура! Товарищи!
Додано: Чет 09 жов, 2025 13:36
підтвердження цитати хоч якесь є? чи відразу з методички переписав? бо 60% це дуже великий об'єм - тому виникають сумніви. партнерам ми таке сказати можемо, але в реалії...
Додано: Чет 09 жов, 2025 13:48
fox767676 написав: ЛАД написав:
І що отримала Фінляндія після 1945, коли геморою вже не було?
При тому, що Фінляндія була союзницею Німеччини і ні на чию допомогу розраховувати не могла
політичні вимоги були важкіші за попередні
нагадую , що на той час між заходом\срср була домовленість про % розподілу сфер впливу. для більшості країн це вивилося профанаціею, але Югославія та Фінляндія дійсно були різновекторні. Фінляндія навіть не попала під "План Маршала", а у пресі цензуровались будь-які антимосковські матеріали
Важкіші і цензуровались. Правда. Ще в ООН ніколи не голосували проти СРСР.
Финны сильно страдали от этого?
Прекрасно себе сотрудничали и с Западом, и с Востоком и довольно успешно развивались.
