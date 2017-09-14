RSS
  #<1 ... 1540915410154111541215413>
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 13:36

  jump написав:
  d44 написав:
  jump написав:Зеленський: Якщо місцева влада не може подолати критичні проблеми, будуть рішення щодо них :lol:

Зробив зараз доручення і уряду, і нашим військовим. Часу до зими небагато :oops:

осіннє загострення. лицар на білому коні :lol:
Ні, схоже нова концепція - довести стан в країні до рівня коли народ сам попросить незламних зламатися, та прийняти "домовленості" на руських умовах.

Зображення

Не лише електроенергія, а і газ: рф ударами по Харківщині та Полтавщині знищила близько 60% українського газовидобутку, — Bloomberg :shock:

підтвердження цитати хоч якесь є? чи відразу з методички переписав? бо 60% це дуже великий об'єм - тому виникають сумніви. партнерам ми таке сказати можемо, але в реалії...

upd схоже оце реальна проблема
Відремонтувати до кінця зими не встигнуть: російські атаки зруйнували 60% видобутку газу в Україні за кілька днів — Bloomberg

знову ж треба думати, шляхи є. а вони газ по 8 залишають - що можна сказати? приєднаюсь до критиків - влада занадто грається в популізм. й це у країні, яка воює.
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 09 жов, 2025 14:06, всього редагувалось 1 раз.
1
4
5
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 13:48

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:І що отримала Фінляндія після 1945, коли геморою вже не було?
При тому, що Фінляндія була союзницею Німеччини і ні на чию допомогу розраховувати не могла

політичні вимоги були важкіші за попередні
нагадую , що на той час між заходом\срср була домовленість про % розподілу сфер впливу. для більшості країн це вивилося профанаціею, але Югославія та Фінляндія дійсно були різновекторні. Фінляндія навіть не попала під "План Маршала", а у пресі цензуровались будь-які антимосковські матеріали

Важкіші і цензуровались. Правда. Ще в ООН ніколи не голосували проти СРСР.
Финны сильно страдали от этого?
Прекрасно себе сотрудничали и с Западом, и с Востоком и довольно успешно развивались.
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 13:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Прекрасно себе сотрудничали и с Западом, и с Востоком и довольно успешно развивались.

вони значно менше втратили
2 рази вчасно спрацював стоп-лосс
українська катастрофа в тому, що чим більше програємо, тим більше охлос хоче відігратися
без вирішення проблеми майданного охлосу майбутнє України передбачувано коротке
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 14:08

  Shaman написав:знову ж треба думати, шляхи є. а вони газ по 8 залишають - що можна сказати? приєднаюсь до критиків - влада занадто грається в популізм. й це у країні, яка воює.

як що, по 80
1
3
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 14:09

  andrijk777 написав:...
Путін відверто послав Трампа з його "мирними ініціативами". Трамп нічим особливим не відповів. Тобто продовжуємо воювати так само як і раніше. Скоро будуть виламувати двері і посилати в окоп. А далі що? Зеленський піде в окоп? :D Напевно ні. Напевно підпишуть мир, який Hotab очевидно назве капітуляцією.

давайте відразу до суті - висновок який? треба капітулювати зараз?..
1
4
5
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 14:09

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Прекрасно себе сотрудничали и с Западом, и с Востоком и довольно успешно развивались.

вони значно менше втратили
2 рази вчасно спрацював стоп-лосс
українська катастрофа в тому, що чим більше програємо, тим більше охлос хоче відігратися
без вирішення проблеми майданного охлосу майбутнє України передбачувано коротке

тато бив сина не за те що програв, а за те що відігрувався
1
3
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 14:12

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
  ЛАД написав:І що отримала Фінляндія після 1945, коли геморою вже не було?
При тому, що Фінляндія була союзницею Німеччини і ні на чию допомогу розраховувати не могла

політичні вимоги були важкіші за попередні
нагадую , що на той час між заходом\срср була домовленість про % розподілу сфер впливу. для більшості країн це вивилося профанаціею, але Югославія та Фінляндія дійсно були різновекторні. Фінляндія навіть не попала під "План Маршала", а у пресі цензуровались будь-які антимосковські матеріали

Важкіші і цензуровались. Правда. Ще в ООН ніколи не голосували проти СРСР.
Финны сильно страдали от этого?
Прекрасно себе сотрудничали и с Западом, и с Востоком и довольно успешно развивались.

фінам пощастило. та й це був срср й поділ був капіталізм/соціалізм - а так братерство народів. а в нас зараз сучасна Раша, де "українців" не існує. тому у будь-якій формі капітуляції нічого українського не залишать. як власне зараз на ТОТ. й проблеми будуть у тих, хто розмовляє українською. хто розмовляє російською проблем буде менше - тому не так страшно в капітуляції ЛАД? можна й домовитися?
1
4
5
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 14:12

  Shaman написав:
  jump написав:
  d44 написав:Ні, схоже нова концепція - довести стан в країні до рівня коли народ сам попросить незламних зламатися, та прийняти "домовленості" на руських умовах.

Зображення

Не лише електроенергія, а і газ: рф ударами по Харківщині та Полтавщині знищила близько 60% українського газовидобутку, — Bloomberg :shock:

а вони газ по 8 залишають - що можна сказати? приєднаюсь до критиків - влада занадто грається в популізм. й це у країні, яка воює.

Если резко к рыночной €1-2 за куб отпустить - даже самые нэзламные нэзламкыни могут решить зиму пересидеть в какой-нить Турции...
Востаннє редагувалось _hunter в Чет 09 жов, 2025 14:14, всього редагувалось 1 раз.
2
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 14:13

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:...
Путін відверто послав Трампа з його "мирними ініціативами". Трамп нічим особливим не відповів. Тобто продовжуємо воювати так само як і раніше. Скоро будуть виламувати двері і посилати в окоп. А далі що? Зеленський піде в окоп? :D Напевно ні. Напевно підпишуть мир, який Hotab очевидно назве капітуляцією.

давайте відразу до суті - висновок який? треба капітулювати зараз?..

Так, тому що на оркостан полетіли ракети, не дрони. Київська влада вже ... вглиб на економічний потенціал оркостану.
Про томогавки це Трамп, а про Нептуни за підтримки ЄС, то вже не смішно...
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 14:19

  stm написав:
  Shaman написав:
  andrijk777 написав:...
Путін відверто послав Трампа з його "мирними ініціативами". Трамп нічим особливим не відповів. Тобто продовжуємо воювати так само як і раніше. Скоро будуть виламувати двері і посилати в окоп. А далі що? Зеленський піде в окоп? :D Напевно ні. Напевно підпишуть мир, який Hotab очевидно назве капітуляцією.

давайте відразу до суті - висновок який? треба капітулювати зараз?..

Так, тому що на оркостан полетіли ракети, не дрони. Київська влада вже ... вглиб на економічний потенціал оркостану.
Про томогавки це Трамп, а про Нептуни за підтримки ЄС, то вже не смішно...

може тому паніку й намагаються розігнати... бо якщо реально полетить томагавк, то там сміятися не будуть не тільки іскандери...
1
4
5
