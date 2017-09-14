ЛАД написав:І що отримала Фінляндія після 1945, коли геморою вже не було? При тому, що Фінляндія була союзницею Німеччини і ні на чию допомогу розраховувати не могла
політичні вимоги були важкіші за попередні нагадую , що на той час між заходом\срср була домовленість про % розподілу сфер впливу. для більшості країн це вивилося профанаціею, але Югославія та Фінляндія дійсно були різновекторні. Фінляндія навіть не попала під "План Маршала", а у пресі цензуровались будь-які антимосковські матеріали
Важкіші і цензуровались. Правда. Ще в ООН ніколи не голосували проти СРСР. Финны сильно страдали от этого? Прекрасно себе сотрудничали и с Западом, и с Востоком и довольно успешно развивались.
вони значно менше втратили 2 рази вчасно спрацював стоп-лосс українська катастрофа в тому, що чим більше програємо, тим більше охлос хоче відігратися без вирішення проблеми майданного охлосу майбутнє України передбачувано коротке
andrijk777 написав:... Путін відверто послав Трампа з його "мирними ініціативами". Трамп нічим особливим не відповів. Тобто продовжуємо воювати так само як і раніше. Скоро будуть виламувати двері і посилати в окоп. А далі що? Зеленський піде в окоп? Напевно ні. Напевно підпишуть мир, який Hotab очевидно назве капітуляцією.
давайте відразу до суті - висновок який? треба капітулювати зараз?..
тато бив сина не за те що програв, а за те що відігрувався
фінам пощастило. та й це був срср й поділ був капіталізм/соціалізм - а так братерство народів. а в нас зараз сучасна Раша, де "українців" не існує. тому у будь-якій формі капітуляції нічого українського не залишать. як власне зараз на ТОТ. й проблеми будуть у тих, хто розмовляє українською. хто розмовляє російською проблем буде менше - тому не так страшно в капітуляції ЛАД? можна й домовитися?
Так, тому що на оркостан полетіли ракети, не дрони. Київська влада вже ... вглиб на економічний потенціал оркостану. Про томогавки це Трамп, а про Нептуни за підтримки ЄС, то вже не смішно...
Так, тому що на оркостан полетіли ракети, не дрони. Київська влада вже ... вглиб на економічний потенціал оркостану. Про томогавки це Трамп, а про Нептуни за підтримки ЄС, то вже не смішно...
може тому паніку й намагаються розігнати... бо якщо реально полетить томагавк, то там сміятися не будуть не тільки іскандери...