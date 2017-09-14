Додано: Чет 09 жов, 2025 14:52

Капітуляція – це акт беззастережної здачі, визнання поразки у війні чи конфлікті.Згідно з міжнародним гуманітарним правом, ініціатива зазвичай проявляється направленням перемовників під білим прапором. Ці особи, а також представники, які їх супроводжують, мають право на недоторканність.Переговори можуть стосуватися умов здачі зброї, полону військовополонених, передачі територій та іншого майна. На час переговорів встановлюється тимчасове перемир’я.Що таке капітуляція простими словами та її видиКапітуляція – це коли одна сторона у війні здається іншій. Це означає, що сторона, яка програла, визнає свою поразку і погоджується припинити боротьбу.Найпоширенішими типами капітуляції є:Почесна. Такий вид передбачає збереження символів державності (прапорів) та військового інвентарю переможеної сторони. Це свідчить про визнання певної військової доблесті та може бути зумовлено історичними, політичними чи іншими чинниками.Проста передбачає здачу окремої військової одиниці (частини, з’єднання) без повного припинення воєнних дій усіма збройними силами держави. Цей вид капітуляції часто є результатом оточення або інших тактичних обставин.Повна – це означає повну й остаточну відмову від подальшого опору з боку всіх збройних сил держави. Хоча держава формально визнає свою військову поразку, стан війни може зберігатися до підписання мирного договору.Беззастережна – це найжорсткіший вид, що передбачає повне роззброєння і безумовну здачу на милість переможця. Переможена сторона втрачає будь-які переговорні позиції і повністю підпорядковується волі переможця. Класичними прикладами беззастережної капітуляції є капітуляція Німеччини та Японії у Другій світовій війні.Відсутність згоди щодо умов капітуляції призводить до продовження воєнних дій. Окупація території, згідно з міжнародним гуманітарним правом, має бути тимчасовою і не може змінювати політичний статус окупованої території. Порушення норм міжнародного гуманітарного права під час окупації є міжнародним злочином.Що означає капітуляція і як вона оформлюєтьсяВона оформлюється актом, який не є тотожним мирному договору. Мирний договір є остаточним документом, що фіксує припинення стану війни та встановлює нові відносини між сторонами.У разі територіальних конфліктів, сторона, яка перемогла, отримує нові території та ресурси, що може призвести до економічного зростання та розширення сфери впливу.Що означає капітулюватиКапітуляція означає втрату частини або всього суверенітету. Переможець може диктувати свої умови, включно зі змінами в політичному устрої, економіці та соціальній сфері.Що таке Перемога, нещодавно дав своє визначення президент.Тож поки Україна беззаперечно-безумовно перемагає.