Нові публічні заяви Путіна продовжують демонструвати його небажання брати участь у змістовних переговорах, які б передбачали щось менше, аніж повну капітуляцію України. Диктатор демонструє рішучість затягувати війну для досягнення своїх воєнних цілей на полі бою, констатує ISW.
Shaman написав:давайте відразу до суті - висновок який?
З усього оцього спору, де в кожного своя правда; кожен висуває своє бачення дій, свої хотєлки; висновок один --- в кожної людини повинна бути можливість, як мінімум, свого власного вибору. Це якщо з точки зору людини та пісень про свободи тощо.
Якщо з точки зору єдиного знаменника для всіх громадян у вигляді законів, то колія. До Перемоги...
А з точки зору, що можновладці, як схочеться їм, так і роблять, а також називанням капітуляцією, що схотілося, то і оті Мінські були самою, що не є, капітуляцією. Припиненням боротьби...і взяттям на себе зобов'язань, які вигідні агресору та можуть мати загорозливі для існування держави наслідки.
jump написав: У разі вимкнення газу освітні заклади стануть місцем для обігріву. Там буде змога зігрітися, випити чай, поспати. Також у них планують поставити термінали Starlink. Окрім цього, у громаді запасаються паливом, розповів Руслан Марцінків.
пункти незламності заграють новими барвами
А тут писали, що заховавшихся не витягнути зі схованок. Холод дієвіший за будь-які реєстри.
Капітуляція – це акт беззастережної здачі, визнання поразки у війні чи конфлікті. Згідно з міжнародним гуманітарним правом, ініціатива зазвичай проявляється направленням перемовників під білим прапором. Ці особи, а також представники, які їх супроводжують, мають право на недоторканність.
Переговори можуть стосуватися умов здачі зброї, полону військовополонених, передачі територій та іншого майна. На час переговорів встановлюється тимчасове перемир’я.
Що таке капітуляція простими словами та її види Капітуляція – це коли одна сторона у війні здається іншій. Це означає, що сторона, яка програла, визнає свою поразку і погоджується припинити боротьбу.
Найпоширенішими типами капітуляції є: Почесна. Такий вид передбачає збереження символів державності (прапорів) та військового інвентарю переможеної сторони. Це свідчить про визнання певної військової доблесті та може бути зумовлено історичними, політичними чи іншими чинниками. Проста передбачає здачу окремої військової одиниці (частини, з’єднання) без повного припинення воєнних дій усіма збройними силами держави. Цей вид капітуляції часто є результатом оточення або інших тактичних обставин. Повна – це означає повну й остаточну відмову від подальшого опору з боку всіх збройних сил держави. Хоча держава формально визнає свою військову поразку, стан війни може зберігатися до підписання мирного договору. Беззастережна – це найжорсткіший вид, що передбачає повне роззброєння і безумовну здачу на милість переможця. Переможена сторона втрачає будь-які переговорні позиції і повністю підпорядковується волі переможця. Класичними прикладами беззастережної капітуляції є капітуляція Німеччини та Японії у Другій світовій війні. Відсутність згоди щодо умов капітуляції призводить до продовження воєнних дій. Окупація території, згідно з міжнародним гуманітарним правом, має бути тимчасовою і не може змінювати політичний статус окупованої території. Порушення норм міжнародного гуманітарного права під час окупації є міжнародним злочином.
Що означає капітуляція і як вона оформлюється Вона оформлюється актом, який не є тотожним мирному договору. Мирний договір є остаточним документом, що фіксує припинення стану війни та встановлює нові відносини між сторонами.
У разі територіальних конфліктів, сторона, яка перемогла, отримує нові території та ресурси, що може призвести до економічного зростання та розширення сфери впливу.
fox767676 написав:українська катастрофа в тому, що чим більше програємо, тим більше охлос хоче відігратися без вирішення проблеми майданного охлосу майбутнє України передбачувано коротке
Отже, які ваші пропозиції, враховуючи, що рф не погоджується на менше, ніж капітуляцію?
значить капітулювати за умови вільного виїзду як опція можно знищити всю інфраструктуру щоб ворогу не дісталося інакше населення рано чи пізно оптом піде під московське ярмо як з козачками багато разів ставалося тіж самі атамани переприсягнуть Як Дорошенко-липецький воєвода а людям що йому вірили - кріпацтво на багато поколіннь а нас і поколіннь не буде вирішили всіх хто пам'ятає домайданні часи перефарширувати
