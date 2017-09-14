Додано: Чет 09 жов, 2025 15:23

Shaman написав: ......

що у руських з введення бойових дій залишилися м'ясні штурми та терор шахедами цивільних? а все інше вже просрано? ......що у руських з введення бойових дій залишилися м'ясні штурми та терор шахедами цивільних? а все інше вже просрано?

Общие потери британского гражданского населения с июля по декабрь 1940 года составили 23 002 убитых и 32 138 раненых. Один из крупнейших налётов произошёл 19 декабря 1940 года, в ходе которого погибло почти 3000 мирных жителей.

В настоящее время ряд историков оценивает число жертв в интервале 25-30 тысяч человек

Общее число жертв бомбардировок союзников среди гражданского населения Германии оценивается в пределах 305—600 тысяч человек. Вопрос о том, способствовали ли эти бомбардировки скорейшему окончанию войны, является дискуссионным.

После эвакуации британских и французских солдат из Дюнкерка и капитуляции Франции 22 июня 1940 года Гитлер сосредоточил свои усилия главным образом на возможности вторжения в Советский Союз .

.........

19 сентября Гитлер приказал сократить работы по операции «Морской лев». [ 246 ] Он сомневался, что стратегические бомбардировки смогут достичь своих целей, но прекращение воздушной войны стало бы открытым признанием поражения. Ему нужно было сохранять видимость сосредоточенности на разгроме Великобритании, чтобы скрыть от Иосифа Сталина свою тайную цель вторжения в Советский Союз

Я вам уже писал - мясные штурмы остались в далёком прошлом.Сейчас о них уже никто не говорит. Кроме вас.Терор шахедами цивільних не очень существенен по влиянию на ход войны. Да, есть погибшие и раненые, кто-то теряет жильё, но это небольшой %. Во время 2 МВ результаты бомбардировок были куда сильнее и страшнее. Во время битвы за Британию (меньше 4 месяцев - с 10 июля по 31 октября 1940 года)Я уж не буду о бомбёжках Германии, наиболее известная бомбёжка Дрездена:Это всего за несколько дней бомбардировок. Причём, оценка, скорее, минимальная.Не знаю, способствовали или нет, но к капитуляции точно не привели.А вот налёты на промышленные и инфраструктурные существенны. Да, даже разрушение газодобычи можно будет компенсировать импортными закупками газа, но это обойюётся дорого. Финансово. На поддержку бюджета Украины Западу придётся выделять дополнительные средства. И немалые.И на последующее восстановление газодобычи тоже.P.s. Между прочим по той же ссылкечитаем:Это для любителей криминологических теорий, идей об "агрессивной сущности СССР" и о том, что СССР виноват в начале 2МВ вместе с Германией.