Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 16:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

депутати, яких ми заслуговуємо
«Стукала різними частинами тіла». У Раді поскаржилися на Безуглу, яка «дві години» намагалась потрапити на засідання комітету з нацбезпеки

цікаво, чим стукала - головою чи рогами? :lol:
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 09 жов, 2025 16:31, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
1
4
5
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 16:30

  fler написав:Що ми маємо віддати?

У йла, вроді, вимоги не мінялись: денацифікація, демілітарізація, захист російськомовного населення.
Особисто я згоден шоби мене денацифікували/мілітеризували і захистили як російськомовне населення, так йлу й передайте: гражданін Water захищений, де_нацифікований/мілітаризований. Я готовий виступить з промовою. Всєм спасіба, всє свабодни.
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 16:34

  budivelnik написав:
  Letusrock написав:Прикинь 90% моїх доходів саме від закордонної діяльності.
Якщо 20000 гривень заробив і 90% цього заробленого це доходи за кордоном і це все на що ти здатен... то уяви що ти переїзжаєш з Ужгорода ( де за 20000 ти жив нормально) і переселяєшся в Будапешт... твій дохід сталий=18000 грн а витрати на зьом квартири 25000 грн... і що ти й далі успішний, чи бомжо/люмпен під парканом?

По-перше я так жив (на дві країни) з 2015 до 2022, то не треба мені розказувати про ціни і т.д. Може ти далі музея УПА в житті не виїзжав, що тобі тільки жахи загниваючого заходу ввижаються?
По-друге я за ту квартиру в ЄС і зараз плачу)). А тепер прийми це :mrgreen:
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 16:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:По-друге я за ту квартиру в ЄС і зараз плачу)). А тепер прийми це
1 То ти виявляється зажравшийся буржуїн, який може позволити собі три роки оплачувати оренду квартири в Будапешті і згоден щоб ВСЯ країна капітулювала тільки для того щоб туди потрапити?
2 Я збираюсь на наступний тиждень в Косино , можу до тебе в гості заскочити, тоді й побачимо хто і де був в Європі, а хто сопляк-розпальцовщик.

ПС
можу замість тебе в Будапешт скочити , перевірити квартирку, провітрити поки ти тут мучишся.
ППС
будеш гарно себе вести - може навіть тобі добові за квартирку заплачу... це ж для тебе мрія?
budivelnik
1
1
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 16:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Втратили вони не значно менше.


Один Крым уже как вся Финляндия по ценности
Ну кроме выборга и маленького выхода к северно-ледовитому океану там ничего интересного не потеряли, болота
кроме того перед первой войной им предлагали интересный обмен, а во вторую они защкварились сотрудничеством с рейхом
вроде как почти справедливо в отличие от Украины
но вера в справедливость сыграла с Украиной в очень злую штуку :(
надо было в риалполитик верить :(
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 09 жов, 2025 16:44, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 16:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:оце ти вломив в штангу ...
Должка визнали винним у систематичному поширенні антидержавних і конспірологічних тез у судових рішеннях.

інша справа - був би псом режиму, суддею хабарником - судив би до ста років
Letusrock
 
Повідомлень: 2725
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 16:42

  Shaman написав:депутати, яких ми заслуговуємо


3,5 млн дол. США за закриття справи: викрито прокурора ОГП та адвокатів

Детективи Управління внутрішнього контролю та третього Головного підрозділу детективів НАБУ спільно з САП викрили прокурора Офісу Генерального прокурора та адвокатів на підбурюванні до надання неправомірної вигоди у розмірі 3,5 млн дол США. Кошти призначалися нібито для подальшої передачі прокурорам САП та суддям Вищого антикорупційного суду за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження, яке розслідують детективи НАБУ.
https://nabu.gov.ua/news/3-5-mln-dol-ss ... -advokata/
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 16:44

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Заморозить зарплаты, ввести карточки, закрыть выезд для всех, мобилизацию провести по-настоящему, а не так, как сегодня. Причём, и военную, и экономическую (трудовую). Много чего можно и нужно. Опыт прошлого есть.

+ продразверстку, ревтрибуналы, "тройки", коммендатский час 24/7, политзанятия, выявление ворогів нації, борьба с воробьями - уничтожителчми посевов, выплавка стали домохозяйствами, прикладная спортподготовка - сбитие бпла лопатами, наш паровоз вперед летит В Коммуне остановка. Другого нет у нас пути— В руках у нас винтовка
......

"Правильной дорогой идёте, товарищ!" :)
ЛАД
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 16:45

  Letusrock написав:
  pesikot написав:оце ти вломив в штангу ...
Должка визнали винним у систематичному поширенні антидержавних і конспірологічних тез у судових рішеннях.

інша справа - був би псом режиму, суддею хабарником - судив би до ста років

Вдруге ти вломив в штангу ... )

Наведи приклад будь якої країни, в якій людина на посаді судді, заперечувала б існування цієї самої країни ?
pesikot
2
2
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 16:48

  budivelnik написав:
  Letusrock написав:По-друге я за ту квартиру в ЄС і зараз плачу)). А тепер прийми це
Я збираюсь на наступний тиждень в Косино , можу до тебе в гості заскочити

Да: эта "страна возможностей" - странная. Стукнуло 60 - и Долг куда-то испарился...
2
